Ribakina iz Stuttgarta s Porschejem 911 Carrera kabriolet

Kazahstanka Jelena Ribakina je zmagovalka najmočnejšega teniškega turnirja WTA ta teden v Stuttgartu. Za nagrado je prejela dobrih 160.000 evrov in športni avtomobil Porsche 911 Carrera kabriolet v rumeni barvi, ki je vreden približno toliko kot denarna nagrada.

Zanj je morala v finalu premagati sedmopostavljeno Čehinjo Karolino Muchovo s 7:5 in 6:1.

Za zmagovalko odprtega prvenstva Avstralije Jeleno Ribakino, sicer drugo igralko sveta, je to drugi naslov v Stuttgartu po 2024, ko je za nagrado prejela Porsche Taycan Turbo S Sport Turismo, in trinajsti v karieri.

Zanjo je bil to sicer 24. finale v karieri. Letos je izgubila v Indian Wellsu, leta 2022 pa med drugim tudi v Portorožu, kjer jo je premagala Čehinja Katerina Siniakova.

Muchova je ta teden premagala dve igralki iz Top 10 na svetu (Coco Gauff, Elina Svitolina) in bo na novi razpredelnici uvrščena na 11. mesto. Po osmem finalu WTA ostaja pri dveh naslovih. Zadnjega je osvojila letos v Dohi.