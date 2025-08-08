Po Olimpiji je moč Celja brutalno spoznal tudi Lugano. Švicarji, ki imajo osemkrat višji proračun od grofov, so se skušali maščevati Rierovi četi za spomladanski izpad v konferenčni ligi, nato pa doživeli hudo ponižanje. Švicarski mediji poročajo o polomu in blamaži Lugana, Španec Albert Riera pa je po eni izmed najbolj sijajnih in prepričljivih zmag slovenskega kluba v zgodovini evropskih tekmovanj svojo ekipo domiselno poimenoval kar "petarda team". Dodal je sporočilo, ki zagotovo ne bo všeč prihodnjim tekmecem Celja. Celjane je namreč opisal kot pošast, lačno novih zmag in uspehov.

To je bila ena največjih zmag slovenskih klubov v Evropi. Po rezultatu še kako spominja na tisto, ki jo je pred 21 leti v kvalifikacijah za ligo prvakov dosegla Gorica, ko je na Danskem šokirala Köbenhavn s 5:0. Tokrat je slovenska petarda počila v Švici, nogometaši Celja so se na umetni travnati podlagi v Thunu, kjer si je izjemno predstavo vodilnega slovenskega prvoligaša pod mojstrsko taktirko Alberta Riera ogledalo zgolj 623 gledalcev, znesli nad starimi znanci.

Semafor na stadionu v Thunu s podobo, ki se je vpisala v zgodovino slovenskega nogometa. Foto: Guliverimage

Spomladi so Lugano izločili v osmini finala konferenčne lige po neverjetni drami in silnem festivalu zadetkov na povratni tekmi v Thunu, tokrat pa je bilo razmerje kakovosti, čeprav so se želeli Švicarji maščevati Celjanom, povsem v prid gostom iz Slovenije. Celjani so se tako razveselili imenitnega uspeha, s katerim so si bolj ali manj že rezervirali nastop v play-offu kvalifikacij za konferenčno ligo.

Riera: Celje je "petarda team"

Albert Riera tekmecem Celja sporoča, da je njegovo moštvo lačno novih zmag in uspehov. Foto: Instagram V polno so zadeli Danijel Šturm, Fran Kovačević, ki je bil dvakrat uspešen z bele točke, Marko Zabukovnik in celjski "Super Mario" Kvesić. Celjani so desetkrat streljali v okvir vrat gostiteljev, vsaka druga žoga se je znašla izza hrbta vratarja. Razmerje v takšnih strelih je bilo 10:4 za goste, Stockhorn Arena v Thunu pa se je še drugič v 147 dneh izkazala za srečno mesto za Celjane.

"Kar je storjeno, je storjeno. To je v tvojem žepu in je že preteklost. Zdaj se bo treba osredotočiti na naslednje izzive. To moštvo je pošast in pošast je vedno lačna," je španski strateg v objavi na Instagramu dal vedeti, da bo naredil vse, kar je v njegovi moči, da Celjani po tako veličastni zmagi, že drugi zapored, na kateri so kot gostje tekmeca pomendrali s kar 5:0, ne poletijo, ampak se s podobno vnemo lotijo tudi prihodnjih tekem.

To je dodatna moč Celja, da se ne ustavlja na lovorikah, ampak želi odločno nadaljevati to, kar počne odlično. Navdušujoče zmage dosega z všečnim in neustrašnim nogometom, pa čeprav se meri s tekmeci, ki imajo bistveno večji proračun. Pri tem se pozna, da mu gre iz tedna v teden bolje.

Iz Celja je ustvaril pošast

"Petarda Team" bo naslednjič na delu v nedeljo na domači tekmi 1. SNL proti Muri. Foto: Instagram Če se je prevetrena zasedba Celjanov – ne pozabimo, da je Rierova četa po koncu sezone 2024/25 ostala brez številnih nosilcev igre – sredi poletja še ogrevala in spoznavala, Sabah iz Azerbajdžana preskočila z določenimi težavami, nato pa se marsikaj naučila z neuspešnega gostovanja na Cipru, sta zadnji tekmi, na katerih je v gosteh torpedirala Olimpijo in Lugano, dokazali, da je Riera resnično ustvaril pošast, na katero je lahko ponosen celoten slovenski nogomet. Riera je Celjane po zadnjih dveh uspehih domiselno poimenoval kar "petarda team" in se varovancem priklonil prek družbenih omrežij.

