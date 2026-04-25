Španski motociklist Marc Marquez (Ducati) je bil najhitrejši v kvalifikacijah za dirki svetovnega prvenstva za veliko nagrado Španije v razredu motoGP. Po kvalifikacijah v Jerezu, ki so potekale v zahtevnih razmerah, bosta v prvi vrsti obe preizkušnji ta konec tedna začela še Francoz Johann Zarco (Honda) in Italijan Fabio Di Giannantonio (Ducati).

Svetovni prvak Marc Marquez je najboljši čas postavil slabi dve minuti pred koncem, nato pa na sušeči se stezi ostal brez zadnjega hitrega kroga po napaki pri zaviranju. Kljub temu ga tekmeci niso več prehiteli, s čimer se je veselil prvega najboljšega startnega položaja po lanski VN Madžarske in skupno 75. v karieri v kraljevskem razredu.

Najbolj se je 33-letnemu Špancu približal Zarco, ki je zaostal 14 stotink sekunde, v zadnjem ovinku zadnjega poskusa pa je po napaki ostal brez najboljšega startnega položaja za Hondo. Tretji Di Giannantonio je zaostal skoraj natanko sekundo.

Danes še sprinterska tekma, v nedeljo pa klasika

Sprinterska dirka se bo začela danes ob 15. uri, nedeljska klasična pa ob 14.00. Pred tem bosta na sporedu še preizkušnji v razredih moto3 in moto2.

V skupnem seštevku ima po treh dirkaških koncih tedna Italijan Marco Bezzecchi (Aprilia) 81 točk, današnje kvalifikacije je končal kot četrti, to sezono pa je dobil vse tri klasične nedeljske preizkušnje.

Drugi je skupno Španec Jorge Martin (Aprilia) s 77 točkami. Svetovni prvak leta 2024 je padel nekaj minut pred koncem kvalifikacij in jih končal na sedmem mestu. Današnji sprint bo začel s tega mesta, v nedeljo pa bo startal z desetega, potem ko je prejel kazen zaradi oviranja Španca Alexa Marqueza na enem od prostih treningov.

