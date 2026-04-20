Mislila je, da zanjo ni rešitve, danes normalno je in se smeje brez zadržkov

Ko se je gospa Blaženka prvič oglasila pri dr. Trampušu v Zagrebu, je imela za seboj dolga leta težav, ki jih je povzročala snemna zobna proteza. Sprva se je zdelo, da se bo na omejitve, ki jih takšna rešitev prinaša, sčasoma navadila, a se je izkazalo, da je bilo ravno obratno. Težave pri prehranjevanju so postajale vse izrazitejše, občutek nelagodja pa je vplival tudi na njeno samozavest in sproščenost v družbi.

Kot pravi sama, ni šlo le za videz, temveč predvsem za vsakodnevne situacije, ki jih večina ljudi jemlje za samoumevne. Zaradi proteze se je izogibala določeni hrani, pri pogovoru pa je bila zadržana. Želja po spremembi je bila zato preprosta, a hkrati zelo pomembna – ponovno si je želela normalno jesti, govoriti brez razmišljanja in se brez zadržkov nasmehniti.

Kljub temu se je pot do rešitve dolgo zdela negotova. Zaradi slabega stanja čeljustne kosti in popolne brezzobosti so bile možnosti, ki jih je poznala, omejene, ni bila prepričana, ali zanjo sploh obstaja ustrezna rešitev. Odločitev za obisk v kliniki Ortoimplant DENTAL SPA je tako prišla šele po daljšem obdobju odlašanja.

Takšni primeri, kot je njen, danes niso redki. Veliko pacientov pride na prvi pregled z občutkom, da so njihove možnosti že izčrpane, a se šele takrat izkaže, da sodobna implantologija omogoča bistveno več, kot so si predstavljali.

Izhodišče, ki zahteva drugačen pristop

Gospa Blaženka v ustni votlini ni imela zob ne v zgornji ne v spodnji čeljusti, dodatno pa je bila prisotna tudi izrazita izguba čeljustne kosti, kar običajno predstavlja eno večjih omejitev pri načrtovanju implantološkega zdravljenja.

"Pri pacientih z napredovalo brezzobostjo in pomanjkanjem kosti običajne metode pogosto ne zagotavljajo dolgoročne stabilnosti, zato je treba zdravljenje načrtovati individualno in z uporabo naprednejših tehnik," pojasnjuje dr. Trampuš. Prav na tem področju se je v zadnjih letih implantologija bistveno razvila. Tisto, kar je bilo nekoč za marsikoga ovira, danes ni nujno več razlog, da bi se morali pacienti zadovoljiti s snemno protezo.

Dr. Zdenko Trampuš, DDS, ustanovitelj in vodja klinike Ortoimplant DENTAL SPA, je eden vodilnih implantologov v regiji z več kot 30-letnimi izkušnjami na področju napredne implantologije in celostne obnove zob. Foto: Jan Lukanović

V primeru gospe Blaženke so se odločili za zdravljenje po sodobnem protokolu All-on-X, ki omogoča celostno rehabilitacijo nasmeha tudi pri zahtevnejših stanjih. V spodnjo čeljust so vgradili šest implantatov, v zgornjo pa posebne sidrne vsadke, ki zagotavljajo stabilnost tudi ob pomanjkanju kosti.

Klinika pod vodstvom dr. Zdenka Trampuša, ki ima več kot 30 let izkušenj na področju implantologije, je specializirana prav za najzahtevnejše primere brezzobosti in pomanjkanja čeljustne kosti. To pa je tudi razlog, da se nanjo pogosto obračajo pacienti, ki so drugje že slišali, da zanje ni več rešitve.

Od prvega pregleda do novega nasmeha v nekaj mesecih

Ena od pogostih skrbi pacientov je trajanje zdravljenja. Koliko časa bo trajalo, kako zahtevno bo in koliko časa bodo brez zob, so vprašanja, ki se pojavljajo skoraj pri vsakem. V primeru gospe Blaženke je bil potek zdravljenja precej hitrejši, kot si je sprva predstavljala.

Po kirurškem delu, pri katerem so vgradili implantate v zgornjo in spodnjo čeljust, je prejela začasne zobe. Ti so ji omogočili, da je lahko normalno jedla in govorila, hkrati pa so predstavljali pomemben korak do končne rešitve. Celotna obravnava je bila končana v približno treh mesecih, ko je dobila trajno, funkcionalno in estetsko dovršeno protetiko.

