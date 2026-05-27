V medsebojnih napadih Rusije in Ukrajine več ranjenih

Rusija in Ukrajina sta ponoči izvedli nove medsebojne napade z raketami in droni. V ruskih napadih na ukrajinsko regijo Dnipropetrovsk je bilo ranjenih šest ljudi. O dveh ranjenih poročajo tudi iz ruske regije Rostov.

Po navedbah guvernerja Dnipropetrovska Oleksandra Ganže so ruske sile izvedle okoli 20 napadov na regijo, v katerih je bilo ranjenih najmanj šest ljudi. Poškodovanih je bilo tudi več objektov in avtomobilov, poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Tarča napadov z droni in raketami je bilo tudi več ruskih regij. Skupno je zračna obramba po navedbah Moskve sestrelila 140 ukrajinskih dronov.

V ukrajinskem napadu na regijo Rostov sta bili ranjeni dve osebi, od katerih je ena v kritičnem stanju, je sporočil guverner regije Jurij Sljusar.

Ukrajinska raketa zadela stavbo ruske centralne banke

Ukrajinske sile so napadle tudi zasedeni polotok Krim. Ena od raket je zadela stavbo ruske centralne banke v Sevastopolu, o morebitnih ranjenih pa za zdaj ne poročajo. Tamkajšnje proruske oblasti sicer ocenjujejo, da so bile v napadih uporabljene tudi rakete storm shadow, navaja ruska tiskovna agencija Tass.