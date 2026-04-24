Nor spored evropskih prvakov: bo PSG zdržal pritisk?

Tudi po zmagi proti Nantesu na zaostali tekmi PSG na vrhu lestvice francoskega prvenstva ne more biti miren. Lens pred zadnjimi petimi tekmami zaostaja le za štiri točke in lahko že v petkovem večeru na gostovanju pri Brestu znova poveča pritisk na Parižane. Ti bodo pred evropskim spektaklom z Bayernom na delu v soboto, ko gostujejo pri Angersu. PSG v 23 dneh čaka kar sedem odločilnih tekem (vključno z medsebojnim prvenstvenim obračunom proti Lensu), na katerih lahko četa Luisa Enriqueja pridobi ali izgubi ogromno. Izjemno napeto ostaja v boju za Evropo, kjer tretji Lille in sedmi Monaco ločujejo vsega štiri točke.