Resno svarilo: Se Putin pripravlja na novo vojaško pustolovščino?

Ko varnostni strokovnjaki za Zahodu preigravajo možne scenarije ruskega napada v Baltskem morju, se običajno omenjajo švedski otok Gotland, danski otok Bornholm in estonski otok Saaremaa. Zdaj pa švedska vojska opozarja na možnost, da bi Rusija načrtno izzvala Nato z zasedbo kakšnega majhnega, nenaseljenega otoka v Baltskem morju.

Države ob Baltskem morju v strahu pred ruskim napadom močno povečujejo vojaško prisotnost na strateško pomembnih otokih. A general Michael Claesson, vrhovni poveljnik švedskih oboroženih sil, zdaj opozarja na še en možen napad.

Na sto tisoče otokov v Baltskem morju

Gre za ruski napad in zasedbo majhnega nenaseljenega otoka v Baltskem morju, ki poleg skal in nekaj dreves nima veliko ponuditi. "V Baltskem morju je približno 400 tisoč otokov, zato je to le stvar izbire," je 61-letni Claesson dejal v intervjuju za britanski časopis The Times.

Kot pravi Šved, pri morebitni takšni ruski vojaški akciji ne gre za željo po zasedbi kakšnega vojaško ključnega ozemlja, ampak bi s tem Moskva le poslala sporočilo Zahodu in preizkusila Nato, ali se je pripravljen oziroma sposoben odzvati na takšno rusko vojaško akcijo.

Kako bi se Nato odzval na rusko provokacijo?

Pri večini otokov v švedskem in finskem arhipelagu gre za zelo majhne, ​​nenaseljene skalne formacije. Za razliko od morebitnega napada na baltske države bi bila to omejena vojaška operacija, morda izvedljiva le z napihljivimi čolni in peščico komandosov.

Švedski general je že v pogovoru za litovsko televizijo LRT opozoril, da je ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen prevzeti ogromna strateška tveganja, kar smo lahko videli v Čečeniji, Gruziji in na Krimu. Zdaj pa bi lahko z napadom na majhen otok v Baltskem morju opravil preizkus, ali je Nato v tem primeru sploh sposoben sprejeti odločitev ali ne.

Dvom v Trumpov odziv

Ali bi se Nato lahko enotno odzval na Putinovo provokacijo ali pa bi razkril svojo šibkost? Vprašanje odziva v skladu s 5. členom obrambnega zavezništva je v zadnjih mesecih in tednih postalo vse bolj pereče, piše švicarski medij Aargauer Zeitung.

V evropskih prestolnicah obstaja precejšen dvom o tem, kako bi se ameriški predsednik Donald Trump odzval na kakšno Putinovo provokacijo oziroma napad na članico Nata. Trump je v zadnjem času nekajkrat javno udrihal po Natu: ko so se Evropejci uprli ameriški priključitvi Grenlandije in ko niso hoteli sodelovati v vojni proti Iranu. Nato je poimenoval "papirnati tiger".

Zasedba otoka kot odgovor na ustavljanje ruskih tankerjev?

Claesson si predstavlja tudi, kako bi Putin lahko upravičil okupacijo enega ali več majhnih otokov v Baltskem morju. Njegovo opravičilo bi bilo, da je to le odziv na zahodne akcije proti tankerjem, ki so del t. i. ladjevja v senci in prevažajo rusko nafto. Več teh ladij je bilo pred kratkim ustavljenih in preiskanih, kar je sprožilo oster ruski odziv.

Moskva je dejanja obsodila kot piratska in začela varovati ladje z varnostnim osebjem in jim zagotavljati vojaško spremstvo. "Rusija bi lahko rekla, da potrebuje nekaj teh skal v Baltskem morju, da lahko ladjevje v senci varno deluje," je dejal Claesson.

Okrepitev vojaške prisotnosti v Baltskem morju

Načelnik švedske vojske ni edini, ki tako razmišlja, piše Aargauer Zeitung. Danska vojaška obveščevalna služba je konec leta 2025 izjavila, da največje tveganje za uporabo vojaške sile Rusije proti Natu leži v regiji Baltskega morja. Tudi švedska obveščevalna služba je opozorila na omejen oborožen napad v bližini Švedske v prihodnjih letih.

Za Claessona je jasno eno: Nato mora vidno okrepiti svojo prisotnost v Baltskem morju in na severu na splošno, da bi Putina odvrnila od skušnjave, da bi sploh izvedel tovrstno pustolovščino.