Urška Klakočar Zupančič izstopila iz Gibanja Svoboda

Po poročanju N1 je nekdanja predsednica DZ in prva podpredsednica Gibanja Svoboda Urška Klakočar Zupančič izstopila iz stranke.

Nekdanja predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je bila tudi prva podpredsednica stranke Gibanje Svoboda, a je oktobra 2023 po sporu s predsednikom Robertom Golobom zapustila položaj.

Klakočar Zupančič na parlamentarnih volitvah – kandidirala je v okraju Ljubljana Center – ni bila znova izvoljena v državni zbor. Takrat je vidno razočarana napovedala umik iz politike. Kljub temu je napovedala, da se bo še vedno oglašala in zagovarjala svoja načela.

Kot poroča N1, je danes Klakočar Zupančič uresničila svoje napovedi in uradno izstopila iz stranke.