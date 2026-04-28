Jan Oblak je že dolgo ponos slovenskega nogometa in eden največjih športnih ambasadorjev majhne, a toliko bolj ponosne dvomilijonske države na svetu. Pri 33 letih še vedno spada med najboljše vratarje na svetu, v sredo pa ga čaka prvi polfinalni obračun lige prvakov. Z Atleticom bo gostil Arsenal, pred srečanjem pa je dal vedeti, koliko mu pomeni priložnost, da bi se končno povzpel na evropski prestol in uresničil otroške sanje. Ravno po desetih letih bolečin, ki mu jih je leta 2016 po porazu v finalu v Milanu prizadejal Real.

Pred poldrugim mesecem mu je prekrižala načrte poškodba mišice. Oddaljila ga je od vrat Atletica, izpustil je tudi uvodno reprezentančno akcijo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja. Počival je na osmih zaporednih tekmah Atletica, na zadnjih dveh sedel na klopi, madridski klub pa je v tem obdobju nanizal kar nekaj porazov. Izgubil je kar šestkrat, zmagal le dvakrat, a bil na srečo najuspešnejši ravno na tekmi z največjim evropskim vložkom. Na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov v Barceloni si je priigral pomembno prednost (2:0), ki jo je ohranil na povratnem srečanju, ko se je po enem najslajših porazov (1:2) veselil preboja v polfinale lige prvakov.

Jan Oblak je nazadnje v ligi prvakov branil na povratni tekmi osmine finala proti Tottenhamu v Madridu (5:2). Foto: Guliverimage

Po tej tekmi je Atletico resda ostal praznih rok v finalu španskega pokala, Jan Oblak je tudi na tej tekmi sedel na klopi za rezervne igralce, nato pa se je izkušeni Škofjeločan vrnil med vratnici rdeče-belih. Branil je na dveh tekmah na španskem prvenstvu, si povrnil tekmovalno formo, v sredo pa ga čaka največji izziv sezone.

"Dobro se počutim. Ko branim za Atletico, želim biti vedno stoodstotno pripravljen. Za kaj takšnega sem potreboval mesec dni, da sem popolnoma okreval. Nisem branil na povratni tekmi z Barcelono, na kateri se je izkazal Musso (rezervni vratar Atletica Juan Musso, op. p.). Napredovali smo v polfinale lige prvakov, kar je najbolj pomembno. Edino, kar šteje, je namreč uspeh kluba. Zdaj sem stoodstotno pripravljen, kar je bil tudi moj cilj med okrevanjem, tako da sem pripravljen, da pomagam ekipi," je nared za vrhunske napore. Zdaj je odločitev v rokah njegovega trenerja Diega Simeoneja.

"Ni prijetno, ko si odsoten"

Oblak je pred prvo polfinalno tekmo z Arsenalom odprl srce in dal vedeti, kako hudo mu je bilo pri srcu, ko ni mogel pomagati ljubljenemu klubu. "Ko si poškodovan, ti ni lahko, saj si primoran pomagati ekipi drugače kot sicer. Ni prijetno, ko si odsoten in ne moreš pomagati soigralcem na igrišču, a smo vendarle ekipa. Atletico ne sestavlja le 11 igralcev na igrišču. Tu smo še preostali. Vsi se trudimo, da počnemo tisto, kar je najboljše za klub in pomagamo Atleticu," je v zadnjih tednih pomagal in spodbujal soigralce s klopi. To, kar je spremljal na igrišču, ga navdaja z optimizmom.

Odkar brani v Madridu, sodeluje zgolj z argentinskim strategom. El Cholo ga odlično pozna, tako da bo najbolj ocenil, ali se bo v polfinalni spopad lige prvakov z Arsenalom podal z Janom Oblakom ali pa Juanom Mussom na vratih. V četrtfinalu je na obeh tekmah proti Barceloni branil Argentinec. Na prvi tekmi na Camp Nouu je blestel, zaklenil svoja vrata in zbral kar sedem obramb, Atletico pa je zmagal z 2:0. Foto: Reuters

"Ekipa je dobro delovala na igrišču. Žal mi je, da nismo osvojili pokalne lovorike (Atletico je v finalu po izvajanju enajstmetrovk v Sevilji izgubil proti Real Sociedadu, Oblak pa je sedel na klopi, op. p.), a je to že preteklost. Vedno se je težko vrniti po takšnih porazih, ki te potrejo, a sezone še ni konec. Pred nami je še nekaj pomembnih tekem, ekipa se tega zaveda. Igralci to vemo. Bili smo razočarani po porazu v finalu pokala, a ni časa za žalovanje. Morali smo iti naprej, saj sezone še ni konec. Črto pod sezono bomo potegnili šele po koncu sezone, zdaj pa smo povsem osredotočeni le na tekmo v sredo. To je najbolj pomembna tekma v tej sezoni. Želimo zmagati," kapetan slovenske izbrane vrste pojasnjuje, kako nestrpno čaka na začetek dvoboja z ogromnim vložkom.

