Po sobotnem smuku, ki ga je dobila Italijanka Nicol Delago, Ilka Štuhec pa je bila osma, so se alpske smučarke pod Višarjami pomerile še na superveleslalomu. Zmage se veseli Nemka Emma Aicher, ki se ji je še najbolj približala ameriška veteranka Lindsey Vonn (+0,27), tretja Ester Ledecka pa je zaostala že skoraj sekundo. Tekma ne bo ostala v dobrem spominu Ilki Štuhec, ki je odstopila še na drugem od treh superveleslalomov v sezoni.

V tej tekmovalni zimi sta bila za zdaj izpeljana samo dva ženska superveleslaloma. Prvega je dobila Novozelandka Alice Robinson, drugega pa Italijanka Sofia Goggia, tako da smo danes dobili še tretjo zmagovalko.

Četrte zmage v svetovnem pokalu in druge v superveleslalomu se veseli Nemka Emma Aicher. 22-letnica je nastopila s številko pet in z debelo sekundo prevzela vodstvo ter vrgla rokavico tekmicam.

Najhitrejša trojica, Lindsey Vonn je še sedmič to sezono na zmagovalnem odru. Foto: Guliverimage

Edina, ki se ji je uspelo nekoliko približati, je tretja s sobotnega smuka Lindsey Vonn. Ameriška veteranka je zaostala +0,27 in zasedla drugo mesto ter tako še sedmič v tej sezoni stopila na zmagovalni oder. Na tretjem mestu je s slabo sekundo zaostanka češka dvoživka Ester Ledecka.

Edina slovenska predstavnica Ilka Štuhec po osmem mestu na sobotnem smuku tokrat ni prišla do cilja. Mariborčanka je bila hitra v prvem sektorju proge in tudi nadaljevala je v dobrem ritmu, nato pa se je uštela pri izbiri linije in je zapeljala iz proge ter tako ostala brez uvrstitve. Ilka Štuhec je odstopila. Foto: Guliverimage

"Vzela sem premalo smeri in ko si enkrat v zraku, ni več pomoči. Ko sem začela leteti, sem uvidela, da bo premalo. Za trenutek sem sicer pomislila, da bi morda lahko ujela naslednja vrata, a sem ugotovila, da morda to ne bi bilo najpametnejše. Šlo je za trenutek nepravilnosti. Moram reči, da si pri slepih vratih na skokih običajno ogledam neko oporno točko na hribu v daljavi, danes pa je bilo na ogledu žal tako megleno, da se ni videlo nič. Poskušala sem se orientirati po tleh in črtah, a žal je bila to moja napaka. Smučanje je dobro, a se pojavljajo napake. Letos mi preprosto še ni uspelo vse povezati v celoto in to me malce jezi. Vseeno vem, da moram delati naprej in verjeti, tako se bo tudi meni sestavilo," je po odstopu za SZS povedala Štuhec.

Svetovni pokal za alpske smučarke se bo nadaljeval s torkovim veleslalomom pod žarometi na Kronplatzu.