Napadalcu Aleša Šutarja podaljšali pripor

Okrožno sodišče v Novem mestu je danes podaljšalo pripor 21-letnemu osumljencu, pripadniku romske skupnosti, ki je pred mesecem dni napadel Novomeščana Aleša Šutarja, ta pa je pozneje umrl. Podaljšanje pripora so za spletno stran 24ur.com potrdili na sodišču.

Danes popoldne bi se iztekel pripor 21-letnemu osumljencu za napad na Aleša Šutarja, saj mu je Okrožno sodišče v Novem mestu pred slabim mesecem dni izreklo enomesečni pripor, v katerega je všet tudi čas policijskega pridržanja.

Odločitev o podaljšanju pripora še ni pravnomočna

Že zjutraj so na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu za 24ur.com potrdili, da so vložili zahtevo za podaljšanje pripora. Pred kratkim je preiskovalni sodnik o predlogu odločal in pripor osumljencu tudi podaljšal. Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj je podaljšanje pripora skoraj vedno predmet pritožbe. Če bo ta vložena, bo moralo sodišče o njej odločiti v roku 48 ur.

Osumljenca, starega 21 let, so prijeli dan po napadu, dva dni pozneje pa so ga privedli na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku s kazensko ovadbo zaradi povzročitve posebno hude telesne poškodbe s posledico smrti. Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od pet do petnajst let zapora.

Prav tako naj policija ne bi imela posnetka dogodka, saj nobena od nadzornih kamer ni bila usmerjena neposredno na prizorišče napada. Tudi DNK dokazov neuradno za zdaj niso mogli povezati niti z osumljencem niti s komerkoli drugim. Preiskava naj bi tako v veliki meri temeljila na izjavah očividcev, s katerimi so izvedli tudi prepoznavo osumljenca.