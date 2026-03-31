Zakaj se ob velikonočnih dobrotah tako hitro prenajemo? Razlog se skriva tudi v naši prebavi!

Ni redko, da po takšnem obroku občutimo napihnjenost, težo v želodcu ali utrujenost. Zakaj se to dogaja in kako lahko poskrbimo, da bo praznično uživanje hrane prijetno tudi za našo prebavo?

Velika noč je eden tistih praznikov, ko se mize šibijo pod dobrotami. Šunka, pirhi, potica, hren in druge tradicionalne jedi imajo posebno mesto v naši kulinariki, zato ni presenetljivo, da ob prazničnih obrokih pogosto pojemo več kot običajno. Praznični zajtrk ali kosilo sta pogosto bogatejša kot naši vsakodnevni obroki, poleg tega ju spremljajo druženje, pogovor in občutek prazničnega obilja.

Prenajedanje se pogosto pojavi prav v socialnih situacijah. Ko jemo v družbi družine ali prijateljev, hrana ni le vir energije, ampak tudi način povezovanja. Pogovor, smeh in sproščeno vzdušje nas hitro zanesejo, da pojemo več, kot bi sicer¹.

Ob praznikih se pogosto aktivira tudi t. i. hedonistično prehranjevanje, kar pomeni, da jemo zato, ker nam je hrana v užitek. Vonj sveže potice, okus dimljene šunke ali pikantnega hrena lahko hitro preglasijo signale telesa, ki sicer sporočajo, da smo že siti.

K temu prispeva tudi psihološki učinek praznikov. Ker gre za posebne priložnosti, si ljudje pogosto dovolimo več kot običajno. Misel "saj je praznik" nas zlahka prepriča, da posežemo še po enem kosu potice ali dodatnem jajcu.

Kako stres in čustva vplivajo na apetit

Na količino hrane, ki jo zaužijemo, vplivajo tudi čustva in stres. V stresnih obdobjih telo sprošča hormone, kot je kortizol, ki lahko povečajo željo po energijsko bogati hrani².

Sladke in mastne jedi pogosto sprožijo kratkotrajen občutek ugodja, saj spodbujajo sproščanje dopamina – hormona nagrajevanja. Zato hrana včasih postane način, kako se spopadamo z napetostjo, utrujenostjo ali čustvenim pritiskom. Ko se temu pridružijo še praznični običaji, pritisk pričakovanj in obilje hrane, je prenajedanje precej pogost pojav.

Kaj se zgodi v prebavilih, ko pojemo preveč

Če zaužijemo večjo količino hrane, kot je telo vajeno, mora prebavni sistem delati intenzivneje. Želodec se razširi, prebavni encimi in črevesje pa morajo predelati večjo količino hranil.

To lahko povzroči začasne prebavne težave, kot so:

napihnjenost,

občutek teže v želodcu,

utrujenost po obroku,

počasnejša ali spremenjena prebava.

Pri težavah z napenjanjem in napihnjenostjo ima velik vpliv tudi prehrana. Večje količine sladkorja, maščob, predelane hrane ali hrane s težje prebavljivimi sestavinami, kot so laktoza ali umetna sladila, lahko porušijo ravnovesje v črevesju. Takšna živila so pogosto tudi hrana za določene bakterije v črevesju, ki pri presnovi proizvajajo pline, te pa lahko občutimo kot napihnjenost ali pritisk v trebuhu³.

Pomemben pa je tudi način prehranjevanja. Hitro uživanje hrane, požiranje zraka med žvečenjem ali pitjem ter zrak, ki ostane v želodcu, lahko povzročijo večje količine zraka v prebavilih, kar dodatno prispeva k občutku napenjanja.

Pri tem ima pomembno vlogo tudi črevesna mikrobiota, skupnost milijard mikroorganizmov v našem črevesju. Ti sodelujejo pri prebavi hrane, presnovi hranil in številnih drugih procesih v telesu⁴.

Kako lahko podpremo prebavo tudi ob praznikih

Prazniki niso čas za stroga prehranska pravila, lahko pa z nekaj preprostimi navadami poskrbimo, da bodo obroki prijetnejši tudi za prebavila. Dobro je, da jemo nekoliko počasneje in si vzamemo čas, da vsak grižljaj dobro prežvečimo, saj možgani potrebujejo približno 15 do 20 minut, da zaznajo občutek sitosti⁵. Če med jedjo za trenutek odložimo pribor, lažje opazimo, ali smo še lačni ali pa jemo zgolj zato, ker je hrana na mizi.

