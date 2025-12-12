Šarec o Prebiličevem povabilu na kavo: Kakšno predstavo ima ta človek o sebi?

Predsednik stranke Prerod Vladimir Prebilič je pred dnevi šestim levosredinskim strankam – ob vladnih strankah še Vesni, Piratom in Stranki generacij – poslal vabilo na pogovore o morebitnem sodelovanju. Med drugim naj bi se pogovarjali o tem, kako preprečiti zmago desnice na prihodnjih volitvah in vrnitev Janeza Janše na oblast. Vabilo je z dolgim zapisom komentiral evropski poslanec Gibanja Svoboda Marjan Šarec. "Nekdo, ki pričakuje, da mu bodo na plaži, ki je polna brisač, vsi začeli umikati svoje, da se bo udobno namestil, in to na najboljše mesto ob vodi, pač nima realne predstave ne o sebi ne o zakonitostih politike," je med drugim zapisal.

Vabilo predsednika stranke Prerod Vladimirja Prebiliča vodstvom levosredinskih strank, da se skupaj usedejo na kavo in se pogovorijo o povezovanju in preprečijo Janezu Janši zmago na naslednjih volitvah, ni obrodilo sadov.

Za zdaj po poročanju portala MMC udeležbe na posvetu s Prebiličem ni potrdila nobena od strank, pri čemer so odzivi iz koalicije zadržani. Slišati pa je tudi pomisleke o tem, da se kot voditelj leve sredine obnaša predsednik stranke, katere podpora se v zadnjih javnomnenjskih anketah giblje okoli dveh odstotkov.

Prebiličevo vabilo levosredinskim strankam na kavo je vzbudilo precej začudenja. Foto: Bojan Puhek

Zdaj je v uničujočem zapisu na svojem profilu na Facebooku Prebiličevo povabilo na kavo komentiral še evropski poslanec Gibanja Svoboda Marjan Šarec. "Ta teden pa je g. Prebilič ugotovil, da obstaja možnost zmage Janeza Janše, in poslal vabilo vsem tistim, s katerimi ne bi sodeloval, vabilo na (trikrat lahko ugibate) kavo. Datum je bil določen na 22.decembra, ki je bil v času ranjke Jugoslavije poznan kot 'dan armije'," je v uvodu zapisal Šarec.

Sprašuje se, kakšno predstavo ima o sebi nekdo, "katerega stranka je bolj društvo za pitje kave in proučevanje politike, ki mu ankete kažejo 2,5 odstotka, da vabi vladajoče in druge stranke na pogovore". "To niti ni kurjenje ražnja pred ulovom zajca, to je investiranje v nasad pomaranč na Antarktiki," je zapisal Šarec.

Ob tem se je spomnil na čas, ko je sam osnoval stranko, pa mu za razliko od Prebiliča na misel ni prišlo, da bi se "šel kakršnegakoli povezovalca ali 'liderja' leve sredine pred volitvami. Vsak dan smo poslušali: ni ljudi, ni programa … ni ljudi, ni programa … ni ljudi, ni programa … in zato smo se še toliko bolj posvetili pripravam in se nismo ukvarjali z drugimi. Zlasti pa ne z etabliranimi parlamentarnimi strankami. Pomanjkanja samozavesti jim res ne gre očitati".

"Prerod? Stokrat prežvečen koncept."

Šarec pravi, da gre pri Prebiličevem konceptu stranke za stokrat prežvečen koncept, ki "nas lahko prerodi ravno toliko, kot slabo zaprta sparjena mineralna voda, stoječa teden dni na kuhinjski polici, iz katere so mehurčki že zdavnaj izginili".

"Nekdo, ki pričakuje, da mu bodo na plaži, ki je polna brisač, vsi začeli umikati svoje, da se bo udobno namestil, in to na najboljše mesto ob vodi, pač nima realne predstave ne o sebi ne o zakonitostih politike. Politika je boj, v katerem ti ni nič podarjeno."

"Če se bomo na levi sredini šli takole, potem se res ne bomo mogli čuditi, če Janez Janša oblikuje vlado. Zato je še čas za razmislek, kako iti v kampanjo in se predvsem ukvarjati z lastno stranko, ne pa s tem, kako biti povezovalec drugih. Vsak naj da od sebe maksimum, ki ga premore, in le tako bo rezultat in možnost leve sredine za zmago," je še zapisal Šarec.