Avtorji:
A. P. K., Sa. B., STA

Četrtek,
30. 10. 2025,
16.51

2 uri, 22 minut

Pogrebna slovesnost pogreb Novo mesto

Zbrani so se v Srebrničah poslovili od ubitega Aleša Šutarja

Pogreb, Aleš Šutar | Pred barom v Novem mestu, kjer se je zgodil tragični dogodek, že od sobote ljudje prižigajo sveče in se spominjajo ubitega Aleša Šutarja. | Foto STA

Pred barom v Novem mestu, kjer se je zgodil tragični dogodek, že od sobote ljudje prižigajo sveče in se spominjajo ubitega Aleša Šutarja.

Foto: STA

Tragično ubitega 48-letnega Novomeščana Aleša Šutarja - Aca so danes pospremili k zadnjemu počitku. Pogrebna slovesnost na pokopališču Srebrniče se je začela ob 15. uri, žara pokojnega Aca pa je bila od 12. ure v tamkajšnji poslovilni vežici. Poleg svojcev, prijateljev in sokrajanov so bili na pogrebu prisotni tudi nekateri slovenski politiki.

Žalujoči so se v mrliški vežici na pokopališču v Srebrničah začeli izmenjavati že ob 12. uri, ko je tja prispela žara s pokojnim. Do 15. ure, ko se je začel pogreb, se je umrlemu še zadnjič poklonila množica ljudi. Svojci pokojnega so cvetje in sveče hvaležno odklonili.

"Do čudeža, kakor smo si ga želeli, ni prišlo"

V cerkvenem obredu je na začetku zbrane nagovoril novomeški diakon Matic Vidic, ki dela z novomeškimi Romi in je poznal tudi pokojnega. Povedal je, da so se v soboto po tragičnih dogodkih pred klubom LokalPatriot zbrali v molitvi v upanju na čudež. "Do čudeža, kakor smo si ga želeli, ni prišlo, se je pa zgodil čudež, ko je nastalo geslo Vsi smo lahko Aco," je dejal. Biti kakor Aco, kakor so klicali umrlega, je po besed Vidica težka naloga, saj je ta spoštoval vsakega, v vsakemu iskal dobro in si tudi vzel čas za vsakega, "kar je danes skoraj nemogoče".

Med obredom so prebrali tudi besede predsednika Slovenske škofovske konference in novomeškega škofa Andreja Sajeta, ki je zapisal, da je bil ob dogodku globoko pretresen. V zapisu je odločno obsodil nasilje, ki se je zgodilo pokojnemu, in vsako obliko nasilja, "ki se v zadnjem času na širšem območju Dolenjske žal stopnjuje ter ogroža mir in sožitje med ljudmi". "Vsem ljudem polagam na srce, naj se vzdržijo vsakršnega nasilja, naj se zavzamejo za mir, spoštovanje in dialog. Samo z medsebojnim razumevanjem in molitvijo bomo lahko prispevali k reševanju težke problematike ter gradili skupnost sožitja in zaupanja," je zapisal.

Predsednik vlade Robert Golob se je, kot je neuradno izvedela STA, pokojnemu poklonil v torek po izredni seji novomeškega občinskega sveta, ko je pred lokalom, kjer je prišlo do tragičnega dogodka, tudi prižgal svečo. Od vidnih osebnosti sta se pogreba udeležila predsednik SDS Janez Janša in predsednica sveta NSi Vida Čadonič Špelič. Predsednica države Nataša Pirc Musar pa se bo umrlemu in vsem žrtvam nasilja poklonila v soboto, 1. novembra, ko bo obiskala Novo mesto.

Ranjeno Novo mesto

Pred pogrebno slovesnostjo, s katero so ubitega Novomeščana pospremili k zadnjemu počitku, pa je v javnost prišla pobuda, da bi ulico, na kateri je bil ubit Šutar, preimenovali v Šutarjevo ulico.

"Kot Novomeščan in prebivalec mestnega jedra podajam pobudo za preimenovanje ulice. Novo mesto je ranjeno. V središču mesta, na Rozmanovi ulici, je bil umorjen človek, ki je s svojim nasmehom, toplino in glasbo povezoval ljudi in bil steber skupnosti: Aleš Šutar - Aco," je na profilu na Facebooku zapisal profesor Borut Rončevič, pobudnik za preimenovanje Rozmanove ulice v Šutarjevo.

"Novo mesto mu to dolguje"

"Rozmanova ulica, kjer je bil Aco umorjen, vodi z Glavnega trga, ki mu je s svojo prisotnostjo dal poseben pečat. Morda bi bilo prav, da razmislimo, da bi se ta ulica po njem imenovala – Šutarjeva ulica. Prav ta ulica, kjer je Aco umrl, naj postane kraj spomina in spoštovanja. Naj ulica, po kateri hodimo številni Novomeščani, postane trajen opomin in izraz spoštovanja do človeka, ki je povezoval, ne razdvajal," je Rončevič predlagal v svojem zapisu in dodal, da si pokojni Aco to zasluži. "Novo mesto mu to dolguje," je sklenil.