Koristno je tudi:

da med obrokom zmanjšamo motilce, kot so telefoni ali televizija,

da se po jedi odpravimo na kratek sprehod.

Tudi zmernost pri porcijah lahko bistveno pripomore k prijetnejši prebavi.

Ko prebava potrebuje dodatno podporo

Če se po obilnih obrokih pojavijo prebavne težave, lahko k ravnovesju v črevesju prispevajo tudi probiotiki. Ti vsebujejo koristne bakterije, ki dopolnjujejo črevesno mikrobioto, skupnost mikroorganizmov, ki sodelujejo pri prebavi hrane, presnovi hranil in celo pri delovanju imunskega sistema⁶.

Med najbolj prepoznavnimi so izdelki Linex, ki jih razvija farmacevtsko podjetje Lek. V ospredju je zdravilo Linex Forte, ki vsebuje bakterijski kulturi Lactobacillus acidophilus LA-5 in Bifidobacterium animalis subsp. lactis BB-12. Ti bakteriji pomagata pri vzpostavljanju in vzdrževanju ravnovesja črevesne mikrobiote ter podpirata normalno delovanje prebavil

Linex Forte se uporablja pri prebavnih težavah, kot so napenjanje, driska ali druge motnje, ki nastanejo zaradi porušenega ravnovesja v črevesju. Pomembna prednost zdravila Linex Forte je, da gre za zdravilo, pri katerem so kakovost, stabilnost in vsebnost bakterij zagotovljene do konca roka uporabnosti.

Mlečnokislinske bakterije pomagajo ustvarjati ugodno okolje v črevesju, ki podpira delovanje prebavnih encimov, gibanje črevesja in presnovo hranil. Če njihovo ravnovesje porušijo spremembe v prehrani, stres, potovanja ali uporaba antibiotikov, se lahko pojavijo težave, kot so napenjanje, driska ali občutek neurejene prebave.

Raziskave kažejo, da je za opaznejši učinek pri težavah, kot sta napihnjenost in napenjanje, probiotike smiselno uživati v ustreznem odmerku vsaj nekaj tednov oziroma približno en mesec⁷, saj se ravnovesje črevesne mikrobiote običajno vzpostavlja postopoma. Zato marsikdo probiotike uporablja tudi v obdobjih, ko je prehrana nekoliko drugačna kot običajno, na primer med prazniki, na potovanjih ali ob večjih spremembah prehranskih navad.

Najpomembnejše je ravnovesje

Občasno prenajedanje ob praznikih je povsem običajno in del prazničnega vzdušja. Velikonočne dobrote imajo v naši tradiciji poseben pomen, zato je razumljivo, da si jih ob praznikih privoščimo nekoliko več kot običajno.

Pomembno je predvsem, da takšni obroki ne postanejo vsakodnevna navada. Če prisluhnemo telesu, jemo nekoliko bolj zavedno in po potrebi podpremo ravnovesje v prebavilih, lahko praznične dobrote uživamo brez večjih neprijetnosti. Pri tem lahko pomagajo tudi majhne navade: počasnejše prehranjevanje, zmernejše porcije in skrb za ravnovesje črevesne mikrobiote. Kadar prebava zaradi sprememb v prehrani potrebuje dodatno podporo, lahko k njenemu ravnovesju prispevajo tudi probiotiki, kot je Linex Forte podjetja Lek.Navsezadnje je bistvo praznikov druženje, prijetni trenutki z bližnjimi in dobra volja – ne pa občutek teže po obroku.

Informacija pripravljena marec 2026, SI2603303389

Viri:

1. Herman, C. P. (2015). The social facilitation of eating. A review. Appetite, 86, 61–73.DOI: 10.1016/j.appet.2014.07.029 Dostopno na: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195666314004590, dostopano marec, 2026.

2. Tomiyama AJ et al. Low calorie dieting increases cortisol. Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2895000/ , dostopano marec, 2026.

3. Bloating. Dostopno na: https://www.nhs.uk/conditions/bloating/ , dostopano marec, 2026.

4. Sender R et al. Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body. Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4991899/, dostopano marec, 2026.

5. Harvard Health Publishing (2022). Slow down—and try mindful eating. Dostopno na: https://www.health.harvard.edu/healthy-aging-and-longevity/slow-downand-try-mindful-eating, dostopano marec, 2026.

6. Kechagia M et al. Health benefits of probiotics: a review. Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4045285/, dostopano marec, 2026.