STA

Četrtek,
22. 1. 2026,
21.03

Sydney McLaughlin-Levrone je noseča

STA

Sydney McLaughlin-Levrone | Sydney McLaughlin-Levrone je noseča. | Foto Reuters

Sydney McLaughlin-Levrone je noseča.

Foto: Reuters

Največja zvezdnica svetovne atletike, ameriška tekačica na 400 metrov Sydney McLaughlin-Levrone, olimpijska in svetovna prvakinja, bo zaradi nosečnosti izpustila sezono 2026.

Šestindvajsetletna Američanka je na družbenih omrežjih zapisala: "Ustvarila sem človeško bitje z mojo najljubšo osebo."

Sydney McLaughlin-Levrone je dvakratna olimpijska prvakinja v teku na 400 metrov z ovirami, lani v Tokiu pa je postala še svetovna prvakinja na 400 metrov in druga Zemljanka, ki se je spustila pod mejo 48 sekund. Bila je celo v igri za svetovni rekord, ki ga že 41 let drži Marita Koch iz Vzhodne Nemčije. Ameriška sprinterska senzacija je sicer decembra skupaj s švedskim zvezdnikom skoka s palico Mondom Duplantisom s strani Svetovne atletike za leto 2025 v Monaku prejela naziva za svetovna atleta leta.

Letos v koledarju ni velikih atletskih dogodkov; McLaughlin-Levrone bo izpustila le novoustanovljeno ultimativno svetovno prvenstvo sredi septembra v Budimpešti.

