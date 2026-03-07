Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Sobota,
7. 3. 2026,
21.29

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Molly Caudery Tina Šutej Skok s palico atletika

Sobota, 7. 3. 2026, 21.29

55 minut

Atletski miting v skoku s palico, Rouen (2026)

Od Tine Šutej na močnem tekmovanju v Franciji boljša le Britanka

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Tina Šutej | Tina Šutej je v Rouenu preskočila 470 cm. | Foto Guliverimage

Tina Šutej je v Rouenu preskočila 470 cm.

Foto: Guliverimage

Tina Šutej je bila druga na atletskem mitingu v skoku s palico v Rouenu v Franciji. Preskočila je 4,70 m. Zmagala je Britanka Molly Caudery, predlanska dvoranska svetovna prvakinja. Tretja leta 2024 na evropskem prvenstvu in rekorderka mitinga (4,86 m) je prav tako kot Šutej preskočila 4,70 m.

Nika Glojnarič
Sportal Nika Glojnarič tretja na dvoranskem mitingu na Dunaju

V dvoboju za zmago sta Molly Caudery in Tina Šutej neuspešno poskušali na 4,77 m, a je tretji poskus v nasprotju s članico celjskega Kladivarja Britanka pustila za 4,80 m, kjer pa je letvico podrla. Caudery je zmagala le zato, ker je bila na 4,62 m uspešna drugič, Slovenka pa tretjič. Šutej je pred tem dosegla štiri zmage v sezoni ob enem samem drugem mestu.

Tretja je bila Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani je preskočila 4,62 m v prvem skoku. Na tej višini so končale še tri tekmovalke. Četrti sta bili Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred tremi leti na dvoranskem evropskem prvenstvu, ter Novozelandka Imogen Ayris, tretja leta 2022 na igrah britanske skupnosti narodov.

Na šestem mestu je s 4,62 m tekmo zaključila tudi Francozinja Marie Julie Bonnin, ki je lani na Kitajskem postala dvoranska svetovna prvakinja, tretja je bila nato prav tako marca še na dvoranskem evropskem prvenstvu.

Slovenski rekord ostaja 482 cm

Sedemintridesetletna Šutej je 4,36 in 4,51 m preskočila v prvih poskusih. Na 4,62 m je bila uspešna šele tretjič in je nazadovala na peto mesto. Tedaj je vodila Moser, ki je bila bronasta tudi lani v kitajskem Nanjingu na dvoranskem SP in je zlato na dvoranskem EP osvojila tudi leta 2021 v poljskem Torunu.

Tina Šutej | Foto: Reuters Foto: Reuters

Šutej je 4,70 metra zmogla v prvem poskusu in se ponovno prebila na drugo mesto. Pred njo je bila le Caudery, Moser pa je nazadovala na tretje mesto. Tam je po treh neuspešnih skokih na 4,70 m tudi ostala. Šutej pa ni presegla 4,70 m in tako je nedotaknjen ostal njen absolutni slovenski rekord 4,82 m, ki ga je dosegla v dvorani v češki Ostravi leta 2023.

Moser je lani v Apeldoornu na Nizozemskem na dvoranskem EP edina premagala Šutej. Pred petimi leti je bila na EP v dvorani za Moser druga Šutej, kar je bila njena prva velika članska medalja na velikih tekmovanjih. Osmo bo skušala osvojiti prav tako na Poljskem v drugi polovici tega meseca na dvoranskem SP. V Tokiu je bila na SP na prostem septembra lani tretja.

Luka Janežič
Sportal Luka Janežič po 11 letih namesto bronaste dobil srebrno medaljo
Lia Apostolovski
Sportal Lia Apostolovski druga na mitingu v Ljubljani
Molly Caudery Tina Šutej Skok s palico atletika
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.