Od Tine Šutej na močnem tekmovanju v Franciji boljša le Britanka

Tina Šutej je bila druga na atletskem mitingu v skoku s palico v Rouenu v Franciji. Preskočila je 4,70 m. Zmagala je Britanka Molly Caudery, predlanska dvoranska svetovna prvakinja. Tretja leta 2024 na evropskem prvenstvu in rekorderka mitinga (4,86 m) je prav tako kot Šutej preskočila 4,70 m.

V dvoboju za zmago sta Molly Caudery in Tina Šutej neuspešno poskušali na 4,77 m, a je tretji poskus v nasprotju s članico celjskega Kladivarja Britanka pustila za 4,80 m, kjer pa je letvico podrla. Caudery je zmagala le zato, ker je bila na 4,62 m uspešna drugič, Slovenka pa tretjič. Šutej je pred tem dosegla štiri zmage v sezoni ob enem samem drugem mestu.

Tretja je bila Švicarka Angelica Moser, evropska prvakinja na prostem in v dvorani je preskočila 4,62 m v prvem skoku. Na tej višini so končale še tri tekmovalke. Četrti sta bili Čehinja Amalie Švabikova, bronasta pred tremi leti na dvoranskem evropskem prvenstvu, ter Novozelandka Imogen Ayris, tretja leta 2022 na igrah britanske skupnosti narodov.

Na šestem mestu je s 4,62 m tekmo zaključila tudi Francozinja Marie Julie Bonnin, ki je lani na Kitajskem postala dvoranska svetovna prvakinja, tretja je bila nato prav tako marca še na dvoranskem evropskem prvenstvu.

Slovenski rekord ostaja 482 cm

Sedemintridesetletna Šutej je 4,36 in 4,51 m preskočila v prvih poskusih. Na 4,62 m je bila uspešna šele tretjič in je nazadovala na peto mesto. Tedaj je vodila Moser, ki je bila bronasta tudi lani v kitajskem Nanjingu na dvoranskem SP in je zlato na dvoranskem EP osvojila tudi leta 2021 v poljskem Torunu.

Šutej je 4,70 metra zmogla v prvem poskusu in se ponovno prebila na drugo mesto. Pred njo je bila le Caudery, Moser pa je nazadovala na tretje mesto. Tam je po treh neuspešnih skokih na 4,70 m tudi ostala. Šutej pa ni presegla 4,70 m in tako je nedotaknjen ostal njen absolutni slovenski rekord 4,82 m, ki ga je dosegla v dvorani v češki Ostravi leta 2023.

Moser je lani v Apeldoornu na Nizozemskem na dvoranskem EP edina premagala Šutej. Pred petimi leti je bila na EP v dvorani za Moser druga Šutej, kar je bila njena prva velika članska medalja na velikih tekmovanjih. Osmo bo skušala osvojiti prav tako na Poljskem v drugi polovici tega meseca na dvoranskem SP. V Tokiu je bila na SP na prostem septembra lani tretja.