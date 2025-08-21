Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. T. K.

Četrtek,
21. 8. 2025,
21.30

Osveženo pred

18 minut

Uroš Zorman Šilčev memorial LL Grosist Slovan

Četrtek, 21. 8. 2025, 21.30

Šilčev memorial

Alkaloid v borbenem obračunu na Kodeljevem pripravil preobrat in zmagal

Avtor:
A. T. K.

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid | Foto RD Slovan/Sportida

Foto: RD Slovan/Sportida

Prva tekma Šilčevega memoriala se je za RD LL Grosist Slovan končala s porazom proti RK Alkaloidu, ki ga vodi Kiril Lazarov. Slovan v petek ob 17. uri čaka tekma z RD Urbanscape Loke.

V tekmo je bolje stopila severnomakedonska ekipa, ki je kaznovala uvodne napake Slovana in s hitrimi zadetki povedla s 3:1. Trener Ljubljančanov Uroš Zorman je obračun začel s postavo Staš Skube, Bruno Vili Zobec, Leon Ljevar, Tim Cokan, Staš Slatinek Jovičič, Stefan Žabić in Nebojša Bojić.

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid | Foto: RD Slovan/Sportida Foto: RD Slovan/Sportida Gostiteljem je največ preglavic povzročal hitri Thordarsson, ki je bil po 60. minutah tudi najboljši strelec Alkaloida. Žabić, Skube, Hrastnik in Cokan so s povezano igro poskrbeli, da nasprotnik ni dolgo ostal v vodstvu – Slovan je tako v 9. minuti imel tri zadetke prednosti (7:4) in počasi gradil svojo igro. Zorman je do 15. minute zamenjal večino igralcev, svoje mojstrstvo pa je ves prvi polčas kazal vratar Bojić. Čeprav je ekipa Lazarova dihala za ovratnik, je Slovan na polčas odšel s +4 (18:14).

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid | Foto: RD Slovan/Sportida Foto: RD Slovan/Sportida Vse vajeti je v svojih rokah držala tudi dobršen del drugega polčasa, v 36. minuti je prišla do prednosti šestih zadetkov, po uspešnem strelu Tarika Mlivića (22:16), čez deset minut kasneje pa povsem drugače. Severnomakedonci so povsem prevzeli pobudo na igrišču in z zadetkom Miteva zaostajali le še za en gol (26:25). Hitro izvajanje centra in izjemno hiter prehod v protinapad je bil nerešljiva uganka za Slovan, čeprav je tudi vratar Aljaž Panjtar dodal svoj del obramb. V 54. minuti je Alkaloid prvič po uvodnih minutah prešel v vodstvo z zadetkom Kosteskega, minuto pred koncem pa prišel celo do +2. Končni izid je postavil Vid Miklavec, saj sta nato obe strani v zadnjih  dveh napadih grešili.

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid | Foto: RD Slovan/Sportida Foto: RD Slovan/Sportida Ekipa RD LL Grosist Slovana se bo v petek ob 17. uri na drugi tekmi Šilčevega memoriala pomerila z RD Urbanscape Loko, slednja bo nato ob 19. uri igrala še z Alkaloidom. Vstop v dvorano na Kodeljevem je prost.

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid | Foto: RD Slovan/Sportida Foto: RD Slovan/Sportida

RD LL Grosist Slovan : RK Alkaloid 30:31 (18:14)

RD LL Grosist Slovan: Bojić 10 obramb, Panjtar 6 obramb, Slatinek Jovičič 1, Cokan 2, Pajt 3, Ljevar 4, Mlivić 3, Kljun 1, Miklavec 4, Mehmedčehajić 1, Brozović 2, Skube 5, Zobec 2, Hrastnik 1, Žabič 1.

RK Alkaloid: Galevski, Thordarsson 8, Karasmnekis, Serafimov 3, Stojkovikj 2, Galevski, Velikovski 1, Simonoski, Ivanovski 3, Kosteski 4, Mitev 3, Borazs 4, Trajkovski 1, Mihali, Ivanoski, Gjorgovski 2.

