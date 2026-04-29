Kakšna tekma! Kakšen spektakel! To je bila pravcata paša za oči. Nogometni sladokusci so prišli na svoj račun in že nestrpno čakajo povratno polfinalno srečanje v Münchnu. PSG bo na Bavarskem proti Bayernu branil tesno prednost (5:4), sodeč po tem, kar smo spremljali na prvi tekmi, pa bo zelo pestro tudi prihodnjo sredo. Pohvale na račun atraktivnega festivala zadetkov so po tekmi v Parizu deževale iz obeh taborov, Erling Haaland pa je vsem udeležencem namenil ultimativni poklon.

Ko je milanski Inter lani v redko videni drami na povratni tekmi polfinala lige prvakov po podaljšku premagal Barcelono s 4:3 in izločil Katalonce, je nogometni svet razpredal o tem, kako bo v tem delu tekmovanja težko ponoviti kaj podobnega. Ni manjkalo ocen, da je bil to najbolj atraktivni polfinalni spopad v zgodovini lige prvakov. Le leto dni pozneje pa je Evropa dočakala še nekaj bolj popolnega in dinamičnega, kar je nogometnim sladokuscem ponudilo še večji užitek.

V nogometni poslastici so na Parku princev uživali tudi (nekdanji) velikani francoskega športa – judoist Teddy Riner, košarkar Joakim Noah in njegov oče, teniški zvezdnik Yannick Noah. Foto: Reuters

Na Parku princev sta se v "finalu pred finalom" spopadla PSG in Bayern München, v spektaklu, polnem atomskega napadalnega nogometa in preobratov, pa so si gostitelji priigrali tesno prednost (5:4). Padlo je kar devet zadetkov, največ v zgodovini polfinalnih srečanj lige prvakov, ljubiteljem nogometa pa je zmanjkalo besed, s katerimi bi opisali zadovoljstvo, ko so spremljali na delu uigrane velemojstre zvezdniških ekip iz Francije in Nemčije.

Haaland se je poklonil s tremi besedami

Erling Haaland je v torek zvečer užival v vlogi televizijskega gledalca in bil očaran nad predstavo v Parizu. Foto: Reuters Da je bila to vse prej kot navadna tekma, dokazuje tudi odziv Erlinga Haalanda. Napadalec Manchester Cityja, vroči kralj strelcev na Otoku, je bil tako očaran nad izvedbo PSG in Bayerna, da je na družbenem omrežju Snapchat podal objavo, na katero je dodal prizor s tekme na Parku princev, ki jo je spremljal prek televizijskega zaslona (takrat je bil rezultat 5:3, op. p.), vse skupaj pa naslovil s tremi besedami: "To je nogomet." To je bil njegov ultimativni poklon srečanju, ki se bo vpisalo v zgodovino kot največji polfinalni spektakel vseh časov.

Da se dolgolasi Skandinavec ne moti, dokazuje tudi razmišljanje trenerja PSG Luisa Enriqueja. Čeprav je 55-letni Španec v karieri vodil več kot 600 tekem, med njimi kopico spektakularnih – nenazadnje je osvojil ligo prvakov tako s Parižani kot tudi "Messijevo" Barcelono – je poslastico med PSG in Bayernom označil za vrhunec svoje trenerske kariere. Tako dobra je bila tekma. "To je bila zagotovo najboljša tekma, odkar sem trener," je dejal Enrique, ki želi ubraniti evropski naslov.

Enrique: Vsi navijači so bili lahko zadovoljni

Evropski prvak je zatresel mrežo Bayerna kar petkrat. Foto: Reuters S pozitivnim izkupičkom na prvi tekmi je bil lahko zadovoljen, čeprav bi bil lahko še bolj, če bi njegovi varovanci pri vodstvu s 5:2 ohranili višjo prednost. Takrat je sledil stampedo Bayerna, Nemci se v skladu z dolgoletnim pregovorom, ki poveličuje njihovo neomajno bojevitost do zadnjega, niso predali. Na koncu je PSG zmagal z najtesnejšo razliko (5:4), glede na dogajanje na zelenici in še kopico priložnosti – na obeh straneh se je zatresel tudi okvir vrat – pa bi se lahko na semaforju na Parku princev izpisal tudi drugačen končni rezultat.

"Zaslužili smo si zmago, a bi lahko tudi remizirali ali izgubili," je bil iskren Enrique. "Verjamem, da so bili vsi navijači, ne glede na to, za katero ekipo so navijali, lahko zadovoljni, ko so spremljali ta šov," je dodal.

Čeprav so Bavarci na Parku princev zadeli v polno kar štirikrat, so vseeno ostali praznih rok. Foto: Reuters

Na tekmi, ki obrambnim vrstam po prvem zadetku na srečanju skoraj ni ponudila predaha, sta v domačih vrstah po dvakrat v polno merila Gruzijec Khvicha Kvaratskhelia in Francoz Ousmane Dembele. Zadnji, aktualni dobitnik zlate žoge, je bil tudi izbran za najboljšega igralca tekme.

