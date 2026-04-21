Lens po 28 letih spet v finalu francoskega pokala?

Danes bo znan prvi finalist francoskega pokalnega tekmovanja. Nogometaši Lensa bodo še drugič v petih dneh gostil Toulouse. Na tekmi francoskega prvenstva je v petek po preobratu zmagal s 3:2. Kako bo tokrat? Lens je v tej sezoni v imenitni formi, v prvenstvu zaostaja zgolj za PSG in se še poteguje za naslov. V sredo se bosta v drugem polfinalnem dvoboju pomerila Strasbourg in Nice.

Lens je nazadnje zaigral v finalu francoskega pokala leta 1998. Na domači zelenici je v izvrstni formi. Na zadnjih 15 domačih tekmah je vknjižil kar 14 zmag. Bo izkoristil prednost na stadionu Bollaert-Delelis tudi danes? Toulouse v francoskem prvenstvu zaseda 11. mesto.

V drugem polfinalu se bosta v sredo pomerila Strasbourg in Nice. Favorit je gostitelj, ki je v francoskem prvenstvu (8. mesto) bistveno višje od Nice (15. mesto).

Finale pokala bo 22. maja na Stade de Francu.

