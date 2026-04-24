Vacherot izpadel po preobratu, po kar treh urah bitke

Madrid, masters (8,23 milijona evrov):



2. krog:

Emilio Nava (ZDA) - Valentin Vacherot (Mon/14) 6:7 (5), 7:6 (1), 6:3;

Lorenzo Musetti (Ita/6) - Hubert Hurkacz (Pol) 6:4, 7:6 (4);

Alex Michelsen (ZDA/33) - Jan Lennard Struff (Nem) 6:2, 6:1;

Tallon Griekspoor (Niz/29) - Damir Džumhur (BiH) 6:3, 6:4;

Arthur Rinderknech (Fra/22) - Dušan Lajović (Srb) 6:3, 6:2;

Elmer Moeller (Dan) - Gabriel Diallo (Kan/32) 7:5, 3:3 predaja;



Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):



2. krog:

Anastasia Potapova (Avt) - Shuai Zhang (Kit) 6:3, 6:1;

Karolina Pliškova (Češ) - Maria Sakari (Grč/33) 6:4, 7:6 (6);

Solana Sierra (Arg) - Magdalena Frech (Pol/34) 6:2, 6:4;

Qinwen Zheng (Kit/32) - Sofia Kenin (ZDA) 1:6, 6:3, 6:3;

Zeynep Sonmez (Tur) - Cristina Bucsa (Špa/27) 6:1, 6:7 (4), 6:2;

Ljudmila Samsonova (Rus/20) - Janice Tjen (Idn) 6:2, 6:1;

Elise Mertens (Bel/19) - Alexandra Eala (Fil) 6:2, 6:1;

Jelena Ostapenko (Lat/21) - Simona Waltert (Švi) 6:2, 7:5;

Sorana Cirstea (Rom/25) - Caterina Grant Tyra (Ita) 6:2, 7:6 (5).