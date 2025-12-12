Odvetnik Kovačič Mlinar: Morda so dokazi sedaj že izgubljeni

Za komentar na odločitev sodišča, da enaindvajsetletnega Sabrijana Jurkoviča, ki sta ga policija in tožilstvo sumila napada na Novomeščana Aleša Šutarja, izpusti iz pripora, smo poklicali odvetnika in specialista za kazensko pravo Blaža Kovačiča Mlinarja, ki ni skoparil s kritikami na delo policije in tožilstva. Pod pritiskom javnosti sta ti dve instituciji po njegovem mnenju očitno izbrali najlažjo pot in ta napaka bo morebiti ogrozila nadaljnji potek preiskave.

Kot je za Siol pojasnil odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, je bilo že po prvih informacijah, da so na novomeškem okrožnem sodišču odpravili pripor za glavnega osumljenca v primeru smrti Aleša Šutarja, jasno, da sta policija in tožilstvo preiskovala napačno osebo.

To so kasneje potrdili tudi na sodišču, kjer so pojasnili, da je zunajobravnavni senat sledil predlogu odvetnika, saj je ugotovil, da utemeljen sum storitve očitanega kaznivega dejanja, ki je eden od pogojev za pripor, ni več podan. "Pri tem sodišče pojasnjuje, da je utemeljen sum podan, če je stopnja verjetnosti, da je obdolženi storil očitano kaznivo dejanje, večja od verjetnosti, da ga ni storil. Z izvajanjem dokazov v preiskavi se je namreč ugotovilo, da ni več večje verjetnosti, da je prav priprti storil očitano kaznivo dejanje na škodo Aleša Šutarja, kot da ga ni storil," so zapisali.

Zakaj policija že v začetku preiskave ni temeljito zaslišala teh prič?

Odvetnik Blaž Kovačič Mlinar se sprašuje, zakaj policija že na začetku preiskave ni temeljito zaslišala prič, ki so na sodišču postregle z drugačno verzijo tragičnega dogodka pred lokalom v Novem mestu. Foto: Siol.net Med sodno preiskavo naj bi namreč po poročanju medijev v zadnjih dneh najmanj pet prič, med njimi nekdanji varnostnik in dve srednješolki, zatrdilo, da je Šutarju udarec zadal S. Š., ki naj bi bil obrit in imel tetovažo, medtem ko je Jurkovič bradat in temnejše polti. Po poročanju Dnevnika naj bi šlo za mladoletnega Roma, bratranca priprtega 21-letnika.

Odvetnik obdolženega se je skliceval na izjave prič, ki naj ne bi bile enotne glede tega, kdo je 48-letnemu Šutarju zadal smrtonosni udarec. Zahteval je, da se zapor zoper 21-letnika odpravi, saj ni bilo nobenih dokazov DNK, da je bila njegova stranka storilec.

Kovačič Mlinar pravi, da sta sedaj policija in tožilstvo v veliki godlji, saj sta pod hudim pritiskom očitno ubrala prvo in najlažjo rešitev. Med drugim se sprašuje, zakaj policija že na začetku preiskave ni temeljito zaslišala prič, ki so na sodišču postregle z drugačno verzijo dogodka. "To je zelo nevaren precedens. Na to vseskozi opozarjam: pod čustvenim vplivom, pod vplivom teh izjemnih dogodkov se ne sme sprejemati takih odločitev."

"Nikoli se ne bi smeli osredotočiti samo na eno osebo"

Dodaja, da je tudi cel Šutarjev zakon bil sprejet pod vplivom tega dogodka, pri čemer sploh še ni jasno, ne kdo je storilec ne na kakšen način je prišlo do smrti, "ker ne vemo, kaj je pokazalo obdukcijsko poročilo. V javnosti smo zasledili, da naj bi šlo v tem primeru za en udarec, a vemo, da en udarec po navadi ne povzroči takšnih posledic".

Odgovornost za nastalo situacijo zato po njegovem mnenju nevomno nosita policija in tožilstvo. "V teoriji kriminalistike je vedno treba preiskovati tako, da si policija na začetku postavi več hipotez. Nikoli se ne bi smeli osredotočiti samo na eno osebo, dokler ni vse razčiščeno. Postaviti bi si morali več verzij in na podlagi tega preiskovati primer. To je klasičen primer tunnel vison fokusiranja na eno osebo. In seveda zdaj so lahko tudi kakšni dokazi že izgubljeni."