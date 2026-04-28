Začenja se polfinalni spektakel lige prvakov. Danes se bosta na Parku princev v prvem polfinalnem dejanju udarila PSG in Bayern München. Atraktiven spopad, za številne kar finale pred finalom, bi lahko navdušil nogometne sladokusce, iz obeh taborov pa dežujejo čestitke in spoštljive besede na račun tekmecev. Bavarcev tokrat zaradi kazni ne bo mogel voditi prvi trener Vincent Kompany. V sredo bo pestro v Madridu, saj bo Oblakov Atletico gostil londonski Arsenal.

Parižani so lani pisali zgodovino, saj so se prvič povzpeli na evropski nogometni prestol. Leto dni pozneje želijo ponoviti podvig in postati prva francoska ekipa, ki bi čarobni pokal z "velikimi uhlji" osvojila dvakrat. V četrtfinalu niso imeli težav z Liverpoolom, varovanci Luisa Enriqueja so rdečo angleško oviro preskočili suvereno, tokrat pa jih čaka še kako razigrana zasedba iz Nemčije, ki jim je v tej sezoni že dala misliti.

Bavarce bo vodil Anglež

Ousmane Dembele in druščina na zadnjem treningu pred spopadom z Bayernom niso skrivali dobre volje. Foto: Reuters Bayern München je v ligi prvakov strup za bogate Parižane. Dobil je zadnjih pet medsebojnih tekem, tudi tisto v začetku novembra 2025, ko je na Parku princev v ligaškem delu lige prvakov zmagal z 2:1. Bavarci navdušujejo z razigranim napadom. Od zadnje tekme, na kateri niso dosegli zadetka, je minilo že ogromno časa. Zgodilo se je lani v četrtfinalu razširjenega svetovnega klubskega prvenstva v ZDA, kjer jih je ustavil prav PSG. Parižani so zmagali z 2:0, a so se jim Bavarci nato maščevali v ligaškem delu lige prvakov. Komu pa bo pripadla bitka za finalno vstopnico?

"Liga prvakov izžareva posebno energijo. Ko se srečata dve tako napadalni ekipi, moraš dobro vedeti, kako se na takšni tekmi braniti. To bo po mojem mnenju ključ do uspeha v tem dvoboju," napoveduje strateg PSG Enrique, ki se danes ob igrišču Parka princev ne bo mogel rokovati z mlajšim stanovskim kolegom Vincentom Kompanyjem. Belgijec je zaradi kazni rumenih kartonov, zadnjega mu je na spektakularni povratni četrtfinalni tekmi z Realom (4:3) podelil slovenski delivec pravice Slavko Vinčić, danes ne bo smel voditi Bayerna.

Nadomeščal ga bo pomočnik Aaron Danks, 42-letni angleški strateg, ki bo skušal popeljati Bayern do desete zaporedne zmage v vseh tekmovanjih.

Kdo je Aaron Danks? Aaron Danks je kot začasni strateg vodil leta 2022 Aston Villo na dveh tekmah. Foto: Guliverimage Anglež Aaron Danks je eden izmed mladih strokovnjakov, ki ni nikoli resneje kot igralec zabredel v svet profesionalnega nogometa. Sprva je skrbel za razvoj mlajših igralcev pri Birmingham Cityju in WBA, nato se je s tem ukvarjal v državnih selekcijah, pomagal angleški reprezentanci do 20 let do svetovnega naslova (2017), nabiral izkušnje celo na drugi strani velike luže, kjer je bil kratek čas individualni kondicijski trener zvezdnika lige NBA Stephena Curryja (Golden State), leta 2021 pa je začel sodelovati s Kompanyjem. Najprej mu je pomagal pri Anderlechtu, nato je zapustil Belgijca in za kratek čas postal začasni trener Aston Ville, nato je pri Middlesbroughu pomagal zdajšnjemu trenerju Benjamina Šeška pri Manchester Unitedu Michaelu Carricku. Poleti 2024 pa je sprejel ponudbo Kompanyja in se mu pridružil v strokovnem štabu Bayerna, s katerim niza imenitne uspehe. Aaron Danks, 42-letni strateg iz Birminghama, bo danes vodil največjo tekmo v karieri. Foto: Guliverimage

Kane na lovu za Mbappejem

Harry Kane je v tej sezoni v ligi prvakov dosegel že ducat zadetkov. Foto: Reuters Bayernu gre za razliko od PSG imenitno tudi v domačem pokalu. V bundesligi je že ubranil naslov, v pokalu se je uvrstil v finale, tako da naskakuje trojno krono. Parižani so blizu petemu zaporednemu naslovu francoskega prvenstva, pred Lensom imajo šest točk prednosti, v pokalu pa so presenetljivo hitro izpadli proti mestnemu tekmecu Parisu. V zadnjem obdobju so v veličastni formi, na zadnji tekmi so v gosteh nadigrali Angerse (3:0).

Konec prejšnjega tedna je zmagal tudi Bayern. S skoraj rezervno postavo je pri Mainzu zaostajal že z 0:3, nato pa so v igro vstopili številni prvokategorniki in poskrbeli za odmeven preobrat (4:3), ki je še utrdil Bayernovo samozavest. "Želimo tisto, kar je PSG dosegel prejšnjo sezono," ne skriva cilja Kompany, prvi strelec Harry Kane – ki je v dresu Bayerna začel serijsko osvajati lovorike, zdaj pa želi dobiti še tisto najbolj zvenečo v svetu klubskega nogometa – pa poudarja: "PSG ima izjemno dobro ekipo z ogromno kakovosti," se Otočan zaveda, kako se bo spopadel s skrajno neugodnim tekmecem. Če bo dosegel še tri zadetke v ligi prvakov, se bo na lestvici najboljših strelcev izenačil s Kylianom Mbappejem, ki ga je izločil v četrtfinalu.

Vincent Kompany kot igralec ni nikoli osvojil lige prvakov. Bo uresničil sanje kot trener? Foto: Reuters

Bavarci bodo zaradi zdravstvenih težav pogrešali Sergeja Gnabryja, Raphaela Guerreira, Lennarta Karla in Toma Bischofa, pri Parižanih pa izmed prvokategornikov ne bo le Quentina Ndjantouja. Achraf Hakimi, Lucas Hernández, Fabián Ruiz in Vitinha naj bi na srečo privržencev Parižanov odpravili lažje poškodbe in na krilih Ousmaneja Dembeleja, aktualnega osvajalca zlate žoge, naskakovali drugi zaporedni preboj v finale.

V sredo se bosta v prvem polfinalnem dvoboju udarila še Atletico Madrid in Arsenal, med vratnicama španskega velikana, še zadnjega, ki se v tej sezoni poteguje za veliki evropski naslov, pa bi lahko ponovno stal Jan Oblak.

