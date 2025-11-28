Matični odbor DZ pritrdil predlogu sprememb zakona o orožju

Odbor za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo je soglasno pritrdil vladnemu predlogu sprememb zakona o orožju. Spremembe bi omogočile predajo nezakonitega orožja ali streliva brez pravnih posledic do 31. januarja prihodnje leto. Del članov odbora je izrazil dvom, da bodo imetniki orožja to tudi storili.

Imetniki orožja naj bi strelivo ali orožje izročili policiji po predhodni najavi. Ta bi o tem izdala potrdilo s podatki o imetniku ter orožju in strelivu, izhaja iz predloga. Policija bi orožje ali strelivo izročila ministrstvu za notranje zadeve, ki bi ga lahko uničilo ali podarilo v javno korist muzeju ali izobraževalne namene.

Glavni cilj: zagotoviti višjo stopnjo varnosti

Državna sekretarka na ministrstvu za notranje zadeve Tina Heferle je danes poudarila, da je glavni cilj predlagane novosti zagotoviti višjo stopnjo varnosti v Sloveniji. Želijo v največji možni meri zmanjšati kriminaliteto, ki je povezana z orožjem. Vlada je sicer predlog sprememb zakona pripravila po tragičnem napadu v Novem mestu, v katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar.

Med razpravo so se največkrat oglasili člani odbora iz vrst SDS. Predlog sprememb so podprli, saj zagovarjajo pravico do legalne posesti orožja, je poudaril poslanec Žan Mahnič. Ni pa optimist, da bo veliko ljudi nezakonito orožje tudi dejansko vrnilo. Tudi Andrej Kosi (SDS) je o tem izrazil dvom, saj je to tako, kot "da bi tatove pozvali, naj vrnejo svoj plen". Kritičen je bil tudi do sprejemanja predloga po nujnem postopku, torej "z danes na jutri", saj meni, da v Sloveniji ni izrednega stanja. Po mnenju Sandre Gazinkovski iz Svobode je treba predlog sprejeti, saj ugotavljajo, da je na terenu veliko nezakonitega orožja.

Tudi predsednica odbora in poslanka Svobode Tereza Novak predlog pozdravlja. Možnost, da imetniki nezakonitega orožja to prijavijo brez posledic, je poštena gesta. Gre pa tudi v smer večje varnosti v Sloveniji. "Tam, kjer je orožja več, ne glede na to, ali je to legalno orožje, je večja verjetnost nasilja in umorov," je ocenila Novak.

SDS je vložila dopolnili, v katerih so po pojasnilu poslanca Mahniča predlagali, da bi vsak, ki vrne nezakonito orožje, lahko orožje legaliziral v šestih mesecih od predaje. To bi se zgodilo, če bi v tem času pridobil dovoljenje za orožje, denimo z včlanitvijo v lovsko zvezo. Mahnič meni, da bi to vzpodbudilo posameznike k predaji nezakonitega orožja. Odbor je dopolnili SDS zavrnil, sprejeli pa so dopolnilo koalicije, ki je sledilo mnenju zakonodajno-pravne službe DZ.