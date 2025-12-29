V noči na torek bo v ligi NBA potekalo 11 tekem. Začelo se bo v Charlottu in Washingtonu, končalo pa v Portlandu, kjer se bo mudil Dallas. Nekdanji delodajalec Luke Dončića v zadnjem obdobju niza poraze, vse glasnejše pa so govorice o tem, da bi lahko Anthony Davis že v prihodnjih mesecih zapustil klub. Lastnik Mavericksov Patrick Dumont ima vseeno drugačne načrte z Američanom, ki je v začetku februarja skupaj z Luko Dončićem sodeloval v najšokantnejši menjavi v zgodovini tekmovanja. Nikola Jokić bo z Denverjem gostoval v Miamiju, Nuggetsi bodo naskakovali že 12. zaporedno zmago nad Heatom, vodilna ekipa Oklahoma City Thunder pa bo gostila zdesetkano Atlanto.

V sklepnem dejanju večera se bosta pomerila Portland in Dallas. Mavericksi imajo odlično razmerje proti TrailBlazersom. Na zadnjih 17 tekmah so se veselili kar 14 zmag. V tej sezoni so 16. novembra po podaljšku s 138:133 ugnali Portland, v zadnjem obdobju pa niso več tako uspešni. Na zadnjih petih tekmah so zmagali le enkrat, v gosteh pa izgubili že šestkrat zapored. Znova bo veliko odvisno od supertalentiranega novinca Cooperja Flagga. Marsikateri navijač Dallasa ga je pričakoval med najboljšimi 20 na seznamu kandidatov za nastop na All Star tekmi, kjer pa ni 19-letnega Američana.

Cooper Flagg je v tej sezoni zbral že 33 nastopov. V prejšnji sezoni, ko je igral še študentsko košarko v dresu Duka, je v celotni sezoni odigral 37 tekem. Foto: Reuters

Največ glasov izmed vseh je zbral nekdanji as Dallasa Luka Dončić, ki ga je v Teksasu nasledil Anthony Davis. Ameriški center ima veliko težav z zdravjem. V tej sezoni je nastopil le na 16 od 33 tekem. Zaradi poškodbe mišice je vprašljiv njegov nastop v Portlandu, v ligi NBA pa so vse glasnejše govorice in špekulacije o tem, da bi lahko kmalu zamenjal okolje. Kot eden najresnejših kandidatov za menjavo se omenja Golden State.

Po poročanju novinarja Marca Steina pa je lastnik Dallasa Patrick Dumont prižgal rdečo luč takšni ideji, saj želi preizkusiti, kako bi na parketu sodelovali Flagg, Davis in Kyrie Irving, ki naj bi se v začetku leta 2026 vrnil na parket. Irving in Davis sta v prejšnji sezoni sodelovala zgolj na eni tekmi, nato pa zaradi zdravstvenih težav izpustila večino dvobojev.

Nikola Jokić se lahko z novim trojnim dvojčkom na večni lestvici izenači z Oscarjem Robertsonom. Foto: Guliverimage

Prvak Oklahome Cityja bo gostil Atlanto, ki je nanizala šest porazov in ima velike težave s poškodbami najboljših igralcev. Denver bo na gostovanju v Miamiju poskušal nadaljevati izjemen niz. Vročico je premagal že 11-krat zapored! Miami je nazadnje ugnal Denver 1. avgusta 2020, ko sta se ekipi v obdobju koronavirusa pomerili v "mehurčku" v Orlandu. Pri Denverju je izstopal Nikola Jokić, prvi kandidat za priznanje MVP igralca sezone. Na zadnji tekmi je vknjižili 34 točk, 21 skokov in 12 asistenc. To je bil že njegov 180. trojni dvojček, od drugega na večni lestvici Oscarja Robertsona (181) ga deli le še eden.

