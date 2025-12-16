DZ o predlogu zaključnega računa proračuna 2024

DZ je danes obravnaval predlog zaključnega računa državnega proračuna za leto 2024. Koalicija je ocenila, da se je vlada uspešno soočala z izzivi in ohranila stabilnost javnih financ. V opozicijski NSi, ki vodi tudi komisijo DZ za nadzor javnih financ, so bili kritični do rasti izdatkov in davčne politike.

Proračun je imel lani 14,6 milijarde evrov prihodkov, kar je štiri odstotke več od načrtov. Višji so bili zaradi rekordne zaposlenosti, višjih plač, uspešnega poslovanja podjetij ter dodatnih začasnih prihodkov zaradi obnove po poplavah, ki ni bila načrtovana v sprejetem proračunu.

Odhodki manjši od načrtovanih

Odhodki so znašali 15,4 milijarde evrov, kar je pet odstotkov manj od načrtovanih. Manj je bilo porabljenih predvsem EU-sredstev s pripadajočo slovensko udeležbo ter sredstev za obnovo po poplavah, po vrhu investicijskega cikla leta 2023, ko se je zaključevala prejšnja finančna perspektiva, so bile nižje tudi investicije, je povedala državna sekretarka na ministrstvu za finance Saša Jazbec.

V okviru sredstev za pomoč ob naravnih nesrečah je bila realizirana milijarda evrov, od tega je bilo največ namenjeno za odpravo posledic poplav iz avgusta 2023. 530 milijonov evrov je bilo izločenih na sklad za obnovo. Za financiranje draginje je bilo predvidenih 100 milijonov evrov, izplačanih pa skupno 130 milijonov evrov, največ za nadomestila dobaviteljem električne energije in zemeljskega plina zaradi regulacije cen. V pokojninsko blagajno je šlo 1,4 milijarde evrov oz. 320 milijonov evrov več kot leto prej, in sicer predvsem zaradi rekordne uskladitve pokojnin in drugih prejemkov ter izplačila letnega dodatka za upokojence.

Proračun je tako izkazal 796 milijonov evrov primanjkljaja, kar je bilo 1,2 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

Računsko sodišče je podalo pozitivno mnenje

Računsko sodišče je za splošni del zaključnega računa podalo pozitivno mnenje, za pravilnost izvrševanja proračuna za leto 2024 pa, tako kot v vseh preteklih letih, mnenje s pridržkom, in sicer med drugim zaradi nepravilnosti glede porabe proračunske rezerve, izplačil plač, tekočih in investicijskih odhodkov ter transferjev.

Komisija DZ za nadzor javnih financ, v kateri ima večino opozicija, je na seji konec novembra DZ predlog sklepa, naj DZ zaključni račun potrdi, zavrnila.