Takšen potek danes ni izjema, temveč rezultat natančnega načrtovanja, sodobne tehnologije in dolgoletnih izkušenj, ki omogočajo predvidljive in stabilne rezultate tudi pri zahtevnejših primerih.

Natančna diagnostika je ključni korak pri zahtevnih implantoloških primerih. Foto: Jan Lukanović

All-on-4 in All-on-X kot sodobna rešitev za zahtevne primere

Zdravljenje gospe Blaženke je temeljilo na eni najsodobnejših metod celostne rehabilitacije nasmeha – All-on-4 oziroma njenem nadgrajenem sistemu All-on-X. Gre za pristop, pri katerem se v vsako čeljust vgradi štiri ali več implantatov, na katere se nato pritrdi fiksna protetika. Takšna rešitev omogoča stabilnost, funkcionalnost in naraven videz zob tudi pri pacientih z izrazito izgubo kosti.

Prednost teh metod je predvsem v tem, da ne rešujejo posameznih zob, temveč celotno funkcijo ugriza. Pacient tako v razmeroma kratkem času ponovno pridobi možnost normalnega prehranjevanja, jasnega govora in samozavestnega nasmeha.

Kot poudarja dr. Zdenko Trampuš, gre za rešitev, ki združuje natančnost sodobne tehnologije in dolgoletne izkušnje implantološke stroke. Prav zaradi tega so metode All-on-4 in All-on-X danes pogosto izbira tudi pri pacientih, ki so bili v preteklosti prepričani, da zanje ustrezne rešitve ni več.

Ob dr. Trampušu v kliniki deluje sin dr. Martin Trampuš, ki z mladostno zagnanostjo v delo prinaša energijo in sodobne digitalne pristope. Foto: Jan Lukanović

Napredne implantološke rešitve tudi za najzahtevnejše primere

Poleg standardnih pristopov pa v Ortoimplant DENTAL SPA uporabljajo tudi napredne implantološke tehnike, ki omogočajo zdravljenje v še zahtevnejših primerih. Med njimi so zigomatični, pterigoidni in transnazalni implantati ter individualizirani subperiostalni implantati, ki omogočajo stabilno rešitev tudi takrat, ko klasične metode zaradi pomanjkanja kosti niso več primerne.

Širina pristopov omogoča, da lahko strokovna ekipa najde rešitev tudi tam, kjer so bile možnosti nekoč zelo omejene.

Prikaz implantološke rešitve ALL-ON-4, kjer je celoten zobni lok stabilno pritrjen na štiri strateško nameščene implantate. Takšna razporeditev omogoča izjemno stabilnost, naraven videz in polno funkcionalnost zob. Foto: ORTOIMPLANT DENTAL SPA

Več kot le zobozdravstvena obravnava

Posebnost klinike Ortoimplant DENTAL SPA ni le v naprednih implantoloških rešitvah, temveč tudi v pristopu, ki presega klasično zobozdravstvo. Zdravljenje temelji na protokolu DENTAL SPA, ki združuje strokovno obravnavo z okoljem, v katerem se pacient počuti mirno, varno in sprejeto. Pomirjujoč ambient, individualen pristop in skrb za celostno dobro počutje pomembno prispevajo k temu, da pacienti skozi proces zdravljenja lažje premagajo začetne pomisleke.

Pomemben del obravnave je tudi možnost analgosedacije, ki pacientom omogoča, da poseg poteka brez bolečine in stresa, pod nadzorom anesteziologa.

Takšen pristop ne vpliva le na potek zdravljenja, temveč tudi na celotno izkušnjo – od prvega pregleda do končnega rezultata.

Njihov edinstveni protokol DENTAL SPA združuje vrhunsko medicino z okoljem, ki je zasnovano za pomiritev in podporo telesu. Foto: Jan Lukanović

Ko se možnosti odprejo tam, kjer jih ne pričakujemo

Primer gospe Blaženke je eden izmed številnih, ki potrjujejo, da se danes možnosti zdravljenja odpirajo tudi v primerih, ki so bili še pred leti zelo omejeni. Sodobna implantologija v kombinaciji z izkušnjami in individualnim pristopom omogoča rešitve, ki pacientom vračajo ne le funkcionalnost, temveč tudi občutek samozavesti in sproščenosti v vsakdanjem življenju.

Veliko pacientov šele na prvem specialistično-diagnostičnem pregledu dobi jasen vpogled v svoje stanje in možnosti zdravljenja.

