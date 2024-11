Neverjetno, ampak Neymar je spet poškodovan!

Dvaintridesetletni Brazilec je na igrišče Kingdom Arena v Rijadu vstopil kot menjava v 58. minuti, ko je Al-Hilal po zaslugi srbskega napadalca Aleksandra Mitrovića, ki je na koncu dosegel hat-trick, vodil že z 2:0.

⚠️🇧🇷 Neymar: “I felt like a cramp but very strong! I will do exams and hope it’s nothing more”.



“It’s normal for this to happen after 1 year, the doctors had already warned me, this is why I need to be careful and have more minutes to play”. pic.twitter.com/ZVfYQNRI8a