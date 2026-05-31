Umrl je znani Celjan Dušan Konda

"Prejeli smo tragično vest, da nas je zapustil Dušan Konda, tako rekoč oče celjske Špice, ki že vrsto let ni le kajakaško središče, temveč eden najbolj priljubljenih kotičkov v mestu. Bil je izjemen član naše skupnosti, leta 2012 pa je med drugim prejel tudi srebrni celjski grb za vztrajnost in odločnost ter uspešno premagovanje ovir pri razvoju kajakaškega kluba," so na družbenem omrežju Facebook sporočili iz Mestne občine Celje.

Konda je s svojim prostovoljnim delom močno zaznamoval športno, družabno in mestno življenje. Celjani so mu prav zato podelili priznanje Naj Celjan 2024. "Priznanje ni bilo le poklon njegovemu delu v športu, ampak tudi zahvala za desetletja prostovoljstva, vztrajnosti in predanosti skupnosti. Lani je za izjemen prispevek na področju prostovoljnega dela v športu prejel tudi plaketo Državnega sveta Republike Slovenije," poroča spletni portal Novice.si.

"Tako umirajo sanje. Poslovil se je Dušan Konda, velik človek, Celjan, ki je navdihoval, premikal meje možnega in iz dneva v dan sledil svojim sanjam. Hvala mu za vse, kar je pustil v naši skupnosti. Pogrešali ga bomo in ga ohranjali v lepem spominu," pa je na Facebooku zapisal celjski župan Matija Kovač. Ljudje pod njegovo objavo izražajo sožalje svojcem in prijateljem.