Sreda, 22. 4. 2026, 8.34
1 ura, 54 minut
Francosko prvenstvo, zaostala tekma 26. kroga
Kako se bo PSG odzval po zaušnici?
Danes bo v francoskem prvenstvu na sporedu zaostala tekma 26. kroga med vodilnim PSG-jem in Nantesom. Parižani so v prejšnjem krogu z 1:2 klonili proti Lyonu, z odigrano tekmo manj pa imajo trenutno le točko prednosti pred drugim Lensom.
Francosko prvenstvo, zaostala tekma 26. kroga:
Sreda, 22. april:
Lestvica
Najboljši strelci:
17 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
12 – Balogun (Monaco), Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Saïd (Lens)
...