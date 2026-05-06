München ostaja srečno mesto za PSG, pri Bayernu jezni na sodnika

V finalu lige prvakov se bosta 30. maja v Budimpešti pomerila Arsenal in PSG. Londončani so v polfinalu v torek izločili Oblakov Atletico, Parižani pa dan pozneje Bayern. Izbranci Luisa Enriqueja so na gostovanju v Münchnu (1:1) zadržali prednost, ki so si jo priigrali prejšnji teden po spektakularnem strelskem šovu v Parizu (5:4). PSG je vodil vse od 3. minute pa do izdihljajev sodniškega podaljška. Preboj v finale si je zagotovil na stadionu, kjer je lani prvič postal evropski prvak. V taboru Bayerna niso bili zadovoljni s številnimi sodniškimi odločitvami.

Pred osmimi dnevi sta PSG in Bayern München nogometno Evropo pustila brez besed. Ko si je slednja vendarle opomogla in začela zbirati prve vtise po videnem spektaklu (5:4), je bolj ali manj v en glas ugotavljala, da je prva tekma v Parizu postregla z eno najboljših predstav v zgodovini tega tekmovanja. Pričakovanja pred povratnim obračunom v bavarski prestolnici so bila upravičeno visoka, na mizi pa ogromen vložek. Zmagovalec je namreč avtomatično postal favorit velikega finala lige prvakov, v katerem je na nasprotnika čakal londonski Arsenal.

Na Allianz Areni, na kateri je PSG lani pomendral Inter (5:0) in se prvič v klubski zgodovini povzpel na evropski vrh, se je ob 21. uri začelo zares. Evropa je pričakovala nov strelski šov, a je povratni polfinalni obračun vendarle ponudil drugačno dinamiko.

Gostje hitro šokirali Bavarce

Pred začetkom dvoboja so navijači PSG priredili pirotehnični vložek in si prislužili glasne žvižge domačega občinstva. Privrženci Bayerna so pričakovali atomski začetek ljubljencev, a nato nepričakovano hitro utihnili. Igrala se je šele tretja minuta, ko je Khvicha Kvaratskhelia po dvojni podaji s Fabianom Ruizom imenitno prodrl po levi strani, nato pa z mojstrsko asistenco zaposlil Ousmaneja Dembeleja. Aktualni dobitnik zlate žoge se ni obotavljal, ampak z natančnim strelom pod prečko zatresel mrežo gostiteljev. Vratar Bayerna Manuel Neuer je bil nemočen, gostje iz Francije so nepričakovano hitro povišali skupno prednost na 6:4, navijači iz Francije so lahko ob slavju prižgali še nekaj bakl.

Nogometaši Bayerna so bili prepričani, da bi moral portugalski sodnik v 31. minuti pokazati na belo točko. Foto: Reuters

Kdo bi si takrat mislil, da se rezultat do konca rednega dela ne bo več spreminjal! Zadišalo je po novem strelskem šovu, Bayern je skušal odgovoriti odločno, podobno kot na prvi tekmi v Parizu, a je bila obrambna vrsta PSG tokrat bistveno manj prebojna kot pred tednom dni. Nemški prvak si je resda priigral nekaj (pol)priložnosti, v 22. minuti je tako Luis Diaz po imenitnem preigravanju streljal mimo vrat, pet minut pozneje pa je Michael Olise iz dokaj ugodnega položaja poslal žogo nad prečko, nato pa se je začelo negodovanje domačih nogometašev nad sodniškimi odločitvami.

