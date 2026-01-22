Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Četrtek, 22. 1. 2026, 20.12

34 minut

Biatlon, Nove Mesto, kratka posamična tekma (m)

Eric Perrot prepričljivo najboljši, Toni Vidmar edini Slovenec s točkami

Eric Perrot | Eric Perrot se je veselil šeste posamične zmage v svetovnem pokalu. | Foto Reuters

Eric Perrot se je veselil šeste posamične zmage v svetovnem pokalu.

Foto: Reuters

Uvodno preizkušnjo biatlonskega svetovnega pokala v Novem Mestu na Češkem je dobil Francoz Eric Perrot, najboljši Slovenec pa je bil Anton Vidmar na 24. mestu. Preostali trije Slovenci točk svetovnega pokala niso osvojili.

Štiriindvajseti Francoz Eric Perrot, ki je slavil šesto zmago v svetovnem pokalu med posamezniki, je 15-kilometrsko preizkušnjo opravil brez zgrešenega strela. Z zmago je zmanjšal zaostanek za vodilnim v skupnem seštevku, Italijanom Tommasom Giacomelom, ki je bil danes po treh zgrešenih tarčah na zadnjem postanku le deseti. Razlika med njima po dobri polovici svetovnega pokala je 23 točk.

Tudi preostala dva tekmovalca na zmagovalnem odru nista zgrešila; Emilien Jacquelin je za rojakom zaostal skoraj 42 sekund, Italijan Lukas Hofer na tretjem mestu pa dobrih 54 sekund.

Anton Vidmar je bil edini Slovenec s točkami svetovnega pokala. | Foto: Reuters Anton Vidmar je bil edini Slovenec s točkami svetovnega pokala. Foto: Reuters

Anton Vidmar je pri drugem strelskem nastopu dvakrat zgrešil, Lovro Planko je bil nenatančen petkrat in je ostal brez točk svetovnega pokala (45. mesto), Matic Repnik je zasedel 71. mesto (4), Miha Dovžan pa 74. (6).

V petek je na sporedu individualna tekma za ženske, v kateri bodo barve Slovenije zastopale Živa in Polona Klemenčič ter Lena Repinc, medtem ko Anamarija Lampič zaradi bolezni ni odpotovala na Moravsko.

Izidi kratke posamične tekme (15 km):

1. Eric Perrot (Fra)                   36:30,6 (0)
2. Emilien Jacquelin (Fra)              + 41,8 (0)
3. Lukas Hofer (Ita)                      54,1 (0)
4. Oscar Lombardot (Fra)                1:46,2 (1)
5. Martin Nevland (Nor)                 1:57,9 (0)
6. Emilien Claude (Fra)                 2:04,0 (2)
7. Roman Rees (Nem)                     2:16,5 (1)
8. Dahlen Sverre Aspenes (Nor)          2:30,7 (2)
9. Renars Birkentals (Lat)              2:31,9 (2)
10. Tommaso Giacomel (Ita)               2:33,0 (4)
...
24. Anton Vidmar (Slo)                   3:38,9 (2)
45. Lovro Planko (Slo)                   5:02,5 (5)
71. Matic Repnik (Slo)                   6:53,0 (4)
74. Miha Dovžan (Slo)                    7:03,6 (6)

Svetovni pokal, skupno (13/21):

1. Tommaso Giacomel (Ita)               767 točk
2. Eric Perrot (Fra)                    744
3. Sebastian Samuelsson (Šve)           640
4. Johan-Olav Botn (Nor)                589
5. Johannes Dale-Skjevdal (Nor)         501
6. Quentin Fillon Maillet (Fra)         481
7. Martin Ponsiluoma (Šve)              476
8. Emilien Jacquelin (Fra)              445
9. Vetle Sjaastad Christiansen (Nor)    429
10. Sturla Laegreid (Nor)                404
...
46. Lovro Planko (Slo)                    66
61. Anton Vidmar (Slo)                    30
64. Miha Dovžan (Slo)                     28
78. Jakov Fak (Slo)                       13

