A. Ž.

25. 11. 2025,
14.18

Napadalcu Aleša Šutarja podaljšali pripor

Nataša Pirc Musar, predsednica, obisk, Novo mesto, sveča, pogovori | Kraj napada na Aleša Šutarja. Šutarja so pred novomeškim lokalom napadli 25. oktobra, isti dan je zaradi posledic napada umrl. | Foto STA

Kraj napada na Aleša Šutarja. Šutarja so pred novomeškim lokalom napadli 25. oktobra, isti dan je zaradi posledic napada umrl.

Foto: STA

Okrožno sodišče v Novem mestu je danes podaljšalo pripor 21-letnemu osumljencu, pripadniku romske skupnosti, ki je pred mesecem dni napadel Novomeščana Aleša Šutarja, ta pa je pozneje umrl. Podaljšanje pripora so za spletno stran 24ur.com potrdili na sodišču.

Danes popoldne bi se iztekel pripor 21-letnemu osumljencu za napad na Aleša Šutarja, saj mu je Okrožno sodišče v Novem mestu pred slabim mesecem dni izreklo enomesečni pripor, v katerega je všet tudi čas policijskega pridržanja.

Že zjutraj so na Okrožnem državnem tožilstvu v Novem mestu za 24ur.com potrdili, da so vložili zahtevo za podaljšanje pripora. Pred kratkim je preiskovalni sodnik o predlogu odločal in pripor osumljencu tudi podaljšal. Odločitev sicer še ni pravnomočna, saj je podaljšanje pripora skoraj vedno predmet pritožbe. Če bo ta vložena, bo moralo sodišče o njej odločiti v roku 48 ur.

VEČ NOVIC
