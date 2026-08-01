Francoska liga izključila prvaka in evroligaša

Košarkarski klub Monaco, v minuli sezoni prvak Francije in udeleženec v evroligi, je izgubil pravico nastopa v francoskem prvenstvu. Francoska košarkarska zveza (FFBB) je sporočila, da klub iz kneževine ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede finančne vzdržnosti.

Ker zasedba iz Monaka v predpisanem roku ni predložila zahtevanih dokumentov, je pritožbeni senat FFBB potrdil odločitev finančnega nadzornega organa domače krovne zveze ter zavrnil prijavo Monaca za nastop v prvi in drugi francoski ligi. Monaco lahko odločitev izpodbija pred upravnim sodiščem, vendar mora pred tem najprej vložiti pritožbo pri francoskem olimpijskem in športnem komiteju (CNOSF), je v sporočilu za javnost zapisala francoska košarkarska zveza.

Primanjkljaj zasedbe iz Monaka znaša kar 24 milijonov evrov, ekipo pa so zapustili vsi največji zvezdniki. Mike James in Mathew Strazel sta podpisala za turški Efes iz Istanbula, Terry Tarpey za PSG, Elie Okobo in Jaron Blossomgame za Dubaj, Kevarrius Hayes za srbski Partizan iz Beograda, medtem ko je Alpha Diallo, v minuli sezoni najboljši obrambni igralec v evroligi in francoskem prvenstvu, podpisal enoletno pogodbo za Denver Nuggets v ligi NBA.