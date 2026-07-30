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Avtor:
STA

Četrtek,
30. 7. 2026,
13.48

Osveženo pred

21 minut

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nemško prvenstvo Bundesliga tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva

Četrtek, 30. 7. 2026, 13.48

21 minut

Prva nemška nogometna liga v minuli sezoni z rekordnim obiskom

Avtor:
STA

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Köln bundesliga | V nemško ligo se je vrnil Köln. | Foto Guliverimage

V nemško ligo se je vrnil Köln.

Foto: Guliverimage

Tekme prvih dveh nemških nogometnih lig so imele v minuli sezoni rekordni obisk. Prodali so več kot 21,4 milijona vstopnic ali v povprečju 34.974 na tekmo. Za tekme prve lige je prodaja po podatkih bundeslige poskočila za 9,1 odstotka, predvsem na račun vrnitve Kölna in Hamburga, ki imata večja stadiona in več navijačev kot izpadla Bochum in Kiel.

Za tekme prve nemške lige so prodali nekaj manj kot 12,72 milijona vstopnic oz. povprečno 41.562 na tekmo. Številka je višja od sezone 2024/25, ko so imele tekme v povprečju 38.082 gledalcev, a še vedno pod rekordno sezono 2011/12, ko je bilo na stadionih v povprečju 44.293 gledalcev.

Povprečna zasedenost stadiona v bundesligi je bila minulo sezono 96,1-odstotna, medtem ko je bila leto prej 95,9-odstotna.

Štirje klubi so dosegli 100-odstotno zasedenost - Union Berlin, Bayer Leverkusen, Bayern München in St. Pauli, podatke bundeslige povzema nemška tiskovna agencija dpa. Skupno je 16 od 18 klubov prve lige dosegalo več kot 90-odstotno zasedenost stadiona.

Najvišjo obiskanost je imela s skoraj 80.000 gledalci na tekmo Borussia Dortmund, z okoli 75.000 gledalci je sledil Bayern in z okoli 56.900 Hamburg.

Schalke, ki se je po treh sezonah letos vrača v prvo ligo, je bil lani z 61.000 gledalci najbolj obiskan drugoligaški klub.

Pri prodaji so med vstopnicami prevladovale sezonske, v prvi ligi je bilo teh 55,45 odstotka vseh prodanih, v drugi ligi pa 57,1 odstotka. Povprečna cena vstopnice za tekmo v prvi ligi je bila s 30,77 evra za 1,99 evra dražja kot sezono pred tem. Vstopnice za stojišča so v povprečju stale 12,27 evra, za sedeže pa 37,14 evra.

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