Za Parižane se je vpisal med strelce tudi Portugalec Joao Neves, pri Bayernu pa so se na seznam strelcev vpisali Anglež Harry Kane, ki je na lestvici najboljših strelcev lige prvakov še korak bližje vodilnemu Kylianu Mbappeju (13 proti 15), Francoza Michael Olise in Dayot Upamecano ter Kolumbijec Luis Diaz, ki je postavil končni rezultat po akciji, polni mojstrskih potez in nogometne poezije.

Kimmich: Morali bi izenačiti

Bayern je ob odsotnosti kaznovanega Vincenta Kompanyja vodil njegov pomočnik Anglež Aaron Danks. Foto: Reuters Čeprav je bil rezultat kar 5:4, obe ekipi nista velikokrat streljali v okvir vrat. Parižani le petkrat, tako da je izkušeni nemški čuvaj mreže Manuel Neuer ostal celo brez obrambe in se vpisal v zgodovino kot edini vratar v zadnjih 16 letih lige prvakov, ki je v izločilnem delu prejel vsaj pet zadetkov, hkrati pa ni zbral niti ene obrambe. V tem pogledu je bil Bayern nevarnejši, saj je v okvir vrat sprožil osem strelov. Polovica jih je končala izza hrbta ruskega vratarja Matveja Safonova.

"Vedeli smo, da bo to tekma, polna preobratov, vseeno pa nismo pričakovali tako odprte igre. Ko izgubiš le za en zadetek, te spremlja nenavaden občutek. Zaostajali smo že za tri gole, a smo se vrnili. Morali bi tudi izenačiti, saj je PSG proti koncu popustil in izgubil moč," je izpostavil Joshua Kimmich, motor zvezne vrste Bayerna, ki je pri zaostanku z 2:5 krenila odločno po boljši rezultat in se na koncu spogledovala celo z izenačenjem na 5:5.

Za igralca dvoboja je bil razglašen dvakratni strelec Ousmane Dembele. Foto: Reuters

"Vsi ljubitelji nogometa so lahko uživali v tekmi. Igralci smo uživali na zelenici. To so tekme, o katerih sanjaš vso sezono. O takšnih sanjaš kot otrok," navdušenja nad tem, kar sta na zelenici ponudila francoski in nemški klubski velikan, ni skrival branilec PSG Marquinhos. Brazilec se je na koncu veselil zmage, čeprav je njegova obramba dovolila gostom kar štiri zadetke!

Kaj bo šele v Münchnu?

Kolumbijec Luis Diaz je dosegel najlepši zadetek na srečanju. Foto: Reuters "Nogomet lahko igrate le na dva načina. Prvi je, da napadete na vso moč, drugi pa, da se povsem povlečete v obrambo. Nekaj vmes si proti tekmecu z igralci na tako visoki kakovostni ravni ne morete privoščiti," je po šele tretjem porazu Bayerna v tej sezoni povedal Vincent Kompany. Belgijec je zaradi kazni rumenih kartonov spremljal dvoboj s tribun, prihodnjo sredo pa bo že sedel na trenerskem stolčku Bayerna in se skušal prvič v karieri prebiti v finale lige prvakov.

Ljubitelji nogometa si že manejo roke, saj bi lahko 6. maja v Münchnu spremljali nepozabno poslastico. Takrat se bo dokončno odločalo o tem, kdo bo zaigral v velikem finalu v Budimpešti, kdo pa bo obstal stopničko nižje.

Navijači PSG so polfinalni spopad popestrili tudi s pirotehničnimi vložki. Foto: Reuters

Enrique je po posvetu s člani strokovnega štaba prepričan, da bi lahko Parižani napredovali le v primeru, če bodo na Bavarskem zadeli v polno vsaj trikrat. Tako znova pričakuje dvoboj, ki bi mu lahko dal ritem atomski napadalni nogomet.

Na Allianz Areni bo noro

Vincent Kompany je moral srečanje v Parizu spremljati s tribun. Foto: Reuters Prihodnji teden bodo imeli prednost domačega igrišča nogometaši Bayerna. "Vzdušje na Allianz Areni bo prihodnji teden noro," napoveduje Kompany, njegov stanovski kolega Enrique pa dodaja: "Bo naslednji teden podobna tekma? Obe ekipi sta se držali svoje poti, kako igrati nogomet. Ko vsak pri tem uživa v tekmi, potem stvar deluje," poudarja Španec, ki bo skušal prihodnji teden razorožiti napadalni trojec Bayerna Diaz, Kane in Olise. Ta je v tej sezoni v vseh tekmovanjih dosegel že več kot 100 zadetkov.

Pred tem so se lahko v preteklosti s tako učinkovitimi trojčki pohvalili le v vrstah madridskega Reala in Barcelone – španskih velikanov, ki sta v tej sezoni izpadla iz lige prvakov že v četrtfinalu.

Nogometno poslastico si je v Parizu ogledal v živo tudi nekdanji francoski košarkarski as Tony Parker. Foto: Reuters

Nogometaši PSG in Bayerna so s torkovo predstavo postavili tudi noro visoko letvico Oblakovemu Atleticu in Arsenalu. Zvečer namreč velja v Madridu pričakovati bistveno manj atraktivno srečanje, kjer bi lahko za razliko od razigranosti in odločnosti v napadu prevladovala disciplina v igri, podprta z jekleno obrambo. A kdo ve, žoga je okrogla, nogomet pa nepredvidljiv.