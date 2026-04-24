Petek, 24. 4. 2026, 18.15
Poškodba zapestja
Carlos Alcaraz odpovedal nastop na Rolandu Garrosu
Španski teniški as Carlos Alcaraz ne bo branil lanske zmage na grand slamu na igriščih Rolanda Garrosa. Zaradi poškodbe zapestja je po turnirjih v Barceloni in Madridu zdaj odpovedal tudi nastopa na masterju v Rimu in grand slamu v Parizu.
Carlos Alcaraz, ki je trenutno drugi na jakostni lestvici ATP, je OP Francije osvojil lani in predlani. Pri 22 letih ima v svoji zbirki sedem lovorik za veliki slam. Osme ne bo dosegel na letošnjem največjem peščenem turnirju. Po mastersih v Barceloni in Madridu je zdaj odpovedal še nastop v Rimu ter nato na Rolandu Garrosu, ki teniške turnirje gosti že 135 let.
Carlos Alcaraz se je poškodoval pred desetimi dnevi, na dvoboju prvega kroga Barcelone. "Po današnjih zdravniških pregledih smo se odločili, da je najbolj smiselno ostati previden ter izpustiti Rim in Roland Garros," je na družbenih omrežjih v petek popoldne zapisal španski teniški as, ki je v lanskem finalu OP Francije premagal trenutno številko 1 svetovnega tenisa, Jannika Sinnerja. Ne ve, kdaj se bo lahko vrnil na turnirje. "Zame so to težki trenutki, a sem prepričan, da se bom vrnil še močnejši."
Pred začetkom peščene sezone je bil Alcaraz prvi favorit, tudi za Roland Garros. Na prvem turnirju na pesku v Monte Carlu je izgubil finale proti Sinnerju. Dva dni pozneje je že igral v Barceloni, a si je na prvem dvoboju poškodoval zapestje.
Después de los resultados de las pruebas realizadas hoy, hemos decidido que lo más prudente es ser cautos y no participar en Roma y Roland Garros, a la espera de valorar la evolución para decidir cuándo volveremos a la pista. Es un momento complicado para mí, pero estoy seguro de… pic.twitter.com/U6PhjtXnBX— Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) April 24, 2026