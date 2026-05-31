Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Na. R.

Nedelja,
31. 5. 2026,
22.09

Osveženo pred

30 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03

Natisni članek

Natisni članek
Loto igra sreča denar dobitnik Loterija Slovenije

Nedelja, 31. 5. 2026, 22.09

30 minut

Slovenija ima novega Loto milijonarja

Avtor:
Na. R.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,03
Loto, Loterija Slovenije, žrebanje, igra na srečo, Mojca Krajnc | V nocojšnjem žrebanju Lota je bila nocoj izžrebana Šestica v vrednosti 2.050.615,10 evra. | Foto Loterija Slovenije

V nocojšnjem žrebanju Lota je bila nocoj izžrebana Šestica v vrednosti 2.050.615,10 evra.

Foto: Loterija Slovenije

V žrebanju igre Loto je bil nocoj izžreban glavni dobitek v vrednosti 2.050.615,10 evra. Srečnež je dobitni listek s kombinacijo 1-17-26-33-34-38 vplačal na bencinskem servisu MOL na Ljubljanski cesti 91 v Slovenski Bistrici. Po plačilu 15-odstotnega davka v vrednosti 307.592,2 evra, ki ga bo prejela občina stalnega prebivališča dobitnika, bo novopečeni slovenski milijonar bogatejši za 1.743.022,8 evrov.

Srečnež lahko dobitek prevzame od 3. junija, čas za prevzem pa ima vse do 6. avgusta letos. 

Od prenove igre Loto Šestica razveselila že 11-krat 

Igra Loto je prenovo doživela 4. oktobra 2023, ko je glavni dobitek Sedmico zamenjala Šestica. Vse od takrat je bil glavni dobitek izžreban 11-krat, rekordne Šestice v vrednosti 2.329.866 evrov pa se je nekdo, ki je svoj listek vplačal prek spleta, razveselil decembra lani.

Loterijske igre vir sreče tudi za invalidske, humanitarne in športne organizacije ter občine

V letu 2025 je Loterija Slovenije prek Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij s sredstvi v vrednosti 25.105.337 evra podprla delovanje 86 humanitarnih in 32 invalidskih organizacij, do katerih dostopa več kot 400.000 ljudi, prek Fundacije za šport pa tudi 519 različnih športnih programov in projektov, ki med drugim prispevajo k dosežkom vrhunskih športnikov, hkrati pa lahko prek zgrajenih ali prenovljenih športnih objektov do njih dostopa prav vsak prebivalec Slovenije. 

Poleg dobitnikov pa dobitki razveseljujejo tudi slovenske občine. Te so v letu 2025 z naslova davka na dobitke prejele 8.291.182 evrov. Sredstva zanje predstavljajo dodaten finančni vir v njihovih proračunih, kar pogosto namenijo za izvedbo razvojnih projektov, ki služijo vsem občankam in občanom.

Eurojackpot
Novice Eurojackpot: noro, Slovenija ima spet novega milijonarja!
Župan Občine Dravograd Anton Preksavec
Novice Dravograjski župan jasnovidno napovedal rekordni zadetek na Lotu #video
Loto, Loterija Slovenije, žrebanje, igra na srečo, Mojca Krajnc
Novice Na silvestrovo izžrebana že druga šestica v tem tednu
Loto igra sreča denar dobitnik Loterija Slovenije
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.