Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
A. Ž., STA

Torek,
16. 12. 2025,
16.57

Osveženo pred

44 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12

Natisni članek

Natisni članek
Romi Aleš Šutar

Torek, 16. 12. 2025, 16.57

44 minut

Tožilstvo se ni pritožilo na odpravo pripora domnevnemu napadalcu na Šutarja

Avtorji:
A. Ž., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,12
Aleš Šutar tumb

Okrožno državno tožilstvo v Novem mestu se ni pritožilo na petkovo odločitev Okrožnega sodišča v Novem mestu, da iz pripora izpusti 21-letnega osumljenca za smrt Aleša Šutarja, ki je bil priprt od konca oktobra. Na tožilstvu se namreč strinjajo z obrazložitvijo sodnega senata, ki je 21-letnika izpustil na prostost, so zapisali za STA.

V petek so sicer na novomeškem sodišču kot razlog za odpravo pripora navedli, da je bilo z izvajanjem dokazov ugotovljeno, da ni več podana večja verjetnost, da je 21-letnik storil kaznivo dejanje, kot da ga ni storil.

Je Šutarja udaril nekdo drug?

Po poročanju nekaterih medijev naj bi zdaj tožilstvo preiskavo vodilo tudi v smeri, ali je Šutarja udaril nekdo drug, konkretno bratranec 21-letnika. Nekatere priče naj bi pred preiskovalnim sodnikom namreč povedale, da napadalec ni bil 21-letnik, ampak njegov bratranec, 20-letnik, ki naj bi bil zaprt v prevzgojnem domu v Radečah in naj bi imel takrat izhod.

Andreja Kokalj in Branko Zlobko, nova ministra za pravosodje in notranje zadeve
Novice Smrt Aleša Šutarja: "Nekatere priče so kasneje spremenile svojo izjavo" #video

Enaindvajsetletnega pripadnika romske skupnosti je sicer policija prijela po napadu, v katerem je 25. oktobra pred klubom LokalPatriot v Novem mestu umrl Šutar. Že kmalu po prijetju se je o tem, ali je Šutarja res udaril on, pojavil dvom, ki ga je dodatno povečalo še zaslišanje nekaterih prič.

Robert Golob
Novice Robert Golob po izpustitvi osumljenca za napad v Novem mestu sklical sestanek
Miha Šepec
Novice Kdo je zatajil v primeru Aleša Šutarja: "Če ne bodo našli pravega, jih bomo kritizirali"
Sabrijan Jurkovič
Novice Osumljenca za napad na Aleša Šutarja izpustili iz pripora. Kaj pravijo na tožilstvu?
Blaž Kovačič Mlinar
Novice Odvetnik Kovačič Mlinar: Morda so dokazi zdaj že izgubljeni
Aleš Šutar
Novice Smrt Aleša Šutarja: priče kažejo na drugega osumljenca
Bavarski dvor, Ljubljana, napad, policija
Novice Veljati je začel Šutarjev zakon
Romi Aleš Šutar
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.