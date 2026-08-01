Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
1. 8. 2026,
19.40

Osveženo pred

40 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Evroliga Evroliga Monaco

Sobota, 1. 8. 2026, 19.40

40 minut

Monaco

Francoska liga izključila prvaka in evroligaša

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Monaco Daniel Theis | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Košarkarski klub Monaco, v minuli sezoni prvak Francije in udeleženec v evroligi, je izgubil pravico nastopa v francoskem prvenstvu. Francoska košarkarska zveza (FFBB) je sporočila, da klub iz kneževine ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede finančne vzdržnosti.

Ker zasedba iz Monaka v predpisanem roku ni predložila zahtevanih dokumentov, je pritožbeni senat FFBB potrdil odločitev finančnega nadzornega organa domače krovne zveze ter zavrnil prijavo Monaca za nastop v prvi in drugi francoski ligi. Monaco lahko odločitev izpodbija pred upravnim sodiščem, vendar mora pred tem najprej vložiti pritožbo pri francoskem olimpijskem in športnem komiteju (CNOSF), je v sporočilu za javnost zapisala francoska košarkarska zveza.

Primanjkljaj zasedbe iz Monaka znaša kar 24 milijonov evrov, ekipo pa so zapustili vsi največji zvezdniki. Mike James in Mathew Strazel sta podpisala za turški Efes iz Istanbula, Terry Tarpey za PSG, Elie Okobo in Jaron Blossomgame za Dubaj, Kevarrius Hayes za srbski Partizan iz Beograda, medtem ko je Alpha Diallo, v minuli sezoni najboljši obrambni igralec v evroligi in francoskem prvenstvu, podpisal enoletno pogodbo za Denver Nuggets v ligi NBA.

Evroliga Evroliga Monaco
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon avgusta

Modri Fon avgusta

Ob nakupu telefona Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB vas čaka privlačno darilo, skupni prihranek do 732 EUR in 2 leti naročnine po enotni ceni.
V žreb za televizor Hisense

V žreb za televizor Hisense

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za televizor Hisense.