Avtor:
A. Ž.

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
15.45

Osveženo pred

1 ura, 10 minut

Ponedeljek, 8. 12. 2025, 15.45

Je to konec Evropske unije? To je znano.

Elon Musk | Najbogatejši človek na svetu Elon Musk bi rad ukinil Evropsko unijo. Ta njegova želja je v skladu z željami Putinove Rusije in tudi v duhu nove ameriške strategije nacionalne varnosti. | Foto Guliverimage

Najbogatejši človek na svetu Elon Musk bi rad ukinil Evropsko unijo. Ta njegova želja je v skladu z željami Putinove Rusije in tudi v duhu nove ameriške strategije nacionalne varnosti.

Foto: Guliverimage

Nova ameriška strategija nacionalne varnosti je po mnenju nekaterih političnih analitikov jasna: ne Rusija ali Kitajska, glavni ameriški sovražnik je Zahodna Evropa. Jasno je tudi: Trumpovo administracijo Evropska unija moti, zato jo želi odpraviti oziroma razbiti na nacionalne države, ki bodo v ideološkem sozvočju z ameriškimi republikanci. Odprava Evropske unije pa seveda ne pomeni samo odprave Evropske komisije, ampak tudi Evropskega parlamenta in tudi skupne evropske valute.

Že maja letos je bil na računu ameriškega zunanjega ministrstva na družbeni platformi Substack objavljen esej mladega avtorja Samuela Samsona z naslovom Potreba po civilizacijskih zaveznikih v Evropi. V njem je med drugim zapisano, da je del zahodne tradicije tudi nacionalna suverenost.

Trumpova administracija proti nadnacionalnim organizacijam

Zakaj v ZDA Trumpova administracija tako poudarja nacionalno suverenost, ko govori o Evropi, postaja bolj jasno z nedavno objavljeno novo ameriško nacionalno varnostno strategijo. V njej je še jasneje zapisana kritika transnacionalnih oziroma nadnacionalnih organizacij, ki po mnenju Washingtona škodujejo suverenim državam.

Da v Trumpovi administraciji med škodljive nadnacionalne organizacije prištevajo tudi Evropsko unijo, je jasno iz tega del nove nacionalne varnostne strategije: "Večja vprašanja, s katerimi se sooča Evropa, vključujejo dejavnosti Evropske unije in drugih nadnacionalnih organov, ki spodkopavajo politično svobodo in suverenost …"

Je za ZDA zdaj največji sovražnik Zahodna Evropa?

Evropski uniji Trumpova administracija očita tudi migracijsko politiko, ki spreminja celino in ustvarja spore, cenzuro svobode govora in zatiranje politične opozicije, zmanjšanje rodnosti, izgubo nacionalne identitete in samozavesti.

Trenutno vladajoča ameriška politika na čelu z Donaldom Trumpom ne skopari s kritikami na račun EU. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin si ne želi močne Evropske unije in bi rad videl, da bi ta razpadla. Na fotografiji: Trump in Putin na srečanju leta 2018. | Foto: Guliverimage Trenutno vladajoča ameriška politika na čelu z Donaldom Trumpom ne skopari s kritikami na račun EU. Tudi ruski predsednik Vladimir Putin si ne želi močne Evropske unije in bi rad videl, da bi ta razpadla. Na fotografiji: Trump in Putin na srečanju leta 2018. Foto: Guliverimage

Zaradi teh in drugih besed v novi ameriški strategiji nacionalne varnosti je irsko-ameriški politolog Henry Farrell v svojem eseju zapisal, da so ZDA identificirale svojega največjega sovražnika – to je Zahodno Evropo. Vsekakor je dejstvo, da je v strategiji več graj na račun Evropske unije kot Rusije ali Kitajske.

Želijo ZDA postavljati vlade v evropskih državah?

Ameriška nova strategija nacionalne varnosti govori tudi o gojenju odpora proti trenutni poti Evrope znotraj evropskih držav ter o gradnji zdravih držav Srednje, Vzhodne in Južne Evrope s trgovinskimi vezmi, prodajo orožja, političnim sodelovanjem ter kulturnimi in izobraževalnimi izmenjavami.

Številni v Evropi te besede vidijo kot dokaz, da se želijo ZDA vmešavati v notranjo politiko posameznih evropskih držav in podpirati stranke, ki bodo sledile ameriškim interesom. Zanimiv je tudi izraz nation building (gradnja držav) za države Srednje, Vzhodne in Južne Evrope. Ta izraz se je med drugim uporabljal za ameriško politiko v Iraku in Afganistanu. Vsaj v zadnji državi je ta gradnja (nacionalnih) držav popolnoma odpovedala in se končala z ameriškim umikom na vrat na nos.

Musk za ukinitev Evropske unije

V duhu ameriške nove nacionalne strategije je nekdanji član Trumpove administracije in tehnološki multimilijarder Elon Musk zaradi kazni v višini 120 milijonov evrov, ki jo je EU naložila njegovemu družbenemu omrežju X, na omenjenem omrežju zapisal: "Evropsko unijo bi bilo treba ukiniti in suverenost vrniti posameznim državam, da bi lahko vlade bolj zastopale svoje državljane."

Poljski zunanji minister Radoslaw Sikorski, ki nima ravno najboljših odnosov z Muskom, je bil zelo kritičen do njegovega poziva k ukinitvi Evropske unije:

Pozneje je sledila še Muskova objava, da bi morali Evropejci izstopiti iz EU, da bi si lahko povrnili suverenost. Nato je Musk, ki je na Trumpovi letošnji inavguraciji uporabil fašistični pozdrav, EU še enačil z nacističnim Tretjim rajhom oziroma zapisal, da je EU Četrti rajh.

Musku pritrjujejo Putinovi sodelavci

Muskovemu predlogu po ukinitvi EU je na omrežju X pritrdil nekdanji ruski predsednik in tesni Putinov sodelavec Dmitrij Medvedjev. Muska je podprl še en Putinov tesni sodelavec, ruski pogajalec Kiril Dmitrov. Oglasil se je tudi zagovornik evrazijstva, to je hegemonije Rusije nad vso Evropo, Aleksander Dugin, ki je na omrežju X v Muskovem duhu zapisal, da EU in njeni voditelji počasi ubijajo Evropo in da bi se morali Evropejci upreti. Želja nekaterih Američanov po koncu EU se je tako zlila z enako željo Putinove Rusije.

Z odpravo Evropske unije seveda med drugim ne bo več Evropskega parlamenta in evropskih volitev. | Foto: Guliverimage Z odpravo Evropske unije seveda med drugim ne bo več Evropskega parlamenta in evropskih volitev. Foto: Guliverimage

Seveda odprava Evropske unije pomeni tudi odpravo institucij, kot so Evropska komisija in Evropski parlament, pa tudi Evropske centralne banke in s tem odprave skupne evropske valute evro.

