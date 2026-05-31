Slovenija ima novega Loto milijonarja

V žrebanju igre Loto je bil nocoj izžreban glavni dobitek v vrednosti 2.050.615,10 evra. Srečnež je dobitni listek s kombinacijo 1-17-26-33-34-38 vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 307.592,2 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo novopečeni slovenski milijonar bogatejši za 1.743.022,8 evrov.

Srečnež lahko dobitek prevzame od 3. junija, čas za prevzem pa ima vse do 6. avgusta letos.

Od prenove igre Loto Šestica razveselila že 11-krat

Igra Loto je prenovo doživela 4. oktobra 2023, ko je glavni dobitek Sedmico zamenjala Šestica. Vse od takrat je bil glavni dobitek izžreban 11-krat, rekordne Šestice v vrednosti 2.329.866 evrov pa se je nekdo, ki je svoj listek vplačal prek spleta, razveselil decembra lani.

Loterijske igre vir sreče tudi za invalidske, humanitarne in športne organizacije ter občine

V letu 2025 je Loterija Slovenije prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s sredstvi v vrednosti 25.105.337 evra podprla delovanje 86 humanitarnih in 32 invalidskih organizacij, do katerih dostopa več kot 400.000 ljudi, prek Fundacije za šport pa tudi 519 različnih športnih programov in projektov, ki med drugim prispevajo k dosežkom vrhunskih športnikov, hkrati pa lahko prek zgrajenih ali prenovljenih športnih objektov do njih dostopa prav vsak prebivalec Slovenije.

Poleg dobitnikov pa dobitki razveseljujejo tudi slovenske občine. Te so v letu 2025 z naslova davka na dobitke prejele 8.291.182 evrov. Sredstva zanje predstavljajo dodaten finančni vir v njihovih proračunih, kar pogosto namenijo za izvedbo razvojnih projektov, ki služijo vsem občankam in občanom.