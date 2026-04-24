Spodbudne novice iz tabora Lakersov, mizeren večer Denverja

V noči na petek so bile v ligi NBA na sporedu tri tekme. Košarkarji Minnesota Timberwolvesov so še drugič zapored premagali Denver Nuggetse (113:96) in pred domačimi navijači v seriji povedli z 2:1. Enak dosežek je uspel Atlanta Hawksom, ki so doma s 109:108 ugnali New York Knickse. Prvo zmago v končnici pa so dosegli košarkarji Toronto Raptorsov, ki so bili s 126:104 boljši od Cleveland Cavaliersov, izid v seriji pa je zdaj 1:2. Spodbudne novice so pred petkovo tekmo prišle iz tabora Los Angeles Lakersov, saj je status Austina Reavesa napredoval v vprašljivega, kar pomeni, da je vse bližje vrnitvi na parket. Luka Dončić je še naprej na seznamu poškodovanih.

Austin Reaves bi se lahko na teren vrnil že med serijo prvega kroga končnice med Lakersi in Rocketsi. Lakersi so namreč v četrtek Reavesov status za petkovo tretjo tekmo v dvorani Toyota Center v Houstonu izboljšali na vprašljiv (questionable). Ameriški košarkar tako kot Luka Dončića ni igral od 2. aprila zaradi natega leve poševne trebušne mišice druge stopnje.

Austin Reaves Foto: Guliverimage

V zadnjem tednu so Reavesa večkrat videli metati na koš po treningih, tudi po četrtkovem treningu v vadbenem centru ekipe pred odhodom v Houston. V četrtek so minili trije tedni od njegove poškodbe, ki običajno zahteva od štiri do šest tednov okrevanja. Na vprašanje o Reavesovem napredku je trener J. J. Redick v četrtek odgovoril: "Napredek je viden."

Lakersi sicer v seriji proti Rocketsom vodijo z 2:0. Zvezdnik Rocketsov Kevin Durant je za tretjo tekmo vprašljiv zaradi zvina levega gležnja. Durant je izpustil že prvo tekmo zaradi težav z desnim kolenom.

Denver se je znašel v zaostanku

Denver Nuggetsi so po zmagi na prvi tekmi zdaj še drugič izgubili in se v seriji proti Minnesota Timberwolvesom, ki bodo še naslednjo tekmo odigrali doma, znašli v zaostanku z 1:2. Minnesota je bila boljša s 113:96, zaostajala ni niti enkrat na vsej tekmi, že v prvi četrtini pa postavila temelje za zmago ob zares skromnem strelskem večeru Denverja (25:11). Že do polčasa je bila tekma ob rezultatu 61:39 praktično odločena. Za Minnesoto je največ točk dosegel Ayo Dosunmu, ki se je podpisal pod 25 točk in devet asistenc, Jaden McDaniels je dodal 20 točk in deset skokov, Anthony Edwards pa je prispeval 17 točk. Za goste, ki so iz igre zadeli le 34 odstotkov vseh metov, je Nikola Jokić vknjižil 27 točk (met iz igre 7/16) in 15 skokov, Jamal Murray je dodal 16 točk.

Ayo Dosunmu je dosegel 25 točk. Foto: Guliverimage

Že tako vroče dogajanje na igrišču je že po drugi tekmi z besednim dvobojem razvnel McDaniels, ki je dejal, da so vsi košarkarji Denverja slabi v obrambi.

McCollum junak Atlante

Vroče je bilo tudi v State Farm Areni v Atlanti, kjer so Hawksi po zmagi s 109:108 nad New York Knicksi povedli z 2:1 v zmagah. Koš za zmago Atlante je 13 sekund pred koncem z metom po skoku nazaj dosegel C. J. McCollum. V zadnjem napadu Knicksov je ob poskusu prodora žogo izgubil Jalen Brunson, zmaga pa je tako ostala v rokah domače ekipe. Jalen Johnson je bil s 24 točkami, desetimi skoki in osmimi asistencami prvi strelec zmagovite zasedbe, točko manj je vknjižil junak večera McCollum. Za New York je O. G. Anunoby dosegel 29 točk in devet skokov, Brunson je dodal 26 točk (0/5 za 3).

Zaključek tekme:

"Agresivno pokrivanje (ob metih, op. p.)," je o Hawksih dejal trener Knicksov Mike Brown. "To je težka tekma za sodnike, a vem, da pri nekaj naših poskusih prekrški niso bili dosojeni," je bil neposreden strateg New Yorka.

To je že druga zaporedna zmaga za zgolj eno točko v tem obračunu, potem ko so Hawks v New Yorku na drugi tekmi po zmagi s 107:106 serijo vzhodne konference lige sprva izenačili. Tudi četrta tekma bo v Atlanti.

Toronto do prve zmage

Prvo zmago v končnici pa so dosegli košarkarji Toronto Raptorsov, ki so doma s 126:104 ugnali Cleveland Cavalierse. Odločila je zadnja četrtina, ki so jo Raptorsi dobili s kar 43:23. Scottie Barnes (11 asistenc) in R. J. Barrett sta ob zmagi dosegla po 33 točk, na drugi strani je bil še najbolj razpoložen James Harden z 18 (met iz igre 5/13). S tem je Toronto prekinil niz 12 zaporednih porazov proti Clevelandu v končnici.

Booker dobil kazen

Aktualni prvaki Oklahoma City Thunder v prvem krogu končnice upravičujejo vlogo izrazitega favorita proti Phoenixu. Sonca so bila za zdaj nemočna, na dveh tekmah so branilci naslova dosegli zmago brez pretiranega naprezanja.

Čeprav se serija zdaj seli v Phoenix, je pred Sunsi zelo zahtevna naloga, zvezdnik ekipe Devin Booker pa je prepričan, da to nalogo otežujejo tudi sodniki in njihov kriterij. Po porazu na drugi tekmi je 29-letnik ostro udaril po delivcih pravice in poimensko izpostavil sodnika, ki naj bi ga oškodoval.

"V 11 letih, odkar sem v tej ligi, sodnikov nikoli nisem izpostavljal po imenu. Ampak James (Williams, op. p.) je imel danes v celoti gledano grozen večer. To je slabo za šport in integriteto našega športa. Ljudje bodo na vse skupaj začeli gledati kot na WWE, če ne bo nekdo prevzel odgovornosti," je besnel Booker, ki je na drugi tekmi dosegel 22 točk.

Namigovanje na to, da je na tekmah lige NBA zmagovalec določen vnaprej (kot v svetu zrežirane rokoborbe WWE), je košarkarju prineslo kazen vodstva tekmovanja. Kot so sporočili iz vodstva lige, bo moral zvezdnik Phoenixa zaradi svojih besed plačati 35 tisoč dolarjev kazni (slabih 30 tisoč evrov).

"Videti je kot nespoštovanje. Zavedam se, da v tej ligi še nisem osvojil naslova, a igram že 11 let. Da pridem do te točke, da vam moram sploh na glas razlagati o tem, je res slabo," opozarja Booker, ki ga je zmotila predvsem nenavadna tehnična napaka v tretji četrtini obračuna.