Celje je tudi v Evropi samozavesten deležnik, ki se ne boji igrati svojega načina nogometa tudi proti izrazitim favoritom, kar je nenazadnje pred meseci na svoji koži občutila tudi zvezdniška Fiorentina, in je na zelo dobri poti, da se bo v knežjem mestu znova igrala Evropa tudi v hladnejših mesecih.

"Iz Celja smo ustvarili pošast, od katere vsakdo pričakuje zgolj zmage in uspehe," sporoča Španec, ki mu velja zaploskati za tisto, kar ustvarja s Celjani. Ne le da že vodi v domačem prvenstvu, kjer je edini na uvodnih treh tekmah osvojil vseh devet točk, ampak se mu nasmiha tudi nova evropska pravljica.

Nogometaši Celja so na gostovanju pri tekmecu, ki ima bistveno višji proračun, dosegli najvišjo zmago tedna v vseh evropskih tekmovanjih. Foto: Guliverimage

Celjani so dosegli najvišjo evropsko zmago tedna. V treh tekmovanjih se je v kvalifikacijah ta teden odigralo 53 tekem, edina ekipa, ki je zadela v polno petkrat, pa je bil prav slovenski predstavnik.

Po Simau brez službe še trener Lugana?

Albert Riera v zadnjem obdobju postaja grobar trenerjev. Foto: Guliverimage Prav lahko se zgodi, da bo celjska petarda še drugič zapored zapečatila usodo trenerja tekmecev. Portugalca Jorgeja Simaa namreč ni več pri Olimpiji, četrti zaporedni poraz Lugana, ki je na zadnjih dveh tekmah prejel devet zadetkov, pa bi bil lahko usoden za trenerja Lugana Mattio Croci Tortija. Ta se je sicer po polomu proti Celju branil, da pogreša preveliko število igralcev ter da so odhodi v prestopnem roku ter poškodbe naredili svoje. Vratar Amir Saipi, ki so mu Celjani prerešetali mrežo, je javno podprl trenerja.

"Ekipa je z njim, trener ni kriv za ta poraz. Krivi smo mi, saj smo se na igrišču preslabo branili. Pokazali smo premalo volje in prave miselnost," je pogrešal energijo. To je odvzel tudi spor trenerja z najboljšim igralcem Lugana Renato Steffenom, ki sploh ni igral proti Celju. Švicarski mediji so tako v četrtek zvečer razpredali o debaklu in blamaži Lugana, celjska igra pa si je zaslužila zgolj pohvale.

Celje čaka nov izziv v nedeljo, ko se bo na domači zelenici v 1. SNL pomerilo z Muro. Riera želi nadaljevati zmagoviti niz, nato pa v četrtek sledi povratna tekma z ranjenim Luganom. Prednost je tako visoka, da se lahko Celjani že počasi pripravljajo na tekmeca v play-offu kvalifikacij.

Tržna vrednost nogometašev Lugana po oceni Transfermarkta znaša več kot 71 milijonov evrov. Celje ima osemkrat manjšo, saj znaša dobrih devet, a bi lahko, če se bodo nadaljevali tako uspešni nastopi, kaj hitro povzdignila. V Švici je v celjskem dresu debitiral izkušeni slovenski branilec Matija Boben. Foto: Guliverimage

To bo zmagovalec češko-avstrijskega spopada med Banikom iz Ostrave in dunajsko Austrio. Prva tekma na Češkem se je končala s festivalom zadetkov in zmago Banika s 4:3, tako da bi bilo lahko prihodnji četrtek v velemestu ob Donavi še pestro, na tribunah pa zagotovo ne bodo manjkali tudi ogledniki Celja.