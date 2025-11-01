Neuradno: Aleša Šutarja niso udarili z bokserjem, ampak s pestjo

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Preiskava še ni zaključena.

Preiskava še ni zaključena.

Foto: STA

V primeru smrti Novomeščana Aleša Šutarja se pojavljajo nove informacije. Po poročanju Pop tv naj storilec v napadu ne bi uporabil bokserja, temveč naj bi Šutarja udaril s pestjo, kar so neuradni viri potrdili tudi za portal N1. Po udarcu naj bi Šutar padel in utrpel usodne poškodbe.

Ob tem se pojavljajo tudi dvomi, ali je policija prijela pravega osumljenca, vendar naj bi bila po neuradnih informacijah policija v to prepričana, tudi na podlagi DNK sledi.

Kljub temu policija še preverja morebitno vpletenost drugih oseb, ki so bile v noči usodnega dogodka prisotne v lokalu LokalPatriot v Novem mestu.

Za napad, po katerem je umrl 48-letni Aleš Šutar, je trenutno v priporu 21-letni moški romskega porekla, ki pa krivde za povzročitev hude telesne poškodbe ne priznava.

