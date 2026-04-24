Petek, 24. 4. 2026, 16.20
38 minut
Teniški globus, 24. april
Vacherot izpadel po preobratu, po kar treh urah bitke
Na teniškem mastersu v Madridu je zanimivo že v drugem krogu. Valentin Vacherot, ki je bil 14. nosilec, je izgubil po preobratu s 6:7, 7:6 in 6:3. Izločil ga je Emilio Nava. Dvoboj je trajal kar tri ure. Kar nekaj dela je imel šesti nosilec Lorento Musetti, ki je Huberta Hurkacza premagal s 6:4 in 7:6. Preverite tudi izide ženskega turnirja v Madridu.
2. krog:
Emilio Nava (ZDA) - Valentin Vacherot (Mon/14) 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3;
Lorenzo Musetti (Ita/6) - Hubert Hurkacz (Pol) 6:4, 7:6 (4);
Alex Michelsen (ZDA/33) - Jan Lennard Struff (Nem) 6:2, 6:1;
Tallon Griekspoor (Niz/29) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:4;
Arthur Rinderknech (Fra/22) - Dušan Lajović (Srb) 6:3, 6:2;
Elmer Moeller (Dan) - Gabriel Diallo (Kan/32) 7:5, 3:3 predaja;
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
2. krog:
Anastasia Potapova (Avt) - Shuai Zhang (Kit) 6:3, 6:1;
Karolina Pliškova (Češ) - Maria Sakari (Grč/33) 6:4, 7:6 (6);
Solana Sierra (Arg) - Magdalena Frech (Pol/34) 6:2, 6:4;
Qinwen Zheng (Kit/32) - Sofia Kenin (ZDA) 1:6, 6:3, 6:3;
Zeynep Sonmez (Tur) - Cristina Bucsa (Špa/27) 6:1, 6:7 (4), 6:2;
Ljudmila Samsonova (Rus/20) - Janice Tjen (Idn) 6:2, 6:1;
Elise Mertens (Bel/19) - Alexandra Eala (Fil) 6:2, 6:1;
Jelena Ostapenko (Lat/21) - Simona Waltert (Švi) 6:2, 7:5;
Sorana Cirstea (Rom/25) - Caterina Grant Tyra (Ita) 6:2, 7:6 (5).