Nezadovoljstvo Bayerna nad sodniškimi odločitvami

Bayern ni bil zadovoljen s številnimi odločitvami portugalskega sodnika. Foto: Reuters V 29. minuti so pričakovali, da bo delivec pravice Nunu Mendesu pokazal drugi rumeni karton. Prvega je prejel v 7. minuti po ostrem prekršku. V domačem taboru so bili prepričani, da je igral z roko, tako da bi si lahko zaslužil še eno rumeno kazen. Portugalski sodnik Joao Pinheira je bil prizanesljiv do rojaka, tri minute pozneje pa so bili žvižgi domačega občinstva še glasnejši. Joao Neves je v kazenskem prostoru igral z roko, pred tem pa je žogo izbijal njegov soigralec Vitinha. Tabor Bayerna na čelu s trenerjem Vincentom Kompanyjem je pričakoval, da bo delivec pravice pokazal na belo točko, a se to ni zgodilo. Njegova odločitev je razburila občinstvo, ki je besnelo na tribunah, a je potrebno poudariti, da je Vitinha nastreljal soigralca v roko takrat, ko je skušal izbiti žogo globoko v polje proti sredini igrišča, ne pa proti svojim vratom. VAR posredovanje se ni vključilo, igra se je nadaljevala, navijači Bayerna pa so imeli marsikaj za pripomniti na račun sodnika.

Protesti domačih nogometašev niso zalegli, v 34. minuti pa bi krivec za sporno dejanje, portugalski reprezentant Joao Neves, skoraj utišal Allianz Areno. Ponudila se mu je lepa priložnost za zadetek, a je njegov strel z glavo imenitno ubranil Manuel Neuer in preprečil še višje vodstvo gostov.

Manuel Neuer je miril domače navijače, naj ne obmetavajo gostujočih nogometašev. Foto: Reuters

Bayern se ni predal in si v zaključku prvega polčasa priigral še dve zreli priložnosti, a sta ju Jamal Musiala in Jonatham Tan zapravil. Ostalo je pri vodstvu PSG z 1:0 in jeznimi domači navijači. Ti so bili med prvim polčasom tako nezadovoljni, da so gostujoče igralce obmetavali s predmeti. Do njih je stopil kapetan Bayerna Neuer in jih prosil, naj prenehajo s tem početjem.

PSG skoraj povišal prednost, nato je izenačil Kane

Bavarci so se ob vstopu v drugi polčas zavedali, da potrebujejo najmanj dva zadetka, če želijo izsiliti vsaj podaljšek. Čeprav se je pričakoval pritisk gostiteljev, pa je bilo sprva bolj nevarno v kazenskem prostoru Bayerna. Razigrani Gruzijec Khvicha Kvarachelia je imel v 56. minuti prvo lepo priložnost Parižanov v drugem polčasu, ko se je izkazal Manuel Neuer na mestu, v 72. in 76. minuti pa sta se ponudili priložnosti Desireju Doueju, junaku lanskoletnega finala lige prvakov v Münchnu, a ni bil natančen.

Veselje okrog štiri tisoč privržencev PSG v Münchnu. Konec maja se bodo v velikem številu odpravili v Budimpešto. Foto: Reuters

Francozi so še naprej navduševali z izjemno disciplinirano igro v obrambi. V 88. minuti so Bavarci znova neuspešno zahtevali enajstmetrovko, poskušali vse do konca priti do zadetka, tega pa dočakali prepozno. Minuto pred koncem sodniškega dodatka, igrala se je že 94. minuta, je Harry Kane izenačil na 1:1. Angleški napadalec je dosegel že 14. gol v tej sezoni lige prvakov, zadetek več je dosegel le Kylian Mbappe iz madridskega Reala.

Razočaranje nogometašev Bayerna po evropskem izpadu. Foto: Reuters

A to je bilo premalo, saj je sodnik kmalu za tem označil konec srečanja. Napredovanja v finale so se s skupnim izidom 6:5 veselili nogometaši PSG, njihovi navijači so si lahko dali duška na tribunah in prižgali še nekaj bakl, Bayern pa je objokoval neuspeh. To je bil, zanimivo, prvi remi med Bayernom in PSG, čeprav sta odigrala že 17. tekmo v evropskih tekmovanjih.

Trener PSG Luis Enrique je žarel od veselja. Še drugo leto zapored se je München izkazal za njegov srečen kraj. Foto: Reuters

Liga prvakov, polfinale (povratni tekmi):

