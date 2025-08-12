Na evropskih zelenicah je potekal zelo pester nogometni torek. Evropska nogometna zveza (Uefa) je zaradi sredinega evropskega superpokala, kjer se bosta v bližnjem Vidmu za lovoriko udarila evropski prvak PSG in zmagovalec lige Europa Tottenham, sprejela odločitev, da se morajo vsi povratni dvoboji tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov odigrati že v torek. Timi Max Elšnik se je s Crveno zvezdo prebil v play-off. V Beogradu je po remiju (1:1) ubranil lepo prednost s prve tekme na Poljskem (3:1) in izločil Lech. Kenanu Bajriću je v Bratislavi s Slovanom spodletelo proti Kairatu. Evropski krvnik Olimpije je izločil slovaškega prvaka po izvajanju 11-metrovk in dosegel največji uspeh v zgodovini kluba. Viktoria je v Plznu brez Adriana Zeljkovića premagala škotskega velikana Rangers (2:1), a je bilo to premalo za napredovanje. Mourinhov Fenerbahče je po zmagi s 5:2 izločil Feyenoord, Köbenhavn pa je v sosedskem skandinavskem obračunu nadigral Malmö kar s 5:0.

V torek so bili na delu klubi treh slovenskih reprezentantov, napredovanje v play-off kvalifikacij pa se je razveselil le en. To je bil Timi Max Elšnik s Crveno zvezdo, ki je na povratni tekmi tretjega kroga kvalifikacij za ligo prvakov proti Lechu odigral vseh 90 minut. Trener Crvene zvezde Vladan Milojević mu še naprej zaupa. Zaradi zdravstvenih težav še ni mogel v rdeče-belem dresu nastopiti njegov avstrijski zvezdniški soigralec Marko Arnautović.

Na prvi tekmi v Poznanu je blestel dvakratni strelec Rade Krunić (1:3), tokrat pa se je dvoboj v Beogradu končal brez zmagovalca. Crvena zvezda je od konca prvega polčasa vodila z 1:0, nato pa so gostje iz Poznana v izdihljajih srečanja, pred tem so imeli kar nekaj časa igralca več na zelenici, izenačili na končnih 1:1. Crveno zvezdo v odločilnem spopadu kvalifikacij za napredovanje v ligaški del lige prvakov, ki prinaša skoraj 19 milijonov evrov nagrade, čaka ciprski prvak Pafos.

Evropska pravljica Kairata se nadaljuje

Dastan Satpajev je za člansko reprezentanco Kazahstana debitiral pri 16 letih, sedmih mesecih in osmih dneh ter poskrbel za odmeven rekord. V tej sezoni je v Ljubljani zatresel tudi mrežo Olimpije, s Kairatom pa si je zagotovil najmanj nastop v ligaškem delu evropske lige. Foto: Guliverimage Serijski slovaški prvak Slovan je skuša izkoristiti prednost domačega igrišča v Bratislavi in se maščevati Kairatu za poraz v oddaljenem Kazahstanu (0:1), kjer je v zadnji minuti z bele točke zadel v polno Dastan Satpajev.

Čudežni otrok kazahstanskega nogometa je ravno v torek praznoval 17. rojstni dan. Prihodnje leto se bo preselil k londonskemu Chelseaju, navijače modrih pa najbolj spominja na nekdanjega argentinskega asa Sergia Agüera. Rojstni dan si bo zapomnil po zgodovinskem uspehu svojega moštva, saj je Kairat po Olimpiji in KuPS v Evropi izločil tudi Slovan.

Gostitelji so redni del srečanja dobili z 1:0, ker pa se rezultat ni spreminjal tudi po podaljšku, je o zmagovalcu odločalo izvajanje 11-metrovk. Več zbranosti so pokazali gostje, odločilni zadetek je dosegel Portugalec Jorginho, ki je spravil v žalost tudi Olimpijo, ko je po imenitnem protinapadu v Stožicah po njegovi podaji dosegel zadetek mladi Satpajev.