Igra se namreč liga prvakov, v kateri je Oblak večkrat postavljal mejnike, nenazadnje je postal tudi prvi Slovenec, ki je presegel mejo stotih nastopov. "Liga prvakov je kot tekmovanje nekaj posebnega, a je tudi res, da je vedno nekaj posebnega že takrat, ko oblečeš dres Atletica in braniš za ta klub. To so izjemni občutki, ne glede na to, katero tekmovanje igraš. Je pa res, da smo po dolgem času v polfinalu lige prvakov. To skušam tudi dopovedati mlajšim soigralcem. Ko si mlajši, te preveva občutek, da je to nekaj samoumevnega in boš vedno igral takšne tekme, a se to seveda ne dogaja. Zato sem še toliko bolj vesel, da ostajamo v igri za osvojitev lige prvakov. Veselimo se tekme. Dali bomo vse, kar znamo, da bi napredovali," obljublja boj do zadnje kapljice znoja.

Na povratnem četrtfinalnem srečanju lige prvakov v Madridu je bilo napeto do zadnje sekunde. Blaugrana je skušala vrniti udarec, a je zmagala "le" z 2:1, tako da je napredoval Atletico. Če Oblaka sploh ni bilo na prvi tekmi, saj ni kandidiral za srečanje, je na povratnem srečanju že sedel na klopi, a je Simeone takrat ocenil, kako bi bilo bolje vztrajati z Mussom. Kdo pa bo branil v sredo? Foto: Reuters

Argentinec zapušča Atletico? Julian Alvarez ima z Atleticom sklenjeno pogodbo do leta 2030. Foto: Reuters Idilo v taboru Atletica v teh dneh malce pretresajo govorice, da želi Julian Alvarez zapustiti Atletico in se pridružiti Barceloni. Katalonci iščejo naslednika Roberta Lewandowskega. Čeprav Atletico noče prodati argentinskega napadalca, katerega tržna vrednost se ocenjuje na 120 milijonov evrov, v Španiji ne manjka govoric o tem, kako želi nekdanji napadalec Cityja zapustiti Madrid in se preseliti v Barcelono. Katalonci bi lahko zanj ponudili 70 milijonov evrov, hkrati pa v posel pridodali še katerega izmed igralcev, ki bi se preselil k Atleticu. Med omenjenima kluboma so se v preteklosti že dogajali številni prestopi, kar se tiče Barcelone, ki je na odlični poti, da ubrani španski naslov, v ligi prvakov pa je izpadla v četrtfinalu prav proti Atleticu, pa naj bi se zanimala tudi za prihod španskega branilca Marca Cucurelle (Chelsea).

"Življenje ni vselej pravično"

Atletico spada med največje španske klube, a mu v njegovih častnih vitrinah za razliko od Reala in Barcelone nekaj manjka. Pogreša največjo evropsko lovoriko. Trikrat je že zaigral v finalu, zadnjič (2016) tudi z Janom Oblakom na vratih, a vselej pokleknil in nato objokoval poraz. Je tokrat napočil čas za spremembo, bo leto 2026 predstavljalo prelomnico?

"Življenje ni vselej pravično, vsak od nas v določenem trenutku kaj pogreša. Najbolj pomembno je, da smo še v igri za lovoriko. Si jo bomo pa morali prislužiti na igrišču, nič ne bo prišlo samo od sebe," se nekdanji čuvaj mreže Olimpije, ki je odšel v svet še kot najstnik, zaveda, da bo treba pokazati še ogromno, če bo hotel Atletico evropsko sezono 2025/26 kronati s tako želenim uspehom.

Jan Oblak z Atleticom čaka na lovoriko že pet let. Foto: Guliverimage

Simeonejeva četa čaka na lovoriko že pet let. Atletico je bil nazadnje španski prvak leta 2021, zato je pritisk vse večji. Vložki v klub in izdatki so namreč ogromni, lovorik pa od nikjer. "Pritisk je vselej prisoten. Ali igramo polfinale lige prvakov, prvi krog pokala ali pa prvenstveno tekmo, je povsem vseeno. Atletico želi zmagati na vsaki tekmi. Srečen sem, da sem zdrav, in lahko tekmujem. Psihološko smo se pripravili na obračun z Arsenalom. Osredotočeni smo na tekmo, vsak od nas bo skušal kar najbolje odigrati svojo vlogo. Le tako lahko dosežemo velike stvari," ljubljenec navijačev Atletica poudarja, kako lahko njegov ljubljeni klub uresniči cilj le tako, če bo proti neugodnim Topničarjem, vodilni ekipi angleškega prvenstva, deloval kot usklajena ekipa.

V sredo zvečer velja tako v Madridu pričakovati evropsko bitko, na kateri bo skušal Atletico prekrižati načrte Arsenalu in se četrtič v klubski zgodovini uvrstiti v finale najmočnejšega evropskega tekmovanja. Drugič s pomočjo Jana Oblaka, izkušenega ponosa slovenskega nogometa, ki srčno upa, da je že dokončno konec trpljenja, s katerim je imel opravka, ko je moral celiti poškodbo in se preleviti zgolj v vlogo navijača.