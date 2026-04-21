Avtor:
R. P.

Torek,
21. 4. 2026,
20.14

Nice Toulouse Strasbourg Lens francoski pokal

Francoski pokal, polfinale

Lens po 28 letih spet v finalu francoskega pokala?

Lens | Lens je v francoskem prvenstvu na odličnem drugem mestu. Za vodilnim PSG s tekmo več zaostaja zgolj točko, 13. maja pa ga čaka še veliki derbi s Parižani. | Foto Reuters

Lens je v francoskem prvenstvu na odličnem drugem mestu. Za vodilnim PSG s tekmo več zaostaja zgolj točko, 13. maja pa ga čaka še veliki derbi s Parižani.

Foto: Reuters

Danes bo znan prvi finalist francoskega pokalnega tekmovanja. Nogometaši Lensa bodo še drugič v petih dneh gostil Toulouse. Na tekmi francoskega prvenstva je v petek po preobratu zmagal s 3:2. Kako bo tokrat? Lens je v tej sezoni v imenitni formi, v prvenstvu zaostaja zgolj za PSG in se še poteguje za naslov. V sredo se bosta v drugem polfinalnem dvoboju pomerila Strasbourg in Nice.

PSG - Lyon
Sportal PSG izgubil proti Lyonu, bitka za naslov zdaj bolj napeta

Lens je nazadnje zaigral v finalu francoskega pokala leta 1998. Na domači zelenici je v izvrstni formi. Na zadnjih 15 domačih tekmah je vknjižil kar 14 zmag. Bo izkoristil prednost na stadionu Bollaert-Delelis tudi danes? Toulouse v francoskem prvenstvu zaseda 11. mesto.

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Strasbourg in Nice. Favorit je gostitelj, ki je v francoskem prvenstvu (8. mesto) bistveno višje od Nice (15. mesto).

Finale pokala bo 22. maja na Stade de Francu.

Francoski pokal, polfinale:

Torek, 21. april:

Sreda, 22. april:

 