Slovenski branilec Kenan Bajrić je odigral vseh 120 minut in si prislužil rumeni karton, ni pa izvajal 11-metrovk.

Pirova zmaga Viktorie brez Zeljkovića

Adrian Zeljković je moral zaradi rdečega kartona na srečanju z Lausanne izpustiti dve evropski tekmi Viktorie, nato pa ni kandidiral za srečanje s Škoti. Foto: Jure Banfi Češki prvak Viktoria Plzen je po visokem porazu v Glasgow (0:3) na povratni tekmi potrebovala izdatno zmago za napredovanje v play-off lige prvakov. V ekipo bi se lahko po odsluženi kazni vrnil slovenski reprezentant Adrian Zeljković, a ni kandidiral za tekmo. Njegovi soigralci so doma ugnali škotskega velikana z 2:1, a je bilo to premalo, saj se je v play-off s skupnim rezultatom 4:2 uvrstil Rangers.

Torkov spored se je začel v Azerbajdžanu, kjer je Qarabag zlahka upravičil vlogo favorita proti makedonskemu prvaku Shkendiji. Ekipa iz Tetova, ki se je pred sezono pripravljala tudi v Sloveniji (Čatež), je izgubila kar z 1:5, a si vseeno zagotovila največji uspeh v zgodovini, saj bo nastopila najmanj v glavnem delu konferenčne lige.

Benfica je še drugič zapored z 2:0 premagala Nice in zlahka izločila francoskega predstavnika. V play-offu jo čaka še kako vroč spopad s Fenerbahčejem, ki se je v Istanbulu pod taktirko Joseja Mourinha maščeval Feyenoordu za dramatičen poraz v Rotterdamu (1:2). Nekdanji soigralci Mihe Zajca so zmagali s 5:2, poskrbeli za delirij vročekrvnih navijačev in napredovali v play-off kvalifikacij.

Nogometaši Fenerbahčeja so napolnili mrežo Feyenoorda. Foto: Guliverimage

Zelo zanimivo je bilo tudi v Bruggeju, kjer je Red Bull Salzburg poskrbel za sanjski uvod in v Belgiji povedel z 2:0. Rdeči biki so doma izgubili z 0:1, tako da je zadišalo po napredovanju nekdanjega kluba Benjamina Šeška. Nato pa so se prebudili gostitelji, poskrbeli za preobrat, zmagali s 3:2 in napredovali v play-off kvalifikacij.

Jon Gorenc Stanković in Tomi Horvat se bosta z graškim Sturmom tekmovanju priključila v play-offu oz. v zadnjem predkrogu, ko se bosta s soigralci merila z norveškim Bodö/Glimtom.

Prve tekme play-offa bodo 19. in 20., povratne pa 26. in 27. avgusta. Zmagovalci teh dvobojev se bodo uvrstili v ligaški del lige prvakov, ki prinaša bogato nagrado, skoraj 19 milijonov evrov, poraženci pa bodo nastopili v ligaškem delu evropske lige.

Liga prvakov, kvalifikacije (tretji krog, povratne tekme):

Torek, 12. avgust:

V ligaški del lige prvakov je neposredno že uvrščenih 29 klubov:



Ajax (Niz), Arsenal (Ang), Atalanta (Ita), Athletic Bilbao (Špa), Atletico Madrid (Špa), Barcelona (Špa), Bayern Műnchen (Nem), Bayer Leverkusen (Nem), Borussia Dortmund (Nem), Chelsea (Ang), Eintracht Frankfurt (Nem), Galatasaray (Tur), Inter Milano (Ita), Juventus (Ita), Liverpool (Ang), Manchester City (Ang), Marseille (Fra), Monaco (Fra), Napoli (Ita), Newcastle (Ang), Olympiakos (Grč), PSG (Fra), PSV Eindhoven (Niz), Real Madrid (Špa), Slavia Praga (Češ), Sporting Lizbona (Por), Tottenham (Ang), Union St. Gilloise (Bel) in Villarreal (Špa).