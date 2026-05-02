PSG pred potjo v München še na težki domači nalogi

Pred povratno tekmo polfinala lige prvakov PSG čaka še tekma 32. kroga domačega prvenstva. V soboto popoldne gosti Lorient, ki je na devetem mestu. Parižani so na zadnjih petih ligaških tekmah zmagali štirikrat in so šest točk pred drugim Lensom. Obe ekipi čakajo do konca lige še štiri tekme, saj morata odigrati tudi eno zaostalo. Lens v soboto zvečer gostuje v Nici.