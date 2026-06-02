V 46. letu starosti je po boju s težko boleznijo umrl novinar Peter Šalamon.

"S svojo predanostjo in profesionalnostjo je pustil močan pečat v medijskem prostoru, predvsem na Radiu Kranj, sodeloval pa je tudi z mediji Žurnal24, Gorenjski glas in številnimi drugimi uredništvi," so zapisali na portalu gorenjskainfo.com.

Žalostno vest je na svojem profilu na Facebooku sporočilo tudi Prešernovo gledališče Kranj, s katerim je Šalamon prav tako sodeloval. "Z bolečino v srcih smo prejeli žalostno vest, da nas je zapustil dolgoletni sopotnik, podpornik, zunanji sodelavec in član sveta zavoda Prešernovega gledališča, Peter Šalamon," so zapisali.

Dodali so, da se ga bodo spominjali kot "srčnega, predanega gledališkega navdušenca in novinarja, ki je budno spremljal in soustvarjal življenje in javno podobo našega gledališča ter neprecenljivo prispeval k prepoznavnosti pomena gledališke umetnosti".

"Dragi Peter, pogrešali te bomo na vseh naših predstavah, premierah, Tednu slovenske drame in medosebnih srečanjih, ki ostajajo za vedno v naših spominih," so sklenili v zapisu.