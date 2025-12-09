Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

J. L.

Torek,
9. 12. 2025,
17.08

Torek, 9. 12. 2025, 17.08

54 minut

Moskva ostro nad obtožbe: Putin nima teh ciljev, zahodne trditve so "popoln nesmisel"

Vladimir Putin se je ostro odzval na trditve nemškega kanclerja, da Rusija pripravlja scenarije za napad na Nato

Vladimir Putin se je ostro odzval na trditve nemškega kanclerja, da Rusija pripravlja scenarije za napad na Nato

Foto: Guliverimage

Evropa vstopa v novo zimsko sezono, napetosti med Rusijo in Zahodom pa so znova na vrhuncu. Nemški kancler Friedrich Merz je Moskvo opozoril, da Vladimir Putin po njegovem mnenju sanja o obnovi nekdanjega imperija in pripravlja pogoje za spopad z Natom.Iz Kremlja je prišel hiter in oster odziv: govor o povratku Sovjetske zveze je mit, ideje o napadu na Nato pa "absurdno pretiravanje". Moskva trdi, da Zahod z opozorili predvsem krepi notranjo podporo za nadaljnjo pomoč Ukrajini.

Nemški kancler Friedrich Merz je v svojem nastopu poudaril, da Rusija v uradnih doktrinah načrtuje scenarije, ki vključujejo konflikt z zavezništvom. Njegove besede so v evropskih prestolnicah dvignile veliko prahu, saj prihajajo v trenutku, ko se Evropa ukvarja z novimi varnostnimi izzivi, nadaljnjo pomočjo Ukrajini in krepitvijo obrambnih zmogljivosti.

Kremelj: obnova Sovjetske zveze je mit

Na Merzove izjave se je med prvimi odzval uradni govorec Kremlja, ki je zavrnil namige, da bi Vladimir Putin želel oživiti Sovjetsko zvezo. Takšne ideje po njegovih besedah niso le zgodovinsko nesmiselne, temveč tudi politično neizvedljive. Moskva poudarja, da je rusko vodstvo osredotočeno na zaščito svojih interesov, ne na širitev ali rekonstrukcijo nekdanjih struktur.

Kremelj zavrača vsakršna namigovanja. | Foto: Guliverimage Kremelj zavrača vsakršna namigovanja. Foto: Guliverimage

Putin naj bi večkrat javno poudaril, da nostalgija ni strategija in da Moskva ne gradi zunanje politike na zgodovinskih sentimentih. Kremelj zato Merzove izjave vidi kot politično motivirane in usmerjene v dvigovanje napetosti v Evropi.

"Popoln nesmisel": dve besedi, ki sta odmevali po Evropi

Najbolj odmeven pa je bil kratek komentar Kremlja na vprašanje, ali se Rusija res pripravlja na napad na Nato. Odgovor, ki je bil v Rusiji povsem načrtovan, v Evropi pa sprejet z nelagodjem, se je glasil: "absurdno pretiravanje" in "popoln nesmisel".

V Moskvi trdijo, da so obtožbe v nasprotju z realnim razmerjem moči, saj ima Nato kot celota vojaško premoč. Zato menijo, da je retorika zahodnih voditeljev predvsem del politične dinamike, ki naj bi poenotila podporo Ukrajini in okrepila pripravljenost držav članic za višje obrambne izdatke.

Zakaj Zahod ostaja nezaupljiv

Kljub zagotovilom Kremlja v zahodnih prestolnicah ostaja močan dvom. Zahodne obveščevalne službe že dlje časa opozarjajo, da Moskva pogosto zanika poteze, ki jih pozneje dejansko izvede, kar se je pokazalo tudi pred rusko invazijo na Ukrajino februarja 2022. Zato Merzovih besed ne vidijo kot pretiravanje, temveč kot opozorilo, da je treba pozorno spremljati razvoj dogodkov.

Friedrich Merz je izpostavil, da bi lahko Rusija vnovič želela razširiti svoje meje. | Foto: Reuters Friedrich Merz je izpostavil, da bi lahko Rusija vnovič želela razširiti svoje meje. Foto: Reuters

Merzova izjava je prišla v času, ko ZDA in Evropa usklajujejo svoje načrte za dolgoročno podporo Ukrajini. Ruska retorika pa je hkrati vse ostrejša, kar ob razmeroma nepredvidljivem vojskem dogajanju krepi občutek negotovosti.

Evropa vstopa v obdobje višjih varnostnih pričakovanj

Varnostni strokovnjaki poudarjajo, da bo evropski politični prostor v prihodnjih mesecih zaznamovan z razpravami o obrambi, širitvi Nata in financiranju Ukrajine. Vsaka izjava voditeljev – tako iz Evrope kot iz Moskve – zato nosi večjo težo, kot bi jo imela v običajnih okoliščinah.

Napetosti med Zahodom in Rusijo tako ostajajo na eni najvišjih ravni po koncu hladne vojne. Izmenjava ostrih sporočil, kot smo ji priča v zadnjih dneh, kaže, da bo dialog med stranema tudi v prihodnje prežet z nezaupanjem, previdnostjo in političnimi sporočili.

