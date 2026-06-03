V 48. letu starosti se je nenadoma za vedno poslovil eden od znanih košarkarskih novinarjev Edin Avdić. Po poročanju medijev v Bosni in Hercegovini, je imel Avdić težave s srcem. Umrl je v svojem stanovanju v Beogradu zaradi srčnega zastoja, je poročal Radio Sarajevo.

Edin Avdić se je rodil leta 1979 v Sarajevu. V Bosni je igral košarko že od malih nog, nato pa se posvetil študiju. Diplomiral je na Fakulteti za politične vede v Sarajevu.

The ABA League family is deeply saddened by the sudden passing of beloved commentator and basketball personality Edin Avdić.



Edin's passion for the game was evident in everything he did. Through his insightful commentary, engaging media work, and as the host of the ABA Talks… pic.twitter.com/MmuSj3dT2g — AdmiralBet ABA League (@ABA_League) June 3, 2026

Prvo službo je dobil na Federalni televiziji, nato pa je delal na OBN. Tam se je odlikoval z energičnimi prenosi lige NBA, pa tudi reprezentance Bosne in Hercegovine. Med najbolj znanimi trenutki v njegovi karieri je prenos tekme med Bosno in Litvo, kjer je Mirza Teletović zadel trojko z razdalje. Takrat je zavpil, da je Mirza zadel trojko "s parkirišča". Na televiziji Arena Sport je z Nenadom Kostićem tvoril nepozaben komentatorski dvojec. Bila sta sinonim za ligo NBA in regionalno košarko. V zadnjih nekaj letih je bil avtor podkasta "X&O's chat", kjer se je pogovarjal z največjimi imeni evropske in svetovne košarke. Med njegovimi gosti so bili Željko Obradović, Miloš Teodosić, Nikola Jokić, Ettore Messina, Žarko Paspalj, Vasilis Spanoulis in mnogi drugi. Kot zadnji je gostoval Jusuf Nurkić, s katerim sta se več kot dve uri pogovarjala o različnih temah. Intervju je bil objavljen pred dvema dnevoma, to pa je bil tudi zadnji pogovor Avdića.