Sreda je prinesla dve tekmi končnice lige NBA in zmagi najboljših ekip rednega dela. Branilci naslova, košarkarji Oklahoma City Thunder so tudi na drugi tekmi premagali Phoenix Suns (120:107) in prišli do druge zmage, prvi nosilci vzhodne konference Detroit Pistons pa so po presenetljivem uvodnem porazu proti košarkarjem Orlando Magic tokrat stvari postavili na svoje mesto, zmagali z 98:83 in serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačili na 1:1.

Lakersi so na krilih odličnega LeBrona Jamesa v seriji s Houstonom povedli z 2:0 v zmagah in so na dobri poti proti drugemu krogu končnice, ko se jim bi lahko predvidoma znova pridružila tudi trenutno poškodovana Luka Dončić in Austin Reaves. Toda drugi krog bo po vsej verjetnosti pravo soočenje s posledicami slabšega zaključka rednega dela sezone, ki sta ga omenjena zvezdnika losangeleške zasedbe izpustila.

Luka Dončić je prav na zadnjem srečanju z Oklahomo utrpel poškodbo stegenske mišice. Foto: Guliverimage

Ko so Jezerniki s tretjega mesta zahodne konference zdrsnili na četrto, so namreč zapravili privilegij, da bi se aktualnim prvakom (in najboljši ekipi rednega dela letošnje sezone) iz Oklahome v končnici izognili do konferenčnega finala. Jasno, če bi košarkarji Oklahome upravičevali vlogo favorita.

Končno četrto mesto je v prvem krogu za Dončićeve soigralce prineslo serijo s Houstonom, v drugem krogu pa bo najverjetneje nasproti stala izjemna zasedba iz prerije.

Ta je po uvodni zmagi tudi na drugi tekmi konferenčnega četrtfinala premagala tekmeca Phoenix Suns (120:107) in vodstvo v seriji na štiri zmage povečala na 2:0.

Tudi tokrat je voz Oklahome vlekla trojica Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren in Jalen Williams, ob zmagi so prispevali 75 od 120 točk. Prvo ime je bil glavni kandidat za naziv MVP Gilgeous-Alexander, ki se je ustavil ob 37 točkah, petih skokih in devetih asistencah. Holmgren je 19 točkam dodal osem skokov, Williams pa je prav tako vpisal 19 točk.

Serija se seli v Phoenix, kjer se bo nadaljevala v soboto.

Shai najboljši v ključnih trenutkih Shai Gilgeous-Alexander je prejel nagrado za najboljšega košarkarja v ključnih trenutkih. Foto: Reuters Shai Gilgeous-Alexander je tudi letos eden glavnih kandidatov, da se okiti z nazivom najkoristnejšega igralca v ligi NBA. Zvezdnik Oklahome je branilec tega naziva, kasneje je postal tudi MVP velikega finala, v katerem je osvojil svoj prvi šampionski prstan. Kako zelo v ZDA cenijo kanadskega košarkarja, pa je v noči na sredo dal vedeti tudi izbor za najboljšega igralca v ključnih trenutkih (Clutch Player of the Year). Nagrada, ki jo je NBA pred štirimi leti uvedla v čast legendarnemu Jerryju Westu, je dobila še četrtega zmagovalca. Prvi se je tega naziva leta 2023 razveselil De’Aaron Fox, naslednje leto je bil v ključnih trenutkih najbolj prepričljiv Steph Curry, lani pa Jalen Brunson. Shai Gilgeous-Alexander is the fourth different Kia NBA Clutch Player of the Year winner in the award’s four seasons.



Complete voting results ⬇️ pic.twitter.com/1vu3ixK1pJ — NBA Communications (@NBAPR) April 21, 2026 Letos je prepričljivo slavil Shai, ki je v glasovanju 100 novinarjev in televizijskih komentatorjev (ožji izbor so pred tem izoblikovali trenerji), prejel 484 točk. Kar 96 članov komisije ga je postavilo na prvo mesto. S 117 zbranimi točkami se mu je še najbolj približal zvezdnik Denverja Jamal Murray. Luka Dončić je zbral 19 točk, kar ga je v izboru postavilo na osmo mesto.

Detroit Pistons so izenačili serijo. Foto: Reuters

Detroit na krilih tretje četrtine do zmage in izenačenje

Košarkarji Detroit Pistons, ki jim na prvi tekmi kot prvi nosilec vzhodne konference ni uspelo upravičiti vloge favorita proti Orlandu, so na drugi vendarle prišli do zmage. Odločilna je bila tretja četrtina, ki so jo dobili z 38:16 in vodstva nato niso več izpustili iz rok.

Prvi strelec je bil tudi tokrat zvezdnik Cade Cunningham, 27 točkam in 11 asistencam je dodal še šest skokov. Tobias Harris je za dvojni dvojček ob 16 točkah vknjižil še 11 skokov, še štirje košarkarji so zbrali dvomestno število točk.

Pri Orlandu sta Jalen Suggs in Paolo Banchero končala z 19 oziroma 18 točkami.

Serija se seli na Florido.

Liga NBA, končnica, 22. april