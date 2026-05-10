Nedelja, 10. 5. 2026, 18.00
23 minut
Francosko prvenstvo, 33. krog
Lens potrdil ligo prvakov in se približal PSG-ju
Nogometaši Lensa so v 33., predzadnjem krogu francoske lige gostili Nantes in ga premagali z 1:0. Edini gol za ekipo, ki si je že zagotovila igranje v ligi prvakov, je dosegel Mezian Soares v 79. minuti. Ostale tekme so v nedeljo ob 21. uri.
Vodilni PSG je med tednom spravil navijače v delirij z remijem v Münchnu, s katerim je napredoval v finale lige prvakov, v nedeljo pa ga na Parku princev čaka dvoboj z Brestom, v katerega vstopa kot absolutni favorit.
V boju za tretje mesto, ki tudi vodi neposredno v ligo prvakov, je v najboljšem položaju Lyon, na četrtem mestu, ta zagotavlja nastop v kvalifikacijah, pa je trenutno Lille. Rennes za njim zaostaja dve, Monaco štiri, Marseille, ki bi lahko ostal celo brez evropskih nastopov, pa pet točk.
Najboljši strelci:
18 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
13 – Balogun (Monaco)
12 – Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Fati (Monaco), Pagis (Lorient), Said (Lens), Thauvin (Lens)
