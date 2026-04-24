Španski teniški as Carlos Alcaraz ne bo branil lanske zmage na grand slamu na igriščih Rolanda Garrosa. Zaradi poškodbe zapestja je po turnirjih v Barceloni in Madridu zdaj odpovedal tudi nastopa na masterju v Rimu in grand slamu v Parizu.

Carlos Alcaraz, ki je trenutno drugi na jakostni lestvici ATP, je OP Francije osvojil lani in predlani. Pri 22 letih ima v svoji zbirki sedem lovorik za veliki slam. Osme ne bo dosegel na letošnjem največjem peščenem turnirju. Po mastersih v Barceloni in Madridu je zdaj odpovedal še nastop v Rimu ter nato na Rolandu Garrosu, ki teniške turnirje gosti že 135 let.

Carlos Alcaraz se je poškodoval pred desetimi dnevi, na dvoboju prvega kroga Barcelone. Foto: Guliverimage "Po današnjih zdravniških pregledih smo se odločili, da je najbolj smiselno ostati previden ter izpustiti Rim in Roland Garros," je na družbenih omrežjih v petek popoldne zapisal španski teniški as, ki je v lanskem finalu OP Francije premagal trenutno številko 1 svetovnega tenisa, Jannika Sinnerja. Ne ve, kdaj se bo lahko vrnil na turnirje. "Zame so to težki trenutki, a sem prepričan, da se bom vrnil še močnejši."

Pred začetkom peščene sezone je bil Alcaraz prvi favorit, tudi za Roland Garros. Na prvem turnirju na pesku v Monte Carlu je izgubil finale proti Sinnerju. Dva dni pozneje je že igral v Barceloni, a si je na prvem dvoboju poškodoval zapestje.