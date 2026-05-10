Lens potrdil ligo prvakov in se približal PSG-ju

Nogometaši Lensa so v 33., predzadnjem krogu francoske lige gostili Nantes in ga premagali z 1:0. Edini gol za ekipo, ki si je že zagotovila igranje v ligi prvakov, je dosegel Mezian Soares v 79. minuti. Ostale tekme so v nedeljo ob 21. uri.

Vodilni PSG je med tednom spravil navijače v delirij z remijem v Münchnu, s katerim je napredoval v finale lige prvakov, v nedeljo pa ga na Parku princev čaka dvoboj z Brestom, v katerega vstopa kot absolutni favorit.

Lens bo zaigral v ligi prvakov. Foto: Reuters

V boju za tretje mesto, ki tudi vodi neposredno v ligo prvakov, je v najboljšem položaju Lyon, na četrtem mestu, ta zagotavlja nastop v kvalifikacijah, pa je trenutno Lille. Rennes za njim zaostaja dve, Monaco štiri, Marseille, ki bi lahko ostal celo brez evropskih nastopov, pa pet točk.

Francosko prvenstvo, 33. krog:

Petek, 8. maj:

Nedelja, 10. maj:

Lestvica