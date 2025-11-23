SDS: Volivci so pokazali, da je življenje sveto in nedotakljivo

V SDS so v prvem odzivu na izide današnjega referenduma, na katerem so volilci zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ocenili, da je zmagalo prav življenje. Volivci so pokazali, da je to "sveto in nedotakljivo", je ocenila poslanka Alenka Jeraj in dodala, da so njihovi glasovi zaustavili "enega najbolj nevarnih projektov te vlade".

"Rekli smo ne zakonu, ki bi normaliziral pomoč pri samomoru, ne razgradnji osnovnih etičnih temeljev, na katerih stoji naša civilizacija, ne poskusu, da iz našega prostora izgine svetost človeškega življenja," je v izjavi za medije dodala poslanka SDS Alenka Jeraj, ko je postalo jasno, da so volivci na današnjem referendumu zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja.

Dodala je, da "narod, ki ceni življenje, ne bo nikoli poražen".

Je pa Jeraj opozorila, da se "ta bitka ni končala danes, to je šele začetek". Od vlade sedaj pričakujejo, da uredi, kar je potrebno, torej paliativno oskrbo za vse.

Hojs pričakuje odstop premierja Roberta Goloba

Podpredsednik stranke Aleš Hojs pa je ocenil, da bo imel ta referendum tudi neke politične posledice. "Ob tako veliki volilni udeležbi, kot je bila na današnjem referendumu, je gotovo ta rezultat zelo velika nezaupnica aktualni koaliciji," je ocenil. Pričakoval bi, da "bo predsednik vlade z jutrišnjim dnem podal svoj odstop", je dodal.

Po njegovem mnenju se tudi vse bolj jasno kaže, da SDS lahko računa na ustavno večino razuma, "torej na tisto večino, ki jo v naslednjem mandatu nedvomno potrebujemo, da bomo ne zgolj ta zakon, ampak vse nebuloze, ki jih je skozi štiri leta Golobova vlada uzakonjala, ljudi silila in tako naprej, odpravili".

Na referendumu je po besedah Primca zmagalo sočutje

Aleš Primc je ocenil, da so na referendumu zmagali sočutje, pravičnost in solidarnost. Foto: STA Pobudnik današnjega referenduma Aleš Primc je v pisni izjavi ocenil, da so na referendumu zmagali sočutje, pravičnost in solidarnost. Slovenija se je po njegovih navedbah odločila za življenje in "zavrnila vladno zdravstveno, pokojninsko in socialno reformo, ki je temeljila na smrti z zastrupitvijo".

Dodal je, da je kultura življenja premagala kult smrti. "Z zmago na referendumu bomo vsi, in še posebej bolniki, invalidi in upokojenci lahko preživeli mirne adventne in božične praznike," je zapisal v izjavi za javnost. Primc se je zahvalil vsem, ki so prispevali, da je v Sloveniji zmagalo življenje.

NSi: prihodnja vlada mora podpirati paliativno oskrbo

V Novi Sloveniji pozdravljajo rezultate referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, na katerem so volivci z zadostnim kvorumom zakon zavrnili. Rezultat v NSi razumejo kot dokaz, da večina Slovencev zavrača Golobovo vlado. V stranki jih veseli, da so volivci pokazali, "da ima vsako življenje svojo vrednost in dostojanstvo".

Podpredsednica stranke Mojca Sojar je v izjavi za medije dejala, da so volivci na današnjem referendumu odločili, da ima "dostojanstvo tudi zaključek življenja in da ima dostojanstvo smrt". Ob tem se je zahvalila vsem, ki so glasovali proti, še zlasti zdravstvenim delavcem, ki so "jasno pokazali, da nočejo sodelovati v plesu smrti, ki nam ga je s tem zakonom pripravila vladna koalicija".

Zdravniki so po njenih besedah "jasno povedali, da želijo še naprej zdraviti, ne pa sodelovati pri samomoru ali celo ubijati". Invalidi pa da so v času referendumske kampanje "pričevali za življenje, govorili o tem, da radi živijo, in povedali tudi, da imata njihovo trpljenje in bolečina smisel, čeprav vsega tega ne moremo vedno razumeti".

Po besedah Sojar je izid referenduma tudi zaveza, da bo prihodnja vlada podpirala zdravstvo, zlasti paliativno oskrbo, in da bo temu namenjala sredstva in področje sistemsko uredila.

Glede na to, da je bila na lanskem posvetovalnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja izražena volja volivcev za uveljavitev takrat še nenapisanega zakona, je Sojar dejala, da so "takrat volivci nasedli temu, da lahko prostovoljno in suvereno sam odločaš o svojem življenju ter o zaključku življenja". Zatrdila je še, da zna dandanes medicina olajšati praktično vse bolečine in vsako trpljenje.

Volivci so, kot kaže, na današnjem referendumu zavrnili zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Proti zakonu je namreč glasovalo več kot 53 odstotkov volivcev, hkrati pa je nasprotnikom zakona uspelo doseči zavrnitveni kvorum, kažejo delni neuradni izidi po glavnini preštetih glasovnic.