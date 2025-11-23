Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
P. P.

Nedelja,
23. 11. 2025,
22.22

26 minut

referendum o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Nedelja, 23. 11. 2025, 22.22

Referendum o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Analitik Banjac presenečen nad rezultatom referenduma, za koalicijo ne napoveduje večjih posledic

P. P.

Rezultat referenduma je za političnega in družbenega analitika Marinka Banjaca presenečenje, saj so merjenja javnega mnenja kazala podporo zakonu. Foto STA

Rezultat referenduma je za političnega in družbenega analitika Marinka Banjaca presenečenje, saj so merjenja javnega mnenja kazala podporo zakonu.

Foto: STA

Politični in družbeni analitik Marinko Banjac je ob rezultatih referenduma, na katerem so volivci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, za STA povedal, da je rezultat presenetljiv, vzrok za preobrat pa tiči v poteku kampanje. Ob tem vseeno ne napoveduje večjih posledic za vladno koalicijo.

"Gre za presenečenje, sploh glede na pretekla merjenja. Anketa Slovensko javno mnenje, ki je bila izvedena letos, je sicer evtanaziji kazala podporo. Hkrati smo imeli tudi posvetovalni referendum, kjer se je kazala drugačna slika, zdaj pa imamo očitno drugačno situacijo," meni Marinko Banjac, politolog in profesor na ljubljanski Fakulteti za družbene vede.

Volivci so na referendumu zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bi polnoletnemu bolniku, sposobnemu odločanja o sebi, dal pravico do prostovoljnega končanja življenja, če zaradi hude neozdravljive bolezni ali druge trajne okvare zdravja neznosno trpi. Proti zakonu je namreč glasovalo okoli 53 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom zakona uspelo doseči zavrnitveni kvorum, kažejo delni neuradni izidi po glavnini preštetih glasovnic.

Utemeljil je, da vzrok za preobrat tiči v kampanji, v kateri so sodelovali tudi akterji, ki niso bili prijavljeni kot organizatorji. "Govorim o Zdravniški zbornici, seveda tudi o predstavnikih verskih skupnosti in civilne družbe, ki so zelo angažirano in neposredno uspeli pozivati k udeležbi na volitvah. Uspela jim je predvsem mobilizacija desnih oziroma konservativnih volivcev," je pojasnil Banjac.

"SDS je delovala bolj iz ozadja"

SDS se je pri tokratnem referendumu držala bolj ob strani. | Foto: Bojan Puhek SDS se je pri tokratnem referendumu držala bolj ob strani. Foto: Bojan Puhek Opazno je tudi, da se SDS tokrat ni pretirano angažirala, zato ker se je zavedala negotovosti izida. "Ugotovili so, da bodo tukaj težje dobili toliko glasov in mobilizirali toliko ljudi, da bi preprečili uveljavitev zakona," opozarja Banjac. "SDS je delovala bolj iz ozadja kot pa na prejšnjem referendumu, bolj pritajeno, veliko bolj je bila v ospredju civilna družba, vključno z verskimi skupnostmi," je opozoril.

Ob tem dodaja, da je smiselno opozoriti na to, da so bile tudi nove stranke zelo pragmatične in so se držale ob strani. Niti stranka Prerod Vladimirja Prebiliča niti Demokrati Anžeta Logarja se iz taktičnih razlogov nista preveč vmešavali, je opozoril.

Večjih posledic za vladno koalicijo ne bo

Na vprašanje, ali je rezultat tega referenduma tudi napoved izida državnozborskih volitev, pa je Banjac dejal, da lahko pomenijo neko napoved "v smislu, da kažejo zelo, zelo polarizirano oziroma blokovsko strukturo slovenskega političnega prostora". Ob tem dodaja, da se je treba zavedati, da se je ob zadnjem referendumu o zakonu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke na področju umetnosti prav tako napovedovalo, da bo poraz pomenil počasen zaton koalicije, ampak se to ni zgodilo. Enako pa po njegovem mnenju velja tudi za ta referendum.

Analitik meni, da volilci tega referenduma niso razumeli kot glasovanje o koaliciji. | Foto: STA Analitik meni, da volilci tega referenduma niso razumeli kot glasovanje o koaliciji. Foto: STA "Mislim, da večjih posledic za vladno koalicijo to ne bo imelo. In v resnici gre za to, da so ljudje v veliki meri prepoznali, da je šlo na referendumu za zelo intimno vprašanje. Gre za pogled različne etike, za to, kako gledamo na življenje, kako razumemo tudi soočanje s koncem življenja," meni. Kljub temu da je šlo za osebno vprašanje, pa to ne pomeni, da ideološka komponenta ni bila prisotna, še dodaja.

