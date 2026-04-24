Liga NBA, končnica, 24. april

Luka Dončić ostaja na klopi, Austin Reaves in Kevin Durant vprašljiva

Luka Dončić in Austin Reaves sta prvi dve tekmi končnice spremljala v civilu s klopi.

Luka Dončić in Austin Reaves sta prvi dve tekmi končnice spremljala v civilu s klopi.

Foto: Guliverimage

Luka Dončić bo tudi tretjo tekmo prvega kroga končnice spremljal s klopi. Od poškodbe zadnje stegenske mišice minevajo dobri trije tedni. Časovnica njegove vrnitve še ni jasna. Bližje igranju pa je Austin Reaves (poškodba trebušne mišice), saj je za tretje soočenje s Houston Rocketsi njegov nastop vprašljiv. Enak status ima zvezdnik teksaške ekipe Kevin Durant (zvin gležnja). Los Angeles Lakersi vodijo z 2:0 v zmagah.

Nikola Jokić, Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves
Sportal Spodbudne novice iz tabora Lakersov, mizeren večer Denverja

Lakersi še tretjič ustavili vroč napad Houstona

Čeprav so le redki verjeli, da jim lahko uspe brez Luke Dončića in Austina Reavesa, pa so Los Angeles Lakersi na domačem parketu dobili prvi dve tekmi proti Houston Rocketsom. A za napredovanje v tretji krog končnice morajo zmagati še dvakrat. Zdaj sledita tekmi v Teksasu, najprej v noči na soboto (2.00),po tem pa še v noči na ponedeljek (3.30). Obe ekipi sta na zadnjih desetih tekmah zmagali sedemkrat. Houston je imel na teh desetih tekmah povprečje 117 točk. To bi bilo še večje, če ga ne bi Los Angeles dobro omejil v napadu. Na prvih dveh tekmah končnice so Lakersom dali samo 98 oziroma 94 točk.

Kevin Durant | Foto: Reuters Kevin Durant Foto: Reuters Reaves in Dončić sta se poškodovala 2. aprila na tekmi z Oklahomo City Thunder. Slovenski as na tretji tekmi končnice še ne bo igral, za Reavesa pa je malo upanja, da bi že lahko pomagal soigralcem. Ta od torka že trenira ena na ena, medtem ko je Dončić na četrtkovem treningu samo metal na koš, pri tem pa se je zelo previdno premikal po parketu. Jake LaRavia je na drugi tekmi doživel manjši zvin gležnja, a ni na seznamu poškodovanih. Na drugi strani je vprašljiv nastop 37-letnega Kevina Duranta, ki je prvo tekmo izpustil zaradi udarca v koleno, na drugi je igral, a ni bil pravi. Zdaj ga muči gleženj.

Liga NBA, končnica, 24. april:

Pari končnice:

Zahod:

Oklahoma City Thunder (1) – Phoenix Suns (8) /2:0/
Los Angeles Lakers (4) – Houston Rockets (5) /2:0/
Denver Nuggets (3) – Minnesota Timberwolves (6) /1:2/
San Antonio Spurs (2) – Portland Trail Blazers (7) /1:1/

Vzhod:

Detroit Pistons (1) – Orlando Magic (8) /1:1/
Cleveland Cavaliers (4) – Toronto Raptors (5) /2:1/
New York Knicks (3) – Atlanta Hawks (6) /1:2/
Boston Celtics (2) – Philadelphia 76ers (7) /1:1/

// izid v zmagah; igrajo na štiri zmage po sistemu 2–2–1–1–1

