Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Petek,
24. 4. 2026,
16.10

Osveženo pred

59 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Lille Monaco Marseille Lyon Lens PSG francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Petek, 24. 4. 2026, 16.10

59 minut

Francosko prvenstvo, 31. krog

Nor spored evropskih prvakov: bo PSG zdržal pritisk?

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
PSG | Nogometaše PSG-ja v naslednjih 23 dneh čaka sedem tekem. | Foto Guliverimage

Nogometaše PSG-ja v naslednjih 23 dneh čaka sedem tekem.

Foto: Guliverimage

Tudi po zmagi proti Nantesu na zaostali tekmi PSG na vrhu lestvice francoskega prvenstva ne more biti miren. Lens pred zadnjimi petimi tekmami zaostaja le za štiri točke in lahko že v petkovem večeru na gostovanju pri Brestu znova poveča pritisk na Parižane. Ti bodo pred evropskim spektaklom z Bayernom na delu v soboto, ko gostujejo pri Angersu. PSG v 23 dneh čaka kar sedem odločilnih tekem (vključno z medsebojnim prvenstvenim obračunom proti Lensu), na katerih lahko četa Luisa Enriqueja pridobi ali izgubi ogromno. Izjemno napeto ostaja v boju za Evropo, kjer tretji Lille in sedmi Monaco ločujejo vsega štiri točke.

Francosko prvenstvo, 31. krog:

Petek, 24. april:

Sobota, 25. april:

Nedelja, 26. april:

Lestvica

Najboljši strelci:

17 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
12 – Balogun (Monaco), Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG)
...

