Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Nedelja,
18. 1. 2026,
13.08

Osveženo pred

16 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34

Natisni članek

Natisni članek
Sofia Goggia Lindsey Vonn Alice Robinson Ilka Štuhec Ilka Štuhec Trbiž superveleslalom alpsko smučanje

Nedelja, 18. 1. 2026, 13.08

16 minut

Alpsko smučanje, Trbiž, superveleslalom (ž)

Emma Aicher do zmage, Lindsey Vonn znova na stopničkah, Ilka Štuhec odstopila

Avtorji:
M. P., Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,34
Emma Aicher | Emma Aicher je zmagovalka superveleslaloma. | Foto Guliverimage

Emma Aicher je zmagovalka superveleslaloma.

Foto: Guliverimage

Po sobotnem smuku, ki ga je dobila Italijanka Nicol Delago, Ilka Štuhec pa je bila osma, so se alpske smučarke pod Višarjami pomerile še na superveleslalomu. Zmage se veseli Nemka Emma Aicher, ki se ji je še najbolj približala ameriška veteranka Lindsey Vonn (+0,27), tretja Ester Ledecka pa je zaostala že skoraj sekundo. Tekma ne bo ostala v dobrem spominu Ilki Štuhec, ki je odstopila še na drugem od treh superveleslalomov v sezoni.

Ilka Štuhec Trbiž 2026
Sportal V soseščini zmaga za domačinko, Štuhec v prvi deseterici #video

V tej tekmovalni zimi sta bila za zdaj izpeljana samo dva ženska superveleslaloma. Prvega je dobila Novozelandka Alice Robinson, drugega pa Italijanka Sofia Goggia, tako da smo danes dobili še tretjo zmagovalko.

Četrte zmage v svetovnem pokalu in druge v superveleslalomu se veseli Nemka Emma Aicher. 22-letnica je nastopila s številko pet in z debelo sekundo prevzela vodstvo ter vrgla rokavico tekmicam.

Najhitrejša trojica, Lindsey Vonn je še sedmič to sezono na zmagovalnem odru. | Foto: Guliverimage Najhitrejša trojica, Lindsey Vonn je še sedmič to sezono na zmagovalnem odru. Foto: Guliverimage

Edina, ki se ji je uspelo nekoliko približati, je tretja s sobotnega smuka Lindsey Vonn. Ameriška veteranka je zaostala +0,27 in zasedla drugo mesto ter tako še sedmič v tej sezoni stopila na zmagovalni oder. Na tretjem mestu je s slabo sekundo zaostanka češka dvoživka Ester Ledecka.

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec po osmem mestu na sobotnem smuku tokrat ni prišla do cilja. Mariborčanka je bila hitra v prvem sektorju proge in tudi nadaljevala je v dobrem ritmu, nato pa se je uštela pri izbiri linije in je zapeljala iz proge ter tako ostala brez uvrstitve. Ilka Štuhec je odstopila. | Foto: Guliverimage Ilka Štuhec je odstopila. Foto: Guliverimage

"Vzela sem premalo smeri in ko si enkrat v zraku, ni več pomoči. Ko sem začela leteti, sem uvidela, da bo premalo. Za trenutek sem sicer pomislila, da bi morda lahko ujela naslednja vrata, a sem ugotovila, da morda to ne bi bilo najpametnejše. Šlo je za trenutek nepravilnosti. Moram reči, da si pri slepih vratih na skokih običajno ogledam neko oporno točko na hribu v daljavi, danes pa je bilo na ogledu žal tako megleno, da se ni videlo nič. Poskušala sem se orientirati po tleh in črtah, a žal je bila to moja napaka. Smučanje je dobro, a se pojavljajo napake. Letos mi preprosto še ni uspelo vse povezati v celoto in to me malce jezi. Vseeno vem, da moram delati naprej in verjeti, tako se bo tudi meni sestavilo," je po odstopu za SZS povedala Štuhec.

Svetovni pokal za alpske smučarke se bo nadaljeval s torkovim veleslalomom pod žarometi na Kronplatzu.

Alpsko smučanje, Trbiž, superveleslalom (ž)

1. Emma Aicher (Nem) 1:14,04
2. Lindsey Vonn (ZDA) +0,27
3. Ester Ledecka (Češ) +0,94
4. Romane Miradoli (Fra) +1,04 
5.  Sofia Goggia (Ita) +1,11
6. Kajsa Vickhoff Lie (Nor) +1,13
7. Kira Weidle-Winkelmann (Nem) +1,17
8.  Laura Pirovano (Ita) +1,22
9. Roberta Melesi (Ita) +1,25
10. Cornelia Hütter (Avt) +1,26


Odstop: Ilka Štuhec (Slo)

Petra Vlhova, Zlata lisica 2024
Sportal Presenečenje: Vlhova trenira in bi rada nastopila v Cortini
Wengen Marco Odermatt
Sportal Odermatt postal kralj Lauberhorna, Čater pred Hrobatom
Ilka Štuhec
Sportal Nekaj novega za Ilko Štuhec, le nekaj kilometrov čez mejo
Sofia Goggia Lindsey Vonn Alice Robinson Ilka Štuhec Ilka Štuhec Trbiž superveleslalom alpsko smučanje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.