... leta 1997 je Slovenija pod vodstvom Zdenka Verdenika na kvalifikacijski tekmi za nastop na svetovnem prvenstvu 1998 remizirala v Splitu proti Hrvaški s 3:3 in odščipnila točki favoriziranim "vatrenim", ki se jim je kasneje uspelo uvrstiti na zaključni turnir, kjer so osvojili bron. Domačin je po polčasu vodil že z 2:0, a je nato na sceno stopil Primož Gliha in v razmaku od 45. do 66. minute zabil tri gole ter poskrbel za senzacijo. Žal pa je bila splitska točka tudi edina, ki jo je Slovenija osvojila v teh kvalifikacijah.

Zgodilo se je …

Leta 1902 se je na štadionu Ibrox na eni izmed tekem škotske reprezentance podrla lesena tribuna. V tragediji je umrlo 25 ljudi, več kot 300 pa je bilo ranjenih.

Leta 1905 je pet italijanskih emigrantov v Buenos Airesu ustanovilo Boco Juniors, ki je kasneje postal eden izmed najbolj slovitih klubov na svetu.

Leta 1969 je legendarni košarkar Kareem Abdul-Jabbar podpisal za Milwaukee Bucks.

Leta 1974 so odprli štadion Signal Iduna Park v Dortmundu, na katerem tekme igra nemški prvoligaš Borussia. Stal je 32,7 milijona takratnih nemških mark, sprejme pa 81.264 navijačev. Gostil je tekme svetovnih prvenstev v letih 1974 in 2006.

Leta 2003 je Slovenija v Ljubljani pred pet tisoč navijači pod vodstvom Bojana Prašnikarja v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2004 igrala proti Cipru in zmagala s 4:1. Dva gola je prispeval Ermin Šiljak, po enkrat pa sta se med strelce vpisala Zlatko Zahovič in Nastja Čeh.

Leta 2003 je na prijateljski tekmi proti Hondurasu v Tegucigalpi (1:1) zadnjič za reprezentanco Paragvaja nastopil legendarni vratar Jose Luis Chilavert, ki se je v zgodovino nogometa vpisal kot vratar z največ zadetki. Nemalokrat je izvajal proste strele in enajstmetrovke, zato ne čudi, da je na 74 tekmah v izbrani vrsti prispeval osem golov.

Leta 2004 je Milenko Ačimovič zabil zmagoviti gol za Lille v sezoni 2003/04 prve francoske lige pri zmagi z 1:0 nad Rennesom. V tej sezoni je Lille zasedel deseto mesto v prvenstvu.

Leta 2010 je eden najboljših igralcev lige NBA za tri leta podaljšal pogodbo z LA Lakers. Pogodba je bila vredba 87 milijonov dolarjev (81 milijonov evrov).

Leta 2017 je Švicar Roger Federer premagal Španca Rafaela Nadala in osvojil teniški turnir serije masters v Miamiju. Federer je po dobri uri in pol zmagal 6:3 in 6:4.

Rodili so se …

1960 – nekdanji britanski atlet Linford Christie.

1966 – nekdanji angleški nogometaš Teddy Sheringham

1971 – nekdanji brazilski nogometaš Edmundo

1971 – nekdanji avstralski teniški igralec Todd Woodbridge,

1972 – nekdanji izraelski nogometaš Eyal Berkovic

1980 – nekdanji mehiški nogometaš Carlos Salcido

1982 – nekdanji italijanski nogometaš Marco Amelia