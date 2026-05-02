Ligue 1 francosko prvenstvo tuja nogometna prvenstva tuja nogometna prvenstva Marseille Monaco Lens PSG

Sobota, 2. 5. 2026, 13.00

Francosko prvenstvo, 32. krog

PSG pred potjo v München še na težki domači nalogi

PSG, Ousmane Dembele | PSG vodi v domači ligi, v ligi prvakov pa se poteguje za veliki finale. | Foto Guliverimage

Pred povratno tekmo polfinala lige prvakov PSG čaka še tekma 32. kroga domačega prvenstva. V soboto popoldne gosti Lorient, ki je na devetem mestu. Parižani so na zadnjih petih ligaških tekmah zmagali štirikrat in so šest točk pred drugim Lensom. Obe ekipi čakajo do konca lige še štiri tekme, saj morata odigrati tudi eno zaostalo. Lens v soboto zvečer gostuje v Nici.

PSG storil pomemben korak k naslovu, Lille ujel Lyon

Francosko prvenstvo, 32. krog:

Sobota, 2. maj:

Nedelja, 3. maj:

Lestvica

Najboljši strelci:

18 – Lepaul (Rennes)
16 – Panichelli (Strasbourg)
15 – Greenwood (Marseille)
12 – Balogun (Monaco), Edouard (Lens)
11 – Šulc (Lyon)
10 – Barcola (PSG), Dembele (PSG), Said (Lens), Thauvin (Lens)
...

