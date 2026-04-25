Al Ahli ubranil naslov v azijski ligi prvakov

Savdski nogometni klub Al Ahli je po zmagi v podaljških nad japonsko ekipo Machida Zelvia z 1:0 ubranil naslov v azijski ligi prvakov. Gre za prvi klub po več kot dveh desetletjih, ki je ubranil naslov v tem tekmovanju.

Za branilce naslova, ki so lani za svoj prvi naslov premagali še eno japonsko ekipo Kawasaki Frontale, je v 96. minuti pred nekaj manj kot 59.000 gledalci v Džedi zadel rezervist Firas Al Burajkan po podaji Francka Kessieja. Savdijci so sicer od 68. minute igrali z igralcem manj, ko je bil izključen Zakaria Hawsawi.

Navijači Al Ahlija so proslavljali nov uspeh ljubljencev. Foto: Reuters

Al Ahli je s tem postal prvi klub od leta 2005, ki je ubranil naslov v najelitnejšem azijskem klubskem tekmovanju. Takrat je to uspelo njihovim savdijskim rivalom Al Ittihadu. Al Ahli si je s tem zagotovil tudi nastop na klubskem svetovnem prvenstvu 